Президент прогулялся по оживленной круглосуточной улице Нукуса: Искреннее общение с народом (видео)

·78·Узбекистан
Президент прогулялся по оживленной круглосуточной улице Нукуса: Искреннее общение с народом (видео)

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, находящийся с визитом в Республике Каракалпакстан, после официальных мероприятий по программе посетил современную, круглосуточно (24/7) функционирующую оживленную улицу в городе Нукусе. Во время прогулки, прошедшей в свободной от жестких протокольных рамок, предельно искренней и теплой атмосфере, глава государства лицом к лицу встретился с сотнями простых горожан, молодежью, семьями и пожилыми людьми, тепло побеседовав с ними.

Неожиданно увидев президента, жители Нукуса тепло встретили его, с воодушевлением скандируя: «Спасибо! Уважаемый президент! Любим вас! Любим, уважаем!». В ответ на это Шавкат Мирзиёев, приложив руку к сердцу, искренне поблагодарил их: «Пусть наш мир и покой всегда будут оберегаемы от сглаза. Я очень рад видеть вас в таком настроении, будьте здоровы. Я вас тоже очень люблю, очень люблю. Большое вам спасибо!». Жители Приаралья со слезами радости на глазах осыпали его благословениями и добрыми пожеланиями: «Живите долго! Дай Бог! Спасибо вам большое!».

Итак, как новый круглосуточный центр в Нукусе изменил жизнь города, какие новые возможности открывают такие улицы для молодежи и предпринимателей, а также какое душевное настроение дарит общественности открытое общение главы государства среди людей?

«Призыв к миру и любви»: Важные цитаты из живого общения

Основные детали диалога, состоявшегося на улице Нукуса:

  • Молитва президента о мире: «Пусть наш мир и покой всегда будут оберегаемы от сглаза. Я очень рад видеть вас в таком настроении, будьте здоровы»;

  • Искреннее признание народа: «Спасибо! Уважаемый президент! Любим вас! Любим, уважаем!»;

  • Ответная любовь главы государства: «Я вас тоже очень люблю, очень люблю. Большое вам спасибо»;

  • Добрые пожелания граждан: «Живите долго! Дай Бог! Спасибо вам большое!».

Ночная жизнь Нукуса в формате 24/7: Концепция «Безопасный и оживленный город»

Значение круглосуточной улицы, с которой ознакомился Президент:

  • Безопасная среда и семейные прогулки: Тихие и освещенные улицы предоставляют жителям, детям и молодежи возможность для полноценного отдыха в любое время суток;

  • Расцвет сферы услуг и малого бизнеса: Кафе, книжные магазины, торговые ряды и зоны отдыха в формате 24/7 стали источником сотен новых рабочих мест и дополнительных налоговых поступлений в Нукусе;

  • Центр молодежи и культуры: Эта улица, где жизнь кипит и в ночное время, уже успела превратиться в самую яркую творческую и коммуникационную площадку города.

Социально-политический анализ: Заключение экспертов

Оценки общественных деятелей и политологов относительно данного общения:

  • Открытый диалог — прочный мост доверия: Тот факт, что глава государства без жестких охранных кордонов напрямую прогуливается среди простых людей и разделяет их радость, кардинально укрепляет в обществе веру в государство и будущее;

  • Демонстрация перемен в Приаралье: Улыбки и радость на глазах людей являются реальным отражением огромного внимания и инфраструктурных достижений, уделяемых региону в последние годы;

  • Ценность традиций и мира: То, что Президент Шавкат Мирзиёев в первую очередь подчеркнул необходимость «беречь мир от сглаза», показывает, что царящие в нашей стране спокойствие и стабильность являются главным фундаментом всех реформ.

Эта чистая, искренняя и идущая от сердца беседа на улицах города Нукуса стала поистине практическим символом единства государства и народа, торжества мира и спокойствия.

А как вы думаете, какое положительное влияние на настроение людей и местный бизнес окажет увеличение числа таких современных круглосуточных (24/7) улиц в наших городах и районах? Что вы думаете о том, что глава государства выходит к простому народу и ведет с ним такое искреннее общение? Оставьте свое искреннее мнение в комментариях и поделитесь этим трогательным, радостным репортажем из Нукуса со всеми своими друзьями и соотечественниками!

Шавкат МирзиёевНукусРеспублика Каракалпакстанкруглосуточно 24/7
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Президент посетил махаллю «Дийкан арна» в Нукусе — новая модель заработка!Президент посетил махаллю «Дийкан арна» в Нукусе — новая модель заработка!Сегодня, 18:08Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с инновационной теплицей в Кегейли (видео)Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с инновационной теплицей в Кегейли (видео)Сегодня, 18:02Президент ознакомился со специализированным садом «АДМ Агро» в Кегейли (видео)Президент ознакомился со специализированным садом «АДМ Агро» в Кегейли (видео)Сегодня, 17:54Узбекистан и США укрепят сотрудничество в сфере ядерной безопасностиУзбекистан и США укрепят сотрудничество в сфере ядерной безопасностиСегодня, 11:54Бытовое обеспечение населения в Узбекистане: сколько холодильников приходится на 100 семей?Бытовое обеспечение населения в Узбекистане: сколько холодильников приходится на 100 семей?Вчера, 17:08Стратегическое партнерство Узбекистана и Южной Кореи в цифрах — Связи на новом этапе!Стратегическое партнерство Узбекистана и Южной Кореи в цифрах — Связи на новом этапе!Вчера, 17:05
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана