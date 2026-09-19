Президент посетил обновленный стадион «Туран» в Нукусе

На Приаральской земле сделан очередной огромный шаг на пути кореннного обновления спортивной инфраструктуры, вывода талантливой молодежи на профессиональный уровень и поднятия национального футбола на новую ступень. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в рамках поездки в Республику Каракалпакстан посетил капитально отреконструированный величественный стадион «Туран» в городе Нукусе и ознакомился с созданными в комплексе современными возможностями. Этот масштабный проект был реализован во исполнение исторического постановления главы государства от 7 апреля 2023 года, направленного на развитие массового и профессионального футбола.

Огромный комплекс общей стоимостью 118,6 миллиарда сумов не только обеспечил постоянной занятостью 85 граждан, но и расширил вместимость трибун с 9,3 тысячи до 12 тысяч зрительских мест. Самое главное, арена, ставшая штаб-квартирой местного футбольного клуба «Арал» и Республиканской футбольной академии, полностью приведена в соответствие с международными стандартами: в ней установлены зона централизованной системы VAR (видеопомощник арбитра), специальные высокоточные камеры для определения офсайда и удобные платформы для представителей СМИ.

И так, какие возможности открывает новый стадион «Туран» стоимостью 118,6 миллиарда сумов для каракалпакского футбола и юных чемпионов, и какие важные задачи обозначил глава государства в беседе с молодыми футболистами?

«12 тысяч мест и инвестиции в размере 118,6 миллиарда сумов»: Цифры и удобства

Основные показатели реконструкции комплекса «Туран» в Нукусе:

Арена на 12 000 зрителей: В результате реконструкции вместимость стадиона была увеличена с прежних 9,3 тысячи до 12 тысяч мест и оснащена современными сиденьями;

Проект стоимостью 118,6 миллиарда сумов: На полное обновление и технологическое оснащение комплекса было направлено около 120 миллиардов сумов;

85 новых рабочих мест: На спортивном объекте постоянной работой обеспечены 85 человек, включая специалистов, технический персонал и тренеров;

3 стадиона и 2 спортивных зала: Помимо основной игровой арены, на территории комплекса были возведены два тренировочных поля и два крытых спортивных зала.

«Система VAR и офсайдные камеры»: Требования современного футбола

Передовые технологические инновации, установленные на стадионе:

Централизованная система VAR: Создана специальная зона VAR, обеспечивающая прозрачность и справедливость судейских решений на международных и национальных соревнованиях;

Точки определения офсайда: Вокруг поля смонтированы специальные высокоточные камеры для решения спорных ситуаций во время игры за считанные секунды;

Платформа для СМИ и прямых трансляций: Подготовлены площадки со всеми условиями для телевидения и журналистов в целях освещения матчей на высоком уровне и оперативной передачи трансляций;

Клуб «Арал» и 190 воспитанников: Территория комплекса стала базой профессионального клуба «Арал», здесь непрерывно занимаются 190 талантливых молодых ребят Республиканской футбольной академии.

«Общежитие, комнаты анализа и залы единоборств»: Полная инфраструктура академии

Условия, созданные для воспитания и подготовки юных спортсменов:

Уютное общежитие на 196 мест: Сдано в эксплуатацию общежитие со всеми удобствами для талантливых футболистов, отобранных из различных районов области;

Столовая на 84 места и тренажеры: Функционируют современные комплексы в целях правильного питания спортсменов и повышения их физической выносливости;

Комнаты тактического анализа: Созданы специальные мультимедийные комнаты для глубокого изучения игры соперников и теоретического закрепления тренировок;

Бокс, таэквондо и легкая атлетика: Комплекс не ограничивается только футболом — здесь одновременно 100–150 спортсменов могут заниматься единоборствами и легкой атлетикой.

Президент Шавкат Мирзиёев тепло пообщался с молодыми спортсменами, проводящими тренировки на обновленном стадионе, подчеркнул, что для достижения больших побед в спорте необходимы труд и дисциплина, а также сфотографировался с ними на память.

Как вы думаете, в какой степени обновленный стадион «Туран» и система VAR в Нукусе послужат воспитанию новых звезд из Приаралья, которые выйдут на нашу национальную сборную и мировые арены? Какую поддержку, по вашему мнению, даст развитие таких современных арен в регионах развитию узбекского футбола? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этой радостной спортивной новости из Нукуса со всеми любителями футбола и друзьями!