В Уругвае судья впервые воспользовался электронным устройством для предупреждения футболиста

Одна из самых древних и классических традиций мирового футбола — демонстрация судьями желтых карточек и привычка вести записи вручную — стоит на пороге цифровизации. В официальном матче в рамках Кубка Уругвая между командами «Насьональ» и «Рентистас» главный арбитр Эдуардо Варела вместо традиционной пластиковой карточки использовал для предупреждения игрока специальное электронное устройство размером с телефон.

Это историческое испытание стало первым шагом, направленным на фиксацию дисциплинарных решений футбольных арбитров в цифровом формате в реальном времени и сокращение излишней административной бумажной волокиты.

«Покончим с последним аналоговым процессом в футболе»

Генеральный директор стартап-компании РЭФе, разработавшей данный проект, Мауро Сакко в интервью влиятельному уругвайскому радио Эл Эспектадор Депортес раскрыл истинную цель этого изобретения:

Технологическая революция: «Мы стремимся внедрить высокие технологии в единственный процесс в современном футболе, который до сих пор осуществляется аналоговым и кустарным способом — в систему ведения записей о предупреждениях в бумажном блокноте»;

Идея, родившаяся в дождливый день: Эта инициатива появилась три года назад, когда мы с моим партнером Диего де ла Пенья наблюдали за футбольным матчем в дождливый день. Увидев, как в неблагоприятных погодных условиях бумага у судьи намокает и ему становится трудно записывать предупреждения, мы поняли необходимость перевода этой информации в цифровую систему».

Как работает устройство и каковы его преимущества?

Данный электронный гаджет в руках арбитра автоматически выполняет ряд важных функций во время матча:

Метка времени и точная фиксация: Устройство точно фиксирует минуту нарушения, номер футболиста и вид дисциплинарного наказания вплоть до секунды;

Быстрая передача в систему КОМЭТ: Все решения и официальные протоколы, принятые судьей, напрямую отправляются на единую цифровую платформу Ассоциации футбола Уругвая КОМЭТ ;

Предотвращение ошибок: Исчезает процесс заполнения протокола и повторного ввода данных после игры, что устраняет путаницу, связанную с человеческим фактором.

Если испытания завершатся успешно, в ближайшем будущем ФИФА и другие континентальные конфедерации также могут отказаться от традиционных желтых и красных карточек и обеспечить судей такими компактными электронными устройствами.