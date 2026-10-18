Клуб «Арал» досрочно стал чемпионом Пролиги и вернулся в Суперлигу

·62·Спорт
Клуб «Арал» досрочно стал чемпионом Пролиги и вернулся в Суперлигу

В узбекском футболе произошло историческое и долгожданное событие. В матче 23-го тура Пролиги нукусский клуб «Арал» на своем поле со счетом 2:0 обыграл команду «Джейхун».

Благодаря этой важной победе нукусцы довели количество своих очков до 58, досрочно оформили чемпионство в Пролиге до окончания турнира и завоевали прямую путевку в Суперлигу на следующий сезон.

Автогол и точка от Краснова: Как прошел матч?

Встреча прошла под полным контролем и при активных атаках хозяев поля:

  • Быстрый счет на 17-й минуте: Уже на 17-й минуте матча в результате давления футболистов «Арала» игрок «Джейхуна» Асадбек Мустафакулов забил мяч в собственные ворота (автогол) — 1:0;

  • Решающий удар на 83-й минуте: Судьба матча была окончательно решена в последние минуты — на 83-й минуте Марк Краснов точно поразил ворота соперника, установив окончательный счет 2:0;

  • Надежность в обороне: Голкипер нукусцев Ахраров и линия защиты продемонстрировали надежную игру в течение 90 минут и сохранили свои ворота в неприкосновенности.

Протокол матча

Пролига. 23-й тур

«Арал» — «Джейхун» 2:0

Голы: Мустафакулов (17, автогол), Краснов (83).

  • «Арал»: Ахраров, Мусаев, Аразов, Кутибаев, Алиджанов, Калмагамбетов, Козлов, Джалолов, Куанышбаев, Мухтаров, Номозов.

  • «Джейхун»: Избасканов, Мустафакулов, Маратов, Дарьябаев, Калбаев, Сдиков, Кеонимжаев, Ибраимов, Отажонов, Рустамжонов, Журакулов.

Четверть века ожидания: Нукус возвращается в большой футбол

Данное достижение стало настоящим праздником для футбола Каракалпакстана:

  • Воспоминания 2001 года: Нукусский клуб «Арал» в последний раз выступал в высшем дивизионе чемпионата Узбекистана ровно в 2001 году;

  • 25 лет терпения: Команда, выступавшая в низших лигах на протяжении четверти века, благодаря упорному труду и стабильной игре вновь возвращается на главную футбольную арену страны;

  • Сильный соперник для Суперлиги–2027: Досрочно завоеванное чемпионство позволит «Аралу» серьезно подготовиться к борьбе с самыми титулованными грандами нашей страны в новом сезоне.

АралДжейхунНукусПролига 23-й тур
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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