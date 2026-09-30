Джанни Инфантино встретился с Шавкатом Мирзиёевым: большие планы на футбол

·43·Спорт
Джанни Инфантино встретился с Шавкатом Мирзиёевым: большие планы на футбол

Обсужден новый этап международного сотрудничества в узбекском футболе. 30 сентября Президент Шавкат Мирзиёев принял главу ФИФА Джанни Инфантино. На встрече особое внимание было уделено вопросам проведения на высоком уровне молодежного чемпионата мира по футболу У-20 в 2027 году в Узбекистане и Азербайджане, а также открытия регионального представительства ФИФА в стране.

Этот диалог был отмечен как еще одно важное международное событие для узбекского футбола.

Главная тема — чемпионат мира У-20

В центре внимания встречи находился молодежный чемпионат мира по футболу.

Советом ФИФА в октябре 2025 года было принято решение о совместном проведении чемпионата мира У-20 2027 года в Узбекистане и Азербайджане. Узбекистаном также была утверждена специальная программа организационных мероприятий по подготовке к соревнованию.

В ФИФА также оценили прошедший в Узбекистане турнир ФИФА Сериес 2026 как важный организационный этап подготовки к чемпионату мира У-20 2027 года.

Сотрудничество с ФИФА будет расширяться

В ходе беседы также обсуждались вопросы развития совместных программ, направленных на популяризацию футбола, особенно среди молодежи.

Кроме того, было уделено внимание вопросам совершенствования системы организации и управления футболом, выявления талантливой молодежи и развития ее потенциала.

Были рассмотрены планы по расширению сотрудничества в области подготовки тренеров, судей, менеджеров, спортивных врачей и технических специалистов на основе международных стандартов.

Откроется ли офис ФИФА в Ташкенте?

Еще одним важным вопросом на встрече стало ускорение процесса открытия регионального представительства ФИФА по странам Центральной Азии в городе Ташкенте.

Эта идея ранее уже поднималась на переговорах между Узбекистаном и ФИФА. На встрече в сентябре 2025 года также обсуждался вопрос открытия регионального офиса ФИФА по Центральной Азии в Ташкенте.

Теперь особое внимание уделяется ускорению работ в данном направлении.

В Узбекистане может увеличиться число турниров ФИФА

В ходе диалога также обсуждался вопрос организации крупных турниров и мероприятий ФИФА в Узбекистане.

В последние годы страна расширяет свой опыт по приему международных футбольных соревнований. В 2024 году Узбекистан впервые принял чемпионат мира по футзалу под эгидой ФИФА. Турнир ФИФА Сериес 2026 был оценен как соревнование, в очередной раз демонстрирующее потенциал страны по организации крупных футбольных мероприятий.

Теперь основное внимание сосредоточено на молодежном чемпионате мира У-20 2027 года.

Новый этап диалога между Узбекистаном и ФИФА охватывает не только проведение крупных соревнований, но и вопросы развития молодых футболистов, специалистов и футбольной инфраструктуры.

ФИФАЧемпионат мира U-20 2027Шавкат МирзиёевПредставительство ФИФА в Ташкенте
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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