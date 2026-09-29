Озодбек Назарбеков исполнил мечту мальчика, сказавшего «Хочу стать блогером» (видео)

В социальных сетях распространилось видео, запечатлевшее встречу детей с министром культуры Озодбеком Назарбековым во время пресс-тура, прошедшего в Нукусе.

На видео видно, как мальчик из Каракалпакстана, интересующийся созданием контента для пропаганды искусства и культуры, поговорил с министром. Мальчик сказал, что хочет стать блогером, и намеревался попросить телефон для творчества.

Озодбек Назарбеков поддержал его интерес и подарил мальчику телефон.

Видео со встречи тепло встретили в социальных сетях. В нем заметно внимание к поддержке интереса детей к творчеству, искусству и культуре.