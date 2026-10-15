Твенте — Тун: составы и текстовая трансляция

·33·Спорт
Твенте — Тун: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Твенте — Тун. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Твенте»: 16. Дроммел Й., 29. Адельгор А., 4. Нийстад Р., 27. Орьясетер С., 3. Проппер Р. (капитан), 11. Ротс Д., 10. Таха Ю., 28. ван Рой Б., 9. Вегхорст В., 8. Вайдманн Д., 6. Зерруки Р.

Запасные «Твенте»: 18. Бавуа Дж., 31. Герритсен Й., 14. Хлинссон К., 24. Куровски К., 39. Мейлинк Й., 26. Нагель Б., 22. Пасвеер Р., 7. Пьяца М., 2. Росяк М., 17. Торвальдсен Ф., 20. ван ден Белт Т., 25. Веннегор оф Хесселинк Л.

Главный тренер «Твенте»: ван ден Бром Дж.

Стартовый состав «Тун»: 1. Штеффен Н., 19. Бамерт Дж. (капитан), 5. Бурги Н., 9. Дурсун Ф., 47. Фер Ф., 14. Кайт М., 15. Кристал П., 96. Лабо Б., 2. Мамбва О., 70. Райхмут Н., 16. Рот Дж.

Запасные «Тун»: 20. Браски Р., 26. Кристофферссон Н., 37. Далер Л., 21. Дербачи Д., 80. Ленген С., 30. Майер Н., 54. Пассаван Л., 25. Шпихер Т., 18. Страннегард Т., 22. Вальти Д., 13. Зукит Н.

Главный тренер «Тун»: Привителли Дж. Л.

Прямая трансляция1-0 LIVE
30
Похоже, Фуркан Дурсун (Тун) получил красную карточку за грубость. Генц Нуза не намерен терпеть такое поведение на поле и дал свисток за фол.
26VAR
Радость игроков Твенте быстро улетучилась, так как главный судья Генц Нуза после просмотра VAR отменил гол из-за нарушения.
25VAR
Стойте! Главный судья сообщил, что гол Твенте нужно проверить с помощью VAR.
251-0
Дауда Вейдманн (Твенте) после великолепного сольного прохода пробил из штрафной. Он точно направил мяч в нижний правый угол ворот и открыл счет — 1:0. Никлас Стеффен в этом эпизоде был бессилен.
20
Рамиз Зерруки (Твенте) сделал передачу вперед, но переборщил с силой. Мяч ушел за пределы поля, игра возобновится ударом от ворот Твенте.
17
Даан Ротс (Твенте) отлично сыграл в штрафной после углового и первым успел к мячу. Он не смог точно пробить по воротам, снаряд пролетел рядом с правой штангой. Мяч ушел за пределы поля, будет удар от ворот Тюн.
17
Главный судья и его помощник показали на угловой флажок. У «Твенте» будет возможность создать опасный момент у ворот соперника.
16
Твенте разыграл короткий угловой.
15
Джастин Рот (Тун) отлично среагировал на отскок и пробил из-за пределов штрафной, но не смог пробить сквозь скопление игроков между ним и воротником.
15
Угловой удар. Появляется шанс для Туна.
13
Фуркан Дурсун (Тун) нанес мощный удар, но защитник заблокировал мяч.
11
Фуркан Дурсун (Тун) побежал к воротaм, но защитник вовремя вернулся и отобpaл мяч. Мяч ушел за пределы поля, и «Твенте» начнет игру ударом от ворот.
10
Твенте разыграл угловой коротко вместо навеса в штрафную.
9
Юнес Таха (Твенте) принял навес в штрафной и низом пробил по центру ворот. Никлас Стеффен отразил опасный удар, великолепный сейв вратаря!
9
Генц Нуза Оливье Мамбва (Тун) жестко сыграл в борьбе за мяч, судья дал свисток и зафиксировал фол.
8
Дауда Вейдман (Твенте) нанес мощнейший удар! Принял мяч, прицелился и пробил из-за пределов штрафной. Это могло стать сложнейшей задачей для вратаря, но мяч рикошетом от защитника ушел в сторону.
6
Дауда Вейдман (Твенте) грубо сфолил в борьбе за мяч. Генц Нуза всё видел и дал свисток.
5
Ваут Вегхорст (Твенте) занял удобную позицию в штрафной и чуть-чуть не успел к мячу, поданному из-за пределов штрафной.
3
Фуркан Дурсун (Тун) просит медицинской помощи, но ему придется покинуть поле, чтобы получить ее от врачей.
1
Судья дал свисток, и матч начался.
00:02
Матч начинает команда Тун.
00:00
Генц Нуза назначен главным арбитром на этот матч.
00:00
Стали известны стартовые составы обеих команд, теперь вы можете с ними ознакомиться.
00:00
Здравствуйте и добро пожаловать на нашу текстовую онлайн-трансляцию! Мы будем оперативно сообщать вам обо всех событиях матча. Стартовые составы будут объявлены совсем скоро.
ТвентеТунЛига конференций
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Шоу голов в ЕКЛ: полный обзор и результаты первых матчейШоу голов в ЕКЛ: полный обзор и результаты первых матчей7 августа 09:21Талантливый нидерландский защитник мечтает играть вместе с Пау КубарсиТалантливый нидерландский защитник мечтает играть вместе с Пау Кубарси17 июля 18:56Брайтон — Кауно Жальгирис: составы и текстовая трансляцияБрайтон — Кауно Жальгирис: составы и текстовая трансляцияВчера 22:51Хартс — Норшелланн: составы и текстовая трансляцияХартс — Норшелланн: составы и текстовая трансляцияВчера 22:50Бранн — Линкольн Ред Импс: составы и текстовая трансляцияБранн — Линкольн Ред Импс: составы и текстовая трансляцияВчера 22:50Аталанта — Пафос: составы и текстовая трансляцияАталанта — Пафос: составы и текстовая трансляцияВчера 22:48
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия