Тун — Хартс: составы и текстовая трансляция

·32·Спорт
Тун — Хартс: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Тун — Хартс. Начало матча: 5 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Тун»: 1. Штеффен Н., 37. Далер Л., 19. Бамерт Дж., 23. Бюрки М. (капитан), 2. Мамбва О., 70. Райхмут Н., 14. Кайт М., 16. Рот Дж., 30. Майер Н., 9. Дурсун Ф., 96. Лабо Б.

Запасные «Тун»: 20. Браски Р., 5. Бурги Н., 26. Кристофферссон Н., 21. Дербачи Д., 47. Фер Ф., 33. Гутбуб М., 52. Илич А., 15. Кристал П., 80. Ленген С., 25. Шпихер Т., 18. Страннегард Т., 13. Зукит Н.

Главный тренер «Тун»: Привителли Дж. Л.

Стартовый состав «Хартс»: 1. Ройс Б., 23. Алтена Дж., 64. Фейган-Уолкотт М., 17. Финдли С., 5. Маккарт Дж., 3. Кингсли С. (капитан), 29. Керьота С., 78. Менди Л., 15. Макпейк Дж., 19. Гендуз С., 10. Брага К.

Запасные «Хартс»: 28. Кларк З., 30. Фултон Р., 39. Гиллис М., 11. Каборе П., 33. Поллок Ф., 38. Стивенсон Г., 9. Уильямс Дж., 21. Уилсон Дж.

Главный тренер «Хартс»: Вранкен В.

Прямая трансляция2-0 LIVE
45+10
Первый тайм завершен. Тун - Хартс, счет 2-0.
45+5
Лоран Менди (Хартс) принял короткий пас и попытался переиграть вратаря с дистанции, но мяч прошел рядом с правой штангой.
45+3
Текущая статистика ударов в створ ворот – 4:2.
45+3
Джорди Алтена (Хартс) пробил штрафной с дальней дистанции, но защитники были начеку.
45+2
Атанасиос Кириакос дал свисток из-за фола Фуркана Дурсуна (Тун) в борьбе за мяч. Назначен штрафной удар в пользу Хартс.
45+2🟨
Атанасиос Кириакос наказал Фуркана Дурсуна (Тун) желтой карточкой за грубую игру.
45
К основному времени добавлено минимум 9 минут.
44
Лабо (Тун) принял мяч с воздуха за пределами штрафной и попытался пробить в правый угол, но мяч попал в защитника и ушел на угловой.
42
Нильс Райхмут (Тун) после точной передачи создал пространство в штрафной и пробил, но мяч прошел рядом с левой штангой.
41
Нико Майер (Тун) подал угловой, но защитники выбили мяч.
40
Нильс Райхмут (Тун) принял мяч и пробил со средней дистанции в левый угол ворот, но Бо Рёйс был на месте и легко забрал мяч.
39
Боковой судья поднял флаг, так как один из игроков «Туна» оказался в офсайде.
38
Стивен Кингсли (Хартс) попытался перебросить мяч со штрафного через стенку, но безуспешно.
38
Нико Майер (Тун) нарушил правила. Атанасиос Кириакос остановил игру и принял решение. «Хартс» получил право на штрафной удар, который может привести к голевому моменту.
38🟨
Нико Майер (Тун) справедливо получил желтую карточку.
37
После углового в исполнении Жорди Алтена (Хартс) мяч был спешно выбит из штрафной.
37
Джейми Маккарт (Хартс) выполнил опасный прострел в штрафную, но защитники соперника заблокировали мяч. Хартс заработал угловой.
342-0
Мяч в сетке! Удар Нильса Райхмута был отбит, но мяч отскочил к Брайтону Лабо (Тун), который нашел пространство в штрафной и отправил мяч в правую девятку. Счет 2:0.
33
Жорди Алтена (Хартс) прострелил в центр, но защитник сыграл бдительно и отвел угрозу.
33
Оливье Мамбва (Тун), похоже, получил красную карточку за грубость. Атанасиос Кириакос не терпит такого поведения на поле и свистнул за нарушение. «Хартс» исполнит штрафной удар, но прямой удар по воротам отсюда невозможен.
22
Автогол! Неудачный момент для Джейми Маккарта (Хартс): он пытался выбить мяч из вратарской, но срезал его в свои ворота. Счет 1:0.
21
Нильс Райхмут (Тун) мастерски обработал сильную передачу у линии штрафной, осмотрелся и нанес красивый удар по воротам, но мяч прошел чуть выше перекладины.
20
Джошуа МакПейк (Хартс) упустил огромный шанс! Болельщики уже начали праздновать, когда после великолепного сольного прохода он мощно пробил из-за пределов штрафной. Мяч летел по центру ворот, но Никлас Стеффен совершил важнейший сейв!
19
Малачи Фаган-Уолкотт (Хартс) был вынужден остановить атаку из-за зафиксированного боковым судьей офсайда.
17
Опасный момент! Нильс Райхмут (Тун) исполнил штрафной удар с выгодной позиции, но мяч прошел рядом с правой штангой.
17
Малачи Фаган-Уолкотт (Хартс) сыграл очень жестко, Атанасиос Кириакос зафиксировал нарушение. У Туна штрафной, но вряд ли они будут бить напрямую.
14
Нильс Райхмут (Тун) принял мяч на линии штрафной и мощно пробил в правый угол, но вратарь совершил отличный сейв и не позволил забить.
12
Маттиас Кайт (Тун) подобрал отскок после суматохи в штрафной и пробил по центру ворот. Вратарь соперника легко справился с ударом.
10
Джошуа МакПейк (Хартс) ворвался в штрафную, принял передачу и пробил низом в левый угол. Никлас Стеффен был начеку и совершил отличный сейв.
1
Первый тайм начался.
22:46
Наконец-то игроки вышли на поле! Хартс начинает встречу.
22:45
Атанасиос Кириакос назначен главным арбитром сегодняшнего матча.
22:45
Стартовые составы обеих команд уже объявлены, вы можете ознакомиться с ними в деталях матча.
22:45
Здравствуйте и добро пожаловать на нашу текстовую онлайн-трансляцию! Мы будем оперативно сообщать вам обо всех событиях матча. Стартовые составы будут объявлены в ближайшее время.
ТунХартсЛига конференций
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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