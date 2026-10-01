Чувствует себя преданным: Роналду больше не вернется в сборную Португалии

Одна из самых ярких и продолжительных международных страниц в истории мирового футбола закрылась безвозвратно. Нападающий «Аль-Насра» и капитан национальной сборной Криштиану Роналду принял твердое решение больше никогда не выходить на поле в составе сборной Португалии.

Согласно последней информации ведущего ежедневного спортивного издания страны О Джого, это решение 41-летней звезды является абсолютно окончательным и носит «не подлежащий пересмотру» статус.

Копенгагенский демарш и чувство «предательства»

Развитие событий достигло критической точки 30 сентября в Копенгагене. Накануне важного матча против Дании в рамках 3-го тура Лиги наций разногласия между Роналду и главным тренером Жорже Жезушем достигли пика, и капитан в спешном порядке покинул расположение команды.

Как сообщает португальское издание, главным толчком к столь резкому шагу стало то, что звездный форвард «чувствует себя преданным» из-за нарушения обещаний со стороны тренерского штаба. Он больше не намерен надевать футболку национальной сборной.

Угроза дисквалификации до 6 месяцев и финансового штрафа

Самовольный уход из команды может повлечь за собой и серьезные юридические последствия:

Дисциплинарное наказание: В соответствии с уставом Португальской футбольной федерации (ФПФ), если вызванный футболист без уважительной причины покидает сбор, он может быть отстранен от официальных матчей на срок от 1 до 6 месяцев ;

Финансовая санкция: Кроме того, предусмотрено наложение официального штрафа на игрока.

Однако для футболиста, решившего завершить карьеру, эти ограничения уже могут не иметь никакого значения.

Беспрецедентная вершина, вписанная в историю

Хотя расставание Роналду с национальной футболкой получилось драматичным и громким, его показатели за более чем 20 лет останутся на вершине мирового футбола:

234 матча: Мировой рекорд по наибольшему количеству проведенных матчей в составе сборных;

146 голов: Абсолютный рекорд результативности в истории национальных команд.

Бывшая звезда мадридского «Реала» вместе со своей страной стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций 2019 года. Завершение столь грандиозной эры на фоне столь резкого конфликта стало большим шоком для мировой футбольной общественности.