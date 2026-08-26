Сенсация в Навои: «Кызылкум» с минимальным счетом обыграл «Насаф»!

Суперлига Узбекистана преподнесла неожиданный результат в очередном матче 19-тура. Принимавший на своем поле именитый каршинский клуб «Насаф» навоийский «Кызылкум» добился важной победы со счетом 1:0 в бескомпромиссной борьбе.

Хотя в ходе встречи обе стороны проводили острые атаки, тактическая дисциплина хозяев поля и их точные действия в решающие моменты предрешили исход трех очков.

Гол на 43-й минуте: победный мяч от Нематханова

Первый тайм матча прошел в крайне напряженной и равной борьбе:

Гол в конце тайма: На 43-й минуте защитник «Кызылкума» Нодирхон Нематханов удачно воспользовался удобной ситуацией в штрафной площади каршинцев и поразил ворот, защищаемые Абдувохидом Нематовым (1:0);

Давление и сопротивление «Насафа»: Во втором тайме «драконы» провели ряд ротаций (подопечные Бердыева бросили все силы на атаку, чтобы сравнять счет) и большими силами пошли вперед. Однако оборона «Кызылкума» во главе с Фарходом Рахматовым не позволила сопернику поразить ворота.

4 предупреждения и жесткие стычки

Игра выдалась богатой на борьбу и прошла в нервной обстановке. Об этом ярко свидетельствуют показанные арбитром желтые карточки:

У хозяев поля были предупреждены Нодирхон Нематханов и Джамшид Саидов, а в составе гостей желтую карточку получили Зафармурод Абдурахматов и Аббос Гуломов.

Ситуация в турнирной таблице и официальный протокол

После этой победы «Кызылкум» довел количество своих очков до 23 и прочно закрепился на 11-м месте в турнирной таблице Суперлиги. «Насаф», потерявший важные очки, с 25 очками остался на 9-й строчке.

Суперлига. 19-тур

«Кызылкум» — «Насаф» 1:0

Гол: Нодирхон Нематханов (43).

Предупреждения: Зафармурод Абдурахматов (42), Нодирхон Нематханов (50), Аббос Гуломов (55), Джамшид Саидов (73).

Составы команд: