В 12-м туре чемпионата Италии «Интер» в Бергамо гостил у «Аталанты». В напряженном матче, превратившемся в настоящее голевое шоу, была зафиксирована боевая ничья со счетом 4:4.

Встреча началась с быстрого преимущества гостей: Эспозито поразил ворота соперника на 16-й, 32-й и 52-й минутах, оформив хет-трик. Однако «Аталанта» не сдалась — Элмас (35') сократил отставание в первом тайме, а Де Кетеларе (72', 80') оформил дубль, вернув интригу в игру.

На 75-й минуте Сучич реализовал пенальти, забив четвертый гол «Интера», но в компенсированное арбитром время (90+1') Кессье также точно исполнил 11-метровый удар, принеся бергамаскам ничью.

Ситуация в турнирной таблице

После этого результата «Аталанта» довела количество своих очков до 15 и занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А. «Интер» под руководством Киву с 29 очками остался на 3-й строчке.

Показатели «Аталанта» «Интер» Итоговый счет 4 4 Голы Элмас (35'), Де Кетеларе (72', 80'), Кессье (90+1' пен.) Эспозито (16', 32', 52'), Сучич (75' пен.) Главные герои Де Кетеларе (дубль), Кессье Эспозито (хет-трик) Место в таблице / Очки 12-е место (15 очков) 3-е место (29 очков)

Протокол матча и составы

Серия А. 12-й тур«Аталанта» — «Интер» 4:4Голы: Элмас (35), Де Кетеларе (72, 80), Кессье (90+1 пенальти) — Эспозито (16, 32, 52), Сучич (75 пенальти).

«Аталанта»: Карнезекки, Белланова (Бернаскони, 88), Скальвини, Колашинац, Дзаппакоста, Залевски, Элмас (Роу, 69), Кессье, Эдерсон (Пашалич, 69), Де Кетеларе, Крстович (Скамакка, 88).

«Интер»: Хосеп Мартинес, Павар, Бастони, Карлос Аугусто, Мхитарян (Станкович, 78), Спенс, Барелла (Джонс, 64), Чалханоглу (Сучич, 33), Димарко (Аканджи, 64), Эспозито (Лаутаро Мартинес, 78), Тюрам.

Как вы считаете, как счет 4:4 в Бергамо и потеря двух очков повлияют на планы «Интера» в чемпионской гонке Серии А? Оставляйте свои мнения в комментариях!