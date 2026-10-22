Линкольн Ред Импс — Твенте: составы и текстовая трансляция

·36·Спорт
Линкольн Ред Импс — Твенте: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Линкольн Ред ИмпсТвенте. Начало матча: 23 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Линкольн Ред Импс»: 13. Хэнкинс Дж., 66. Эрстелинг Дж., 6. Лопеш Б. (капитан), 3. Рютьенс К., 21. Нано, 19. Флали Идрисси Я., 22. Торрилья Г., 8. Манди, 10. Мула А., 9. Гомес К., 11. Ромеро Морильо А.

Запасные «Линкольн Ред Импс»: 32. Альварес Ф., 20. Бритто Э., 7. Касчаро Л., 18. Гарсия Т., 27. Хамм М., 23. Джо, 2. Джолли Э., 44. Ману, 1. Наусет Сантана, 4. Пинту Н.

Главный тренер «Линкольн Ред Импс»: Павон.

Стартовый состав «Твенте»: 16. Дроммел Й., 28. ван Рой Б., 3. Проппер Р. (капитан), 4. Нийстад Р., 29. Адельгор А., 6. Зерруки Р., 20. ван ден Белт Т., 11. Ротс Д., 10. Таха Ю., 7. Пьяца М., 9. Вегхорст В.

Запасные «Твенте»: 18. Бавуа Дж., 31. Герритсен Й., 14. Хлинссон К., 24. Куровски К., 39. Мейлинк Й., 26. Нагель Б., 27. Орьясетер С., 22. Пасвеер Р., 2. Росяк М., 25. Веннегор оф Хесселинк Л., 8. Вайдманн Д.

Главный тренер «Твенте»: ван ден Бром Дж.

Прямая трансляция1-3 LIVE
58VAR
Игроки Твенте прекратили праздновать, так как арбитр Маттео Марсенаро показал жест ВАР для просмотра гола, скорее всего, чтобы определить, был ли офсайд в начале атаки.
571-3
Счет 1:3! Барт ван Рой нашел в штрафной Томаса ван ден Белта («Твенте»), который без сопротивления отправил мяч в правый нижний угол ворот.
53
Твенте контролирует мяч и сейчас демонстрирует пасы в стиле тики-така.
52
Маттео Марсенаро дает свисток из-за грубого фола Рамиза Зерруки (Твенте) в борьбе за мяч. Линкольн Ред Импс выполнит штрафной удар.
51
Марко Пьяца (Твенте) рвался к воротam, но защитник вовремя вернулся и отозвал мяч.
51
Манди (Линкольн Ред Импс) попытался прорезать оборону пасом, но никого из партнеров не нашел.
48
Твенте быстро разыграл угловой коротким пасом.
47
Даан Ротс («Твенте») мощно пробил из-за пределов штрафной, но его удар заблокировал защитник. Мяч ушел за пределы поля, и «Твенте» заработал угловой.
47
Игроки Твенте контролируют мяч и коротко пасуются друг другу. Они ждут появления свободных зон в обороне.
46
Прозвучал свисток арбитра, и Маттео Марченаро дал старт второму тайму.
45+3
Первый тайм сегодняшнего матча подошел к концу.
45+2
Алехандро Мула (Линкольн Ред Импс) не смог найти партнеров в штрафной, его передача оказалась слишком сильной, и мяч улетел к дальней штанге.
45
Командующим добавлено 2 минуты.
43🟨
Что думал Юнес Таха («Твенте»)? Он не уйдет от наказания за этот поступок. Судья показал ему желтую карточку.
43
Томас ван ден Белт (Твенте) грубо сыграл против соперника, и Маттео Марченаро зафиксировал фол. Линкольн Ред Импс получает право на штрафной удар.
41
Твенте контролирует мяч, чтобы удерживать ход игры под своим контролем.
381-2
Нано (Линкольн Ред Импс) получил мяч в свободной зоне и мощно пробил из-за пределов штрафной, после рикошета от защитника мяч влетел в сетку, оставив вратаря Жоэля Дроммела не у дел. 1:2.
38
Этот штрафной удар из-за пределов штрафной площади очень опасен, и расстояние действительно отличное. Посмотрим, что придумает Нано (Линкольн Ред Импс).
37🟨
Руд Нейстад (Твенте) сфолил на сопернике и получил желтую карточку от судьи.
35
Томас ван ден Белт (Твенте) овладел мячом у линии штрафной и нанес точный удар по воротам, но мяч прошел совсем рядом с правой штангой. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь «Линкольн Ред Импс» введет его в игру.
33
Даан Ротс (Твенте) навесил в штрафную, но никого из партнеров там не нашел. Неточная передача. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь «Линкольн Ред Импс» введет его в игру.
30
Ваут Вегхорст (Твенте) поднял голову у линии штрафной и мощно пробил, но мяч пролетел выше перекладины. Мяч ушел за пределы поля, и назначен удар от ворот Линкольн Ред Импс.
27
Арбитр Маттео Марченаро после проверки VAR показал на центр, подтвердив взятие ворот. Игроки «Твенте» празднуют гол.
26VAR
Похоже, в развитии атаки был офсайд, и главный судья Маттео Марченаро хочет посмотреть эпизод с помощью VAR.
240-2
Гол! Ваут Вегхорст (Твенте) завладел мячом в штрафной площади и точно пробил по центру ворот. Счёт 0:2.
24
Помощник судьи поднял флаг, и главный арбитр дал свисток. Ваут Вегхорст (Твенте) отправил мяч в сетку, но гол не засчитан из-за офсайда.
23
Ваут Вегхорст (Твенте) принял короткий пас от Барта ван Роя в штрафной площади, но его удар прошел намного мимо левой штанги. Мяч ушел за пределы поля, и назначен удар от ворот Линкольн Ред Импс.
22
21:79 — текущее соотношение владения мячом.
190-1
Гол! После великолепной передачи Ваута Вегхорста Томас ван ден Белт (Твенте) принял мяч в штрафной площади и без ошибок отправил его в левый нижний угол ворот. 0:1.
18
Юнес Таха («Твенте») подал угловой, но защитник перехватил мяч.
17
Томас ван ден Белт (Твенте) ворвался в штрафную, обыграл защитника и пробил, но мяч пролетел над перекладиной. Мяч покинул пределы поля, и игра возобновится ударом от ворот Линкольн Ред Импс.
14
Рамиз Зерруки (Твенте) выполнил очень сильный угловой, и никто из партнеров по команде не смог дотянуться до мяча головой. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь «Линкольн Ред Импс» введет его в игру.
14
Рамиз Зерруки (Твенте) выполнил угловой, но защита соперника сыграла надежно и вынесла мяч. Бурчак зарбаси белгиланди.
14
Томас ван ден Белт (Твенте) не смог сделать навес в штрафную, его удар заблокировали. Мяч ушел за пределы поля. Твенте подаст угловой.
12
Манди (Линкольн Ред Импс) может продолжить игру.
11
Игра пока остановлена, Манди (Линкольн Ред Импс) получил травму, и на поле должны выйти врачи.
10
Подача Рамиза Зерруки (Твенте) с углового не таила в себе опасности. Защитники сыграли внимательно и вынесли мяч.
7
Даан Ротс нашел Марко Пьяцу в штрафной площади великолепной передачей, но тот пробил выше перекладины. Мяч ушел за пределы поля, и «Линкольн Ред Импс» возобновит игру ударом от ворот.
5
Подача Юнеса Таха (Твенте) ни до кого не дошла, и атака завершилась. Мяч ушел за пределы поля, игра возобновится ударом от ворот Линкольн Ред Импс.
4
Игроки Твенте разыгрывают мяч в короткий пас, пытаясь создать момент для удара.
3
Альваро Ромеро Морильо («Линкольн Ред Импс») грубо сыграл, и Маттео Марсенаро дал свисток, зафиксировав фол.
1
Сегодняшний матч только начался, наслаждайтесь игрой!
00:06
Игроки на поле, и «Твенте» начинает матч.
00:06
Сегодняшний матч обслужит Маттео Марсенаро.
00:06
Мы уже узнали стартовые составы. Вы можете найти их в подробностях этого матча.
00:06
Добро пожаловать в нашу текстовую трансляцию. Мы постараемся подробно рассказать вам обо всем, что происходит на поле. До начала матча осталось совсем немного времени.
Линкольн Ред ИмпсТвентеЛига конференций
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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