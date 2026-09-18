Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, находящийся с визитом в Республике Каракалпакстан, после официальных мероприятий по программе посетил современную, круглосуточно (24/7) функционирующую оживленную улицу в городе Нукусе. Во время прогулки, прошедшей в свободной от жестких протокольных рамок, предельно искренней и теплой атмосфере, глава государства лицом к лицу встретился с сотнями простых горожан, молодежью, семьями и пожилыми людьми, тепло побеседовав с ними.

Неожиданно увидев президента, жители Нукуса тепло встретили его, с воодушевлением скандируя: «Спасибо! Уважаемый президент! Любим вас! Любим, уважаем!». В ответ на это Шавкат Мирзиёев, приложив руку к сердцу, искренне поблагодарил их: «Пусть наш мир и покой всегда будут оберегаемы от сглаза. Я очень рад видеть вас в таком настроении, будьте здоровы. Я вас тоже очень люблю, очень люблю. Большое вам спасибо!». Жители Приаралья со слезами радости на глазах осыпали его благословениями и добрыми пожеланиями: «Живите долго! Дай Бог! Спасибо вам большое!».

Итак, как новый круглосуточный центр в Нукусе изменил жизнь города, какие новые возможности открывают такие улицы для молодежи и предпринимателей, а также какое душевное настроение дарит общественности открытое общение главы государства среди людей?

«Призыв к миру и любви»: Важные цитаты из живого общения

Основные детали диалога, состоявшегося на улице Нукуса:

Молитва президента о мире: «Пусть наш мир и покой всегда будут оберегаемы от сглаза. Я очень рад видеть вас в таком настроении, будьте здоровы»;

Искреннее признание народа: «Спасибо! Уважаемый президент! Любим вас! Любим, уважаем!»;

Ответная любовь главы государства: «Я вас тоже очень люблю, очень люблю. Большое вам спасибо»;

Добрые пожелания граждан: «Живите долго! Дай Бог! Спасибо вам большое!».

Ночная жизнь Нукуса в формате 24/7: Концепция «Безопасный и оживленный город»

Значение круглосуточной улицы, с которой ознакомился Президент:

Безопасная среда и семейные прогулки: Тихие и освещенные улицы предоставляют жителям, детям и молодежи возможность для полноценного отдыха в любое время суток;

Расцвет сферы услуг и малого бизнеса: Кафе, книжные магазины, торговые ряды и зоны отдыха в формате 24/7 стали источником сотен новых рабочих мест и дополнительных налоговых поступлений в Нукусе;

Центр молодежи и культуры: Эта улица, где жизнь кипит и в ночное время, уже успела превратиться в самую яркую творческую и коммуникационную площадку города.

Социально-политический анализ: Заключение экспертов

Оценки общественных деятелей и политологов относительно данного общения:

Открытый диалог — прочный мост доверия: Тот факт, что глава государства без жестких охранных кордонов напрямую прогуливается среди простых людей и разделяет их радость, кардинально укрепляет в обществе веру в государство и будущее;

Демонстрация перемен в Приаралье: Улыбки и радость на глазах людей являются реальным отражением огромного внимания и инфраструктурных достижений, уделяемых региону в последние годы;

Ценность традиций и мира: То, что Президент Шавкат Мирзиёев в первую очередь подчеркнул необходимость «беречь мир от сглаза», показывает, что царящие в нашей стране спокойствие и стабильность являются главным фундаментом всех реформ.

Эта чистая, искренняя и идущая от сердца беседа на улицах города Нукуса стала поистине практическим символом единства государства и народа, торжества мира и спокойствия.

А как вы думаете, какое положительное влияние на настроение людей и местный бизнес окажет увеличение числа таких современных круглосуточных (24/7) улиц в наших городах и районах? Что вы думаете о том, что глава государства выходит к простому народу и ведет с ним такое искреннее общение? Оставьте свое искреннее мнение в комментариях и поделитесь этим трогательным, радостным репортажем из Нукуса со всеми своими друзьями и соотечественниками!