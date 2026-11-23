«Аталанта» — «Интер»: хет-трика Эспозито не хватило для победы в триллере с 8 голами
В 12-м туре чемпионата Италии «Интер» в Бергамо гостил у «Аталанты». В напряженном матче, превратившемся в настоящее голевое шоу, была зафиксирована боевая ничья со счетом 4:4.
Встреча началась с быстрого преимущества гостей: Эспозито поразил ворота соперника на 16-й, 32-й и 52-й минутах, оформив хет-трик. Однако «Аталанта» не сдалась — Элмас (35') сократил отставание в первом тайме, а Де Кетеларе (72', 80') оформил дубль, вернув интригу в игру.
На 75-й минуте Сучич реализовал пенальти, забив четвертый гол «Интера», но в компенсированное арбитром время (90+1') Кессье также точно исполнил 11-метровый удар, принеся бергамаскам ничью.
Ситуация в турнирной таблице
После этого результата «Аталанта» довела количество своих очков до 15 и занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А. «Интер» под руководством Киву с 29 очками остался на 3-й строчке.
Показатели
«Аталанта»
«Интер»
Итоговый счет
4
4
Голы
Элмас (35'), Де Кетеларе (72', 80'), Кессье (90+1' пен.)
Эспозито (16', 32', 52'), Сучич (75' пен.)
Главные герои
Де Кетеларе (дубль), Кессье
Эспозито (хет-трик)
Место в таблице / Очки
12-е место (15 очков)
3-е место (29 очков)
Протокол матча и составы
Серия А. 12-й тур«Аталанта» — «Интер» 4:4Голы: Элмас (35), Де Кетеларе (72, 80), Кессье (90+1 пенальти) — Эспозито (16, 32, 52), Сучич (75 пенальти).
«Аталанта»: Карнезекки, Белланова (Бернаскони, 88), Скальвини, Колашинац, Дзаппакоста, Залевски, Элмас (Роу, 69), Кессье, Эдерсон (Пашалич, 69), Де Кетеларе, Крстович (Скамакка, 88).
«Интер»: Хосеп Мартинес, Павар, Бастони, Карлос Аугусто, Мхитарян (Станкович, 78), Спенс, Барелла (Джонс, 64), Чалханоглу (Сучич, 33), Димарко (Аканджи, 64), Эспозито (Лаутаро Мартинес, 78), Тюрам.
Как вы считаете, как счет 4:4 в Бергамо и потеря двух очков повлияют на планы «Интера» в чемпионской гонке Серии А? Оставляйте свои мнения в комментариях!
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