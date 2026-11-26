ФИФА подверглась кибератаке: хакерам удалось получить доступ к данным организации
Международная федерация футбола (ФИФА) официально подтвердила, что стала жертвой преступной кибератаки. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил известный спортивный журналист Роб Харрис. Инцидент привлекает еще больше внимания, так как произошел в преддверии очередных выборов президента ФИФА.
Подробности кибератаки и реакция ФИФА
Несанкционированный доступ к данным: В результате атаки неизвестные лица получили несанкционированный доступ к ограниченной части личных и служебных данных организации (файлы объемом около 12 ГБ — менее 0,1 процента от общей базы).
Следственные действия: ФИФА осудила этот инцидент как серьезное нарушение конфиденциальности персональных данных и тесно сотрудничает с правоохранительными органами для установления виновных.
Ситуация перед выборами президента ФИФА
Напомним, ранее ФИФА объявила имена трех официальных кандидатов, которые примут участие в выборах президента организации:
Кандидат
Представляемая страна / Должность
Подробности выборов
Джанни Инфантино
Швейцария — действующий президент ФИФА (кандидат на четвертый срок)
Выборы пройдут 18 марта 2027 года
Филипп Диалло
Франция — президент Федерации футбола Франции
Место проведения: город Рабат, Марокко
Кодзо Тасима
Япония — почетный президент Японской футбольной ассоциации и член Совета ФИФА
Мероприятие: 77-й конгресс ФИФА
Как вы считаете, связана ли эта кибератака на системы ФИФА в преддверии выборов с политическими процессами внутри организации или это просто попытка хакеров нажиться?
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