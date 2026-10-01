Чувствует себя преданным: Роналду больше не вернется в сборную Португалии

·35·Спорт
Чувствует себя преданным: Роналду больше не вернется в сборную Португалии

Одна из самых ярких и продолжительных международных страниц в истории мирового футбола закрылась безвозвратно. Нападающий «Аль-Насра» и капитан национальной сборной Криштиану Роналду принял твердое решение больше никогда не выходить на поле в составе сборной Португалии.

Согласно последней информации ведущего ежедневного спортивного издания страны О Джого, это решение 41-летней звезды является абсолютно окончательным и носит «не подлежащий пересмотру» статус.

Копенгагенский демарш и чувство «предательства»

Развитие событий достигло критической точки 30 сентября в Копенгагене. Накануне важного матча против Дании в рамках 3-го тура Лиги наций разногласия между Роналду и главным тренером Жорже Жезушем достигли пика, и капитан в спешном порядке покинул расположение команды.

Как сообщает португальское издание, главным толчком к столь резкому шагу стало то, что звездный форвард «чувствует себя преданным» из-за нарушения обещаний со стороны тренерского штаба. Он больше не намерен надевать футболку национальной сборной.

Угроза дисквалификации до 6 месяцев и финансового штрафа

Самовольный уход из команды может повлечь за собой и серьезные юридические последствия:

  • Дисциплинарное наказание: В соответствии с уставом Португальской футбольной федерации (ФПФ), если вызванный футболист без уважительной причины покидает сбор, он может быть отстранен от официальных матчей на срок от 1 до 6 месяцев;

  • Финансовая санкция: Кроме того, предусмотрено наложение официального штрафа на игрока.

Однако для футболиста, решившего завершить карьеру, эти ограничения уже могут не иметь никакого значения.

Беспрецедентная вершина, вписанная в историю

Хотя расставание Роналду с национальной футболкой получилось драматичным и громким, его показатели за более чем 20 лет останутся на вершине мирового футбола:

  • 234 матча: Мировой рекорд по наибольшему количеству проведенных матчей в составе сборных;

  • 146 голов: Абсолютный рекорд результативности в истории национальных команд.

Бывшая звезда мадридского «Реала» вместе со своей страной стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций 2019 года. Завершение столь грандиозной эры на фоне столь резкого конфликта стало большим шоком для мировой футбольной общественности.

Криштиану РоналдуПортугальская футбольная федерацияЛига нацийКопенгаген
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Истинный корень недовольства ясен»: Жезуш открыто назвал причину возмущения Роналду«Истинный корень недовольства ясен»: Жезуш открыто назвал причину возмущения РоналдуСегодня 11:00Драматичный вечер в аэропорту: Жезуш и Проэнса не смогли остановить уход РоналдуДраматичный вечер в аэропорту: Жезуш и Проэнса не смогли остановить уход РоналдуСегодня 13:13Конец эпохи: Роналду окончательно завершил карьеру в сборной ПортугалииКонец эпохи: Роналду окончательно завершил карьеру в сборной ПортугалииСегодня 07:07«1000 голов или кубок Лиги наций»: Криштиану Роналду озвучил свои главные цели«1000 голов или кубок Лиги наций»: Криштиану Роналду озвучил свои главные цели24 сентября 06:08Клопп после худшего старта в истории: «Критикуйте меня, а не футболистов»Клопп после худшего старта в истории: «Критикуйте меня, а не футболистов»28 сентября 22:16Текстовая трансляция матча Колумбия — ПортугалияТекстовая трансляция матча Колумбия — Португалия28 июня 05:14
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове