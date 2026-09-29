Джанни Инфантино прибыл в Узбекистан: делегация ФИФА ознакомится с важными проектами

·15·Спорт
Джанни Инфантино прибыл в Узбекистан: делегация ФИФА ознакомится с важными проектами

В узбекском футболе началось одно из важных событий. Делегация во главе с президентом ФИФА Джанни Инфантино 29–30 сентября находится с официальным визитом в Узбекистане.

Ожидается, что визит руководства ФИФА станет важной площадкой для диалога, на которой будут обсуждаться вопросы новых проектов в футболе страны, инфраструктуры и поддержки молодых талантов.

Кто встретил Инфантино в Узбекистане?

Делегацию ФИФА встретили министр спорта Узбекистана Адхам Икрамов и первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Эрматов.

В программу визита вошло ознакомление с рядом проектов и объектов, направленных на дальнейшую популяризацию футбола в стране, развитие спортивной инфраструктуры и укрепление международного сотрудничества.

Сотрудничество с ФИФА имеет важное значение в формировании новых направлений для узбекского футбола. Ранее на встрече Президента Шавката Мирзиёева и Джанни Инфантино также обсуждались вопросы совершенствования системы управления футболом, выявления молодых талантов, международной подготовки тренеров, судей, менеджеров и других специалистов.

Главное внимание — молодым футболистам

Одно из важнейших направлений в рамках визита в Узбекистан — поддержка молодых талантов.

Особое внимание уделяется вопросам раннего выявления одаренных детей в отечественном футболе, создания для них качественных условий для тренировок и вывода в профессиональный футбол.

Инфраструктура также имеет решающее значение в этом вопросе. На официальном уровне было отмечено, что при технической поддержке ФИФА в Узбекистане создан современный Национальный футбольный центр, в составе которого функционирует центр ситуаций с внедрением инновационных решений цифрового футбола.

Узбекский футбол на новом этапе

Визит президента ФИФА проходит после важного результата в истории национальной сборной Узбекистана.

В 2026 году сборная Узбекистана впервые получила путевку в финальный этап чемпионата мира. Президент Шавкат Мирзиёев отметил этот результат как историческое событие для футбола страны.

Теперь одной из главных задач является закрепление этого результата системным развитием.

Наряду с достижениями на уровне сборной, актуальными остаются вопросы развития детско-юношеского футбола, академий, подготовки тренеров, судейства, футбольной инфраструктуры и системы управления.

Сотрудничество с ФИФА в Узбекистане расширяется

Сотрудничество между Узбекистаном и ФИФА в последние годы охватило несколько направлений.

В частности, обсуждались вопросы расширения возможностей проведения крупных турниров ФИФА в стране, развития современной инфраструктуры и подготовки футбольных специалистов.

В 2025 году в Узбекистане прошел финал турнира КАФА Натионс Куп, в котором также принял участие президент ФИФА Джанни Инфантино.

Кроме того, было официально объявлено о достижении соглашения об открытии регионального офиса ФИФА для стран Центральной Азии в Ташкенте.

Какие изменения ожидаются после визита?

Встречи, которые пройдут 29–30 сентября, позволят обсудить ряд важных вопросов для узбекского футбола.

В качестве основных направлений определены:

  • дальнейшее развитие футбольной инфраструктуры;

  • поддержка молодых талантов;

  • подготовка тренеров и футбольных специалистов;

  • дальнейшая популяризация футбола по всей стране;

  • расширение международного сотрудничества с ФИФА.

А выход сборной Узбекистана на чемпионат мира привлекает еще большее внимание к этому процессу.

С этой точки зрения очередной визит президента ФИФА Джанни Инфантино предстает не просто официальной поездкой, а важным визитом, в ходе которого будут обсуждаться вопросы следующего этапа развития узбекского футбола — дальнейшего укрепления инфраструктуры, молодежи и международного сотрудничества.

президент ФИФА Джанни ИнфантиноАссоциация футбола УзбекистанаМирзиёеврегиональный офис ФИФА
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Мирзиёев ознакомился с работой новой гастроулицы в ТашкентеМирзиёев ознакомился с работой новой гастроулицы в Ташкенте24 апреля 13:04Мирзиёев: «Нужно снизить пошлины на импортную технику»Мирзиёев: «Нужно снизить пошлины на импортную технику»21 апреля 08:24ФИФА отказалась от плана: Инфантино извинился за сложившуюся ситуациюФИФА отказалась от плана: Инфантино извинился за сложившуюся ситуацию6 августа 11:39Инфантино останется безнаказанным? Стал известен сигнал МОК...Инфантино останется безнаказанным? Стал известен сигнал МОК...19 июля 16:22Инфантино под давлением: Блаттер назвал женщину-кандидата на пост главы ФИФАИнфантино под давлением: Блаттер назвал женщину-кандидата на пост главы ФИФА5 августа 14:13ФИФА отказалась от скандального миллиардного плана: Инфантино был вынужден отступитьФИФА отказалась от скандального миллиардного плана: Инфантино был вынужден отступить1 августа 11:41
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове