В Нукусе задержана группа, похитившая около 1 млрд сумов через APK-файлы (видео)
Вредоносные APK-файлы, распространяемые через Telegram, стали причиной списания крупных сумм денег с банковских карт граждан. Ущерб, нанесенный в результате деятельности преступной группы, выявленной в городе Нукусе, составил около 1 миллиарда сумов. В переписках подозреваемых были обнаружены данные 162 банковских карт.
Мошенники распространяли вредоносные APK-файлы через Telegram
Департамент по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел сообщил о задержании в городе Нукусе группы лиц, подозреваемых в хищении денег с банковских карт граждан.
По предварительным данным, подозреваемые распространяли вредоносные APK-файлы через Telegram. После того как граждане устанавливали эти файлы на свои телефоны, преступники, используя полученные данные банковских карт, присваивали средства с их счетов.
Согласно данным правоохранительных органов, причиненный материальный ущерб составляет около 1 миллиарда сумов.
В переписках подозреваемых найдены данные 162 карт
В ходе следствия были изучены переписки подозреваемых в Telegram. В результате в их сообщениях были выявлены данные, относящиеся к 162 банковским картам.
В сообщениях отмечается, что в состав преступной группы входил человек, известный в сети Telegram под псевдонимом «Sanjik».
Присвоенные средства тратились на различные цели. В частности, на часть денег были приобретены дорогие телефоны, некоторые средства были направлены на погашение микрозаймов. Также сообщается, что часть денег переводилась на букмекерские аккаунты.
По решению суда основной подозреваемый заключен под стражу. В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся первичные следственные действия.
Какую опасность представляют APK-файлы?
APK — это формат файлов, используемый для установки приложений в операционной системе Android. Однако любой файл в этом формате не означает, что он безопасен.
Преступники могут распространять поддельные программы или вредоносные файлы под различными предлогами. Когда пользователь устанавливает их, существует вероятность предоставления доступа к определенным данным и функциям устройства. Это создает угрозу личным данным, аккаунтам и финансовой безопасности.
Поэтому перед установкой APK-файла, присланного из неизвестного источника, крайне важно проверить его надежность.
5 правил защиты денег на банковской карте
Чтобы не стать жертвой подобного мошенничества, необходимо соблюдать следующие рекомендации:
Не устанавливайте незнакомые APK-файлы. Не открывайте подозрительные файлы, присланные через Telegram, SMS или другие мессенджеры.
Загружайте приложения из официальных источников. Используйте Google Play на устройствах Android и App Store на iPhone.
Никому не сообщайте SMS-коды. Не называйте коды подтверждения даже тем, кто представляется сотрудником банка или другим лицом.
Проверяйте подозрительные разрешения. Обращайте внимание на то, запрашивает ли приложение доступ к SMS, звонкам, сообщениям и другим данным.
Контролируйте банковские уведомления. Если вы обнаружили операцию, которую не совершали, немедленно обратитесь в банк.
Если вы случайно установили вредоносный APK-файл, отключите интернет-соединение устройства, удалите подозрительное приложение и свяжитесь с банком для принятия мер по временной блокировке карты. Пароли от банковского аккаунта и других важных учетных записей рекомендуется менять с безопасного устройства.
Случай в Нукусе еще раз показал, что нельзя доверять любому файлу, распространяемому через Telegram. Особенно опасными могут быть APK-файлы, присланные с обещаниями «заработать денег», «выиграть приз» или «воспользоваться специальной услугой».
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