Сенсация в Навои: «Кызылкум» с минимальным счетом обыграл «Насаф»!

·52·Спорт
Сенсация в Навои: «Кызылкум» с минимальным счетом обыграл «Насаф»!

Суперлига Узбекистана преподнесла неожиданный результат в очередном матче 19-тура. Принимавший на своем поле именитый каршинский клуб «Насаф» навоийский «Кызылкум» добился важной победы со счетом 1:0 в бескомпромиссной борьбе.

Хотя в ходе встречи обе стороны проводили острые атаки, тактическая дисциплина хозяев поля и их точные действия в решающие моменты предрешили исход трех очков.

Гол на 43-й минуте: победный мяч от Нематханова

Первый тайм матча прошел в крайне напряженной и равной борьбе:

  • Гол в конце тайма: На 43-й минуте защитник «Кызылкума» Нодирхон Нематханов удачно воспользовался удобной ситуацией в штрафной площади каршинцев и поразил ворот, защищаемые Абдувохидом Нематовым (1:0);

  • Давление и сопротивление «Насафа»: Во втором тайме «драконы» провели ряд ротаций (подопечные Бердыева бросили все силы на атаку, чтобы сравнять счет) и большими силами пошли вперед. Однако оборона «Кызылкума» во главе с Фарходом Рахматовым не позволила сопернику поразить ворота.

4 предупреждения и жесткие стычки

Игра выдалась богатой на борьбу и прошла в нервной обстановке. Об этом ярко свидетельствуют показанные арбитром желтые карточки:

  • У хозяев поля были предупреждены Нодирхон Нематханов и Джамшид Саидов, а в составе гостей желтую карточку получили Зафармурод Абдурахматов и Аббос Гуломов.

Ситуация в турнирной таблице и официальный протокол

После этой победы «Кызылкум» довел количество своих очков до 23 и прочно закрепился на 11-м месте в турнирной таблице Суперлиги. «Насаф», потерявший важные очки, с 25 очками остался на 9-й строчке.

Суперлига. 19-тур

«Кызылкум» — «Насаф» 1:0

Гол: Нодирхон Нематханов (43).

Предупреждения: Зафармурод Абдурахматов (42), Нодирхон Нематханов (50), Аббос Гуломов (55), Джамшид Саидов (73).

Составы команд:

  • «Кызылкум»: Фарход Рахматов, Нодирхон Нематханов, Гиёсжон Ризакулов, Никола Кумбурович, Руслан Розиев (Григол Чабрадзе, 76), Отабек Джуракузиев, Шахзод Рахматуллаев, Файзуллобек Джуманкузиев (Ислом Кенжабоев, 76), Диёр Рахматиллаев, Шахзод Туропов (Роман Папарига, 65), Джамбули Жигаури (Самандар Шукуруллаев, 77).

  • «Насаф»: Абдувохид Нематов, Акромжон Комилов (Дилшод Муртазоев, 57), Голиб Гайбуллаев, Умарбек Эшмуродов, Муродбек Рахматов (Аббос Гуломов, 46), Паата Гудушаури (Аденис Шала, 57), Зафармурод Абдурахматов, Бекжон Рахматов (Яшнар Бердирахмонов, 77), Шароф Мухиддинов (Сардорбек Бахромов, 46), Бобур Абдухоликов, Юсуф Отубанжо.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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