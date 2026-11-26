Международная федерация футбола (ФИФА) официально подтвердила, что стала жертвой преступной кибератаки. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил известный спортивный журналист Роб Харрис. Инцидент привлекает еще больше внимания, так как произошел в преддверии очередных выборов президента ФИФА.

Подробности кибератаки и реакция ФИФА

Несанкционированный доступ к данным: В результате атаки неизвестные лица получили несанкционированный доступ к ограниченной части личных и служебных данных организации (файлы объемом около 12 ГБ — менее 0,1 процента от общей базы).

Следственные действия: ФИФА осудила этот инцидент как серьезное нарушение конфиденциальности персональных данных и тесно сотрудничает с правоохранительными органами для установления виновных.

Ситуация перед выборами президента ФИФА

Напомним, ранее ФИФА объявила имена трех официальных кандидатов, которые примут участие в выборах президента организации:

Кандидат Представляемая страна / Должность Подробности выборов Джанни Инфантино Швейцария — действующий президент ФИФА (кандидат на четвертый срок) Выборы пройдут 18 марта 2027 года Филипп Диалло Франция — президент Федерации футбола Франции Место проведения: город Рабат, Марокко Кодзо Тасима Япония — почетный президент Японской футбольной ассоциации и член Совета ФИФА Мероприятие: 77-й конгресс ФИФА

Как вы считаете, связана ли эта кибератака на системы ФИФА в преддверии выборов с политическими процессами внутри организации или это просто попытка хакеров нажиться?

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