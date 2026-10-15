Твенте — Тун: составы и текстовая трансляция
Лига конференций: Твенте — Тун. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Твенте»: 16. Дроммел Й., 29. Адельгор А., 4. Нийстад Р., 27. Орьясетер С., 3. Проппер Р. (капитан), 11. Ротс Д., 10. Таха Ю., 28. ван Рой Б., 9. Вегхорст В., 8. Вайдманн Д., 6. Зерруки Р.
Запасные «Твенте»: 18. Бавуа Дж., 31. Герритсен Й., 14. Хлинссон К., 24. Куровски К., 39. Мейлинк Й., 26. Нагель Б., 22. Пасвеер Р., 7. Пьяца М., 2. Росяк М., 17. Торвальдсен Ф., 20. ван ден Белт Т., 25. Веннегор оф Хесселинк Л.
Главный тренер «Твенте»: ван ден Бром Дж.
Стартовый состав «Тун»: 1. Штеффен Н., 19. Бамерт Дж. (капитан), 5. Бурги Н., 9. Дурсун Ф., 47. Фер Ф., 14. Кайт М., 15. Кристал П., 96. Лабо Б., 2. Мамбва О., 70. Райхмут Н., 16. Рот Дж.
Запасные «Тун»: 20. Браски Р., 26. Кристофферссон Н., 37. Далер Л., 21. Дербачи Д., 80. Ленген С., 30. Майер Н., 54. Пассаван Л., 25. Шпихер Т., 18. Страннегард Т., 22. Вальти Д., 13. Зукит Н.
Главный тренер «Тун»: Привителли Дж. Л.
Комментарии 0
…