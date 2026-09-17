«Навбахор», дважды уступая в счете, одержал волевую победу над «Динамо»

В рамках 22-го тура Суперлиги Узбекистана в долине, на намаганском стадионе «Марказий», любителям игры миллионов был представлен один из самых ярких, драматичных и богатых на голы матчей года. «Навбахор», набирающий важные очки в борьбе за чемпионство и тройку лидеров, принял на своем поле бескомпромиссный самаркандский клуб «Динамо». Встреча с первых минут началась в открытом и динамичном атакующем ключе: в составе самарканцев Азиз Амонов и Джалолиддин Джумабоев дважды выводили свою команду вперед, поставив хозяев в сложное положение.

Однако наманганцы проявили истинную волю и характер, кардинально изменив судьбу матча еще в первом тайме. Героем победы в составе команды стал Шохрух Абдурахмонов, оформивший дубль, а защитник Георгий Джгереная своим важным голом склонил чашу весов в пользу хозяев. В результате «Навбахор» одержал волевую победу со счетом 3:2, довел количество своих очков до 44 и укрепил позиции на 3-й строчке турнирной таблицы.

Итак, как же произошел этот «дождь» голов в первом тайме, становится ли «Навбахор» фаворитом в гонке за медали, и насколько шатким стало положение «Динамо» в Суперлиге после этой потери очков?

«5 голов и обоюдный камбэк»: Хронология безумной драмы первого тайма

Порядок голов и резких поворотов в матче на стадионе «Марказий»:

7-я минута — быстрый гол Азиза Амонова (0:1): «Динамо» агрессивно начало гостевой матч, лидер самарканцев открыл счет и поверг в шок наманганских болельщиков;

21-я минута — ответ Шохруха Абдурахмонова (1:1): Усилившие давление «соколы» усилиями Абдурахмонова восстановили равновесие, заставив стадион ликовать;

25-я минута — холодный душ от Джалолиддина Джумабоева (1:2): Всего через 4 минуты защитник «Динамо» Джумабоев воспользовался пробелом в обороне соперника и во второй раз вывел свою команду вперед;

39-я минута — важный удар Джгеренаи (2:2): Не желавшие сдаваться хозяева после стандартного положения вновь сравняли счет благодаря точному удару грузинского легионера Георгия Джгеренаи;

41-я минута — победный дубль Абдурахмонова (3:2): Прошло всего две минуты, как Шохрух Абдурахмонов отправил свой второй мяч в сетку ворот соперника, поставив точку в фантастическом камбэке «Навбахора».

Турнирная таблица Суперлиги: Шаг на 3-е место и кризис «Динамо»

Позиции команд по итогам матча 22-го тура:

«Навбахор» (44 очка, 3-е место): Заполучив важнейшие три очка, наманганцы сохранили отрыв от преследователей в борьбе за бронзовые медали и путевку в Лигу чемпионов Азии;

«Динамо» (30 очков, 9-е место): Подопечные Вадима Абрамова, несмотря на ожесточенное сопротивление, потерпели очередное поражение и находятся близко к опасной зоне во второй половине таблицы;

Грубость и желтые карточки: В бескомпромиссном поединке судья показал желтые карточки в общей сложности 6 футболистам, в том числе вратарю хозяев Уткиру Юсупову и Джгеренае.

Тактический анализ: Воля хозяев и роль резервных сил

Специалисты об итогах матча со счетом 3:2:

Звездный час Абдурахмонова: Активно действовавший между центральной полузащитой и атакой Шохрух Абдурахмонов продемонстрировал превосходное чутье в чужой штрафной площади, в одиночку решив исход матча;

Осторожность во втором тайме: В отличие от первого тайма, в котором было забито 5 голов, после перерыва наманганцы сосредоточились на обороне и успешно применили тактику удержания счета с помощью таких игроков, как Алекс Фернандес, Хусаин Норчаев и Асадбек Рахимжонов;

Разлад в обороне «Динамо»: Успевшая забить 2 мяча в атаке линия обороны самарканцев пропустила 2 гола в течение 4 минут и легко упустила завоеванное преимущество.

Этот супертриллер на намаганском стадионе «Марказий» в очередной доказал, что текущий сезон Суперлиги дарит поистине драматичную интригу и высокие эмоции в каждом туре.

Как вы думаете, сможет ли «Навбахор» с такой атакующей и волевой игрой завершить сезон Суперлиги на призовых местах? Является ли причиной поражения «Динамо» после двукратного ведения в счете тактическая ошибка команды или же поддержка и давление трибун «Навбахора»? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь подробностями этого богатого на голы жаркого триллера в узбекском футболе со всеми отечественными любителями футбола и друзьями!