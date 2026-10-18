Клуб «Арал» досрочно стал чемпионом Пролиги и вернулся в Суперлигу
В узбекском футболе произошло историческое и долгожданное событие. В матче 23-го тура Пролиги нукусский клуб «Арал» на своем поле со счетом 2:0 обыграл команду «Джейхун».
Благодаря этой важной победе нукусцы довели количество своих очков до 58, досрочно оформили чемпионство в Пролиге до окончания турнира и завоевали прямую путевку в Суперлигу на следующий сезон.
Автогол и точка от Краснова: Как прошел матч?
Встреча прошла под полным контролем и при активных атаках хозяев поля:
Быстрый счет на 17-й минуте: Уже на 17-й минуте матча в результате давления футболистов «Арала» игрок «Джейхуна» Асадбек Мустафакулов забил мяч в собственные ворота (автогол) — 1:0;
Решающий удар на 83-й минуте: Судьба матча была окончательно решена в последние минуты — на 83-й минуте Марк Краснов точно поразил ворота соперника, установив окончательный счет 2:0;
Надежность в обороне: Голкипер нукусцев Ахраров и линия защиты продемонстрировали надежную игру в течение 90 минут и сохранили свои ворота в неприкосновенности.
Протокол матча
Пролига. 23-й тур
«Арал» — «Джейхун» 2:0
Голы: Мустафакулов (17, автогол), Краснов (83).
«Арал»: Ахраров, Мусаев, Аразов, Кутибаев, Алиджанов, Калмагамбетов, Козлов, Джалолов, Куанышбаев, Мухтаров, Номозов.
«Джейхун»: Избасканов, Мустафакулов, Маратов, Дарьябаев, Калбаев, Сдиков, Кеонимжаев, Ибраимов, Отажонов, Рустамжонов, Журакулов.
Четверть века ожидания: Нукус возвращается в большой футбол
Данное достижение стало настоящим праздником для футбола Каракалпакстана:
Воспоминания 2001 года: Нукусский клуб «Арал» в последний раз выступал в высшем дивизионе чемпионата Узбекистана ровно в 2001 году;
25 лет терпения: Команда, выступавшая в низших лигах на протяжении четверти века, благодаря упорному труду и стабильной игре вновь возвращается на главную футбольную арену страны;
Сильный соперник для Суперлиги–2027: Досрочно завоеванное чемпионство позволит «Аралу» серьезно подготовиться к борьбе с самыми титулованными грандами нашей страны в новом сезоне.
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