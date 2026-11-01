Гонка за «Золотую бутсу» в самом разгаре: Шомуродов догнал Салаха, Осимхен и Орбан — лидеры

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Гонка за «Золотую бутсу» в самом разгаре: Шомуродов догнал Салаха, Осимхен и Орбан — лидеры
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  • После завершения 10-го тура Турецкой Суперлиги Виктор Осимхен и Гифт Орбан с 9 голами каждый лидируют в гонке бомбардиров.
  • Эльдор Шомуродов, поразивший ворота «Самсунспора», довел количество своих голов до 8 и разделил с Мухаммедом Салахом второе место.
  • В этом же туре Аббосбек Файзуллаев, выступающий за «Истанбул Башакшехир», забил свой дебютный гол.

С завершением матчей 10-го тура Турецкой Суперлиги борьба за сезонную награду «Золотая бутса» стала еще более напряженной. Верхние строчки рейтинга бомбардиров полностью заняли звездные нападающие, закаленные в топ-чемпионатах Европы, и местные турецкие форварды пока не могут выдержать конкуренцию с ними.

Узбекский бомбардир Эльдор Шомуродов, забивший очередной гол в матче против «Самсунспора», продолжает преследовать лидеров и прочно закрепился в тройке сильнейших.

Гонка бомбардиров: положение после 10-го тура

Минувший тур запомнился успехами нигерийских звезд и потерей очков египтянином Мухаммедом Салахом:

  • Виктор Осимхен и Гифт Орбан (по 9 голов): Самая дорогая звезда Суперлиги Виктор Осимхен поразил ворота «Коньяспора», доведя число своих голов до 9. Еще один нигерийский форвард Гифт Орбан, который ведет за собой дебютанта лиги клуб «Амед», также записал мяч на свой счет и сравнялся с Осимхеном в лидерстве;

  • Мухаммед Салах и Эльдор Шомуродов (по 8 голов): Мухаммед Салах, до этого тура единолично возглавлявший список, провел весь матч за «Трабзонспор» против «Газиантепа», но покинул поле без голов. В результате Эльдор Шомуродов, поразивший ворота «Самсунспора» уже на 10-й минуте, довел количество своих голов до 8, догнал Салаха в рейтинге и разделил с ним 2-е место;

  • Ведат Мурики (7 голов): Нападающий «Фенербахче» вышел на поле на 83-й минуте в неожиданно проигранном домашнем матче против «Гёзтепе» (1:2), но забить не смог и остался на 4-й строчке с 7 голами.

Узбекские герои в «Башакшехире» и триумф со счетом 5:2

В 10-м туре подопечные Нури Шахина из «Истанбул Башакшехир» одержали победу на своем поле со счетом 5:2 и поднялись в турнирной таблице. В этом матче, помимо Шомуродова, на поле вышел талантливый узбекский полузащитник Аббосбек Файзуллаев, который, выйдя на замену, оформил свой дебютный гол в 8-й игре за команду.

Впечатляющая статистика действующего бомбардира

Эльдор Шомуродов выступает в статусе действующего лучшего бомбардира Турецкой Суперлиги:

  • Триумф в прошлом сезоне: Наш соотечественник в прошлом сезоне забил 22 гола в 34 матчах и вместе с Полом Онуачу завоевал «Золотую бутсу» как лучший бомбардир лиги;

  • Общий показатель в «Башакшехире»: С момента перехода в стамбульскую команду наш 21-летний легионер принял участие в 56 матчах во всех турнирах, сумев записать на свой счет 31 гол и 7 результативных передач.

Эльдор ШомуродовТурецкая СуперлигаАббосбек ФайзуллаевИстанбул Башакшехир
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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