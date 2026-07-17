Талантливый нидерландский защитник мечтает играть вместе с Пау Кубарси

·28·Спорт
Талантливый нидерландский защитник мечтает играть вместе с Пау Кубарси

Молодая звезда нидерландского клуба «Твенте» Рууд Нейстад открыто признался, что мечтает в будущем составить пару центральных защитников с Пау Кубарси в составе «Барселоны». 18-летний игрок не скрывает своего восхищения стилем игры и уверенными действиями Кубарси, который уже успел закрепиться в основе каталонцев. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания Goal.com, решимость Нейстада во многом обусловлена игрой Пау Кубарси в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Португалии (1:0). В той встрече молодой защитник продемонстрировал высочайшее мастерство, сумев нейтрализовать такого нападающего, как легендарный Криштиану Роналду.

«Я видел, как он боролся с Криштиану Роналду, и получил огромное удовольствие от этой игры. Конечно, я не ожидаю, что события будут развиваться так стремительно, но создание оборонительного редута вместе с Кубарси в «Барселоне» — моя главная цель», — подчеркнул нидерландский футболист в интервью изданию Спортниеувс.

Будущие цели и проект «Твенте»

Говоря о своих долгосрочных планах, Нейстад добавил, что в данный момент полностью сосредоточен на своем развитии в «Твенте». По его словам, получение опыта в Эредивизи и совершенствование своей игры сейчас являются для него приоритетной задачей.

В прошлом сезоне Нейстад провел 24 матча за «Твенте», успев стать игроком основного состава. Будучи левоногим центральным защитником, он попал в поле зрения скаутов многих грандов, включая «Барселону». Каталонцы традиционно уделяют особое внимание молодым левоногим защитникам с хорошей техникой.

«Барселона» уже много лет ищет молодые и перспективные кадры для формирования линии обороны. В то время как Пау Кубарси уже стал неотъемлемой частью команды, в прессе все чаще пишут о том, что такие таланты, как Нейстад, могут стать его достойными партнерами в будущем.

Пока что Нейстад продолжит оттачивать свое мастерство в чемпионате Нидерландов. Если он сохранит стабильность в игре, велика вероятность, что интерес со стороны «Барселоны» в ближайшие трансферные окна перерастет в официальное предложение. Это откроет путь к тому, чтобы мечта молодого футболиста стала реальностью.

БарселонаПау КубарсиРууд НейстадТвентеТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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