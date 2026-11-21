Вредоносные APK-файлы, распространяемые через Telegram, стали причиной списания крупных сумм денег с банковских карт граждан. Ущерб, нанесенный в результате деятельности преступной группы, выявленной в городе Нукусе, составил около 1 миллиарда сумов. В переписках подозреваемых были обнаружены данные 162 банковских карт.

Мошенники распространяли вредоносные APK-файлы через Telegram

Департамент по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел сообщил о задержании в городе Нукусе группы лиц, подозреваемых в хищении денег с банковских карт граждан.

По предварительным данным, подозреваемые распространяли вредоносные APK-файлы через Telegram. После того как граждане устанавливали эти файлы на свои телефоны, преступники, используя полученные данные банковских карт, присваивали средства с их счетов.

Согласно данным правоохранительных органов, причиненный материальный ущерб составляет около 1 миллиарда сумов.

В переписках подозреваемых найдены данные 162 карт

В ходе следствия были изучены переписки подозреваемых в Telegram. В результате в их сообщениях были выявлены данные, относящиеся к 162 банковским картам.

В сообщениях отмечается, что в состав преступной группы входил человек, известный в сети Telegram под псевдонимом «Sanjik».