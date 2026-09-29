Джанни Инфантино прибыл в Узбекистан: делегация ФИФА ознакомится с важными проектами

В узбекском футболе началось одно из важных событий. Делегация во главе с президентом ФИФА Джанни Инфантино 29–30 сентября находится с официальным визитом в Узбекистане.

Ожидается, что визит руководства ФИФА станет важной площадкой для диалога, на которой будут обсуждаться вопросы новых проектов в футболе страны, инфраструктуры и поддержки молодых талантов.

Кто встретил Инфантино в Узбекистане?

Делегацию ФИФА встретили министр спорта Узбекистана Адхам Икрамов и первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Эрматов.

В программу визита вошло ознакомление с рядом проектов и объектов, направленных на дальнейшую популяризацию футбола в стране, развитие спортивной инфраструктуры и укрепление международного сотрудничества.

Сотрудничество с ФИФА имеет важное значение в формировании новых направлений для узбекского футбола. Ранее на встрече Президента Шавката Мирзиёева и Джанни Инфантино также обсуждались вопросы совершенствования системы управления футболом, выявления молодых талантов, международной подготовки тренеров, судей, менеджеров и других специалистов.

Главное внимание — молодым футболистам

Одно из важнейших направлений в рамках визита в Узбекистан — поддержка молодых талантов.

Особое внимание уделяется вопросам раннего выявления одаренных детей в отечественном футболе, создания для них качественных условий для тренировок и вывода в профессиональный футбол.

Инфраструктура также имеет решающее значение в этом вопросе. На официальном уровне было отмечено, что при технической поддержке ФИФА в Узбекистане создан современный Национальный футбольный центр, в составе которого функционирует центр ситуаций с внедрением инновационных решений цифрового футбола.

Узбекский футбол на новом этапе

Визит президента ФИФА проходит после важного результата в истории национальной сборной Узбекистана.

В 2026 году сборная Узбекистана впервые получила путевку в финальный этап чемпионата мира. Президент Шавкат Мирзиёев отметил этот результат как историческое событие для футбола страны.

Теперь одной из главных задач является закрепление этого результата системным развитием.

Наряду с достижениями на уровне сборной, актуальными остаются вопросы развития детско-юношеского футбола, академий, подготовки тренеров, судейства, футбольной инфраструктуры и системы управления.

Сотрудничество с ФИФА в Узбекистане расширяется

Сотрудничество между Узбекистаном и ФИФА в последние годы охватило несколько направлений.

В частности, обсуждались вопросы расширения возможностей проведения крупных турниров ФИФА в стране, развития современной инфраструктуры и подготовки футбольных специалистов.

В 2025 году в Узбекистане прошел финал турнира КАФА Натионс Куп, в котором также принял участие президент ФИФА Джанни Инфантино.

Кроме того, было официально объявлено о достижении соглашения об открытии регионального офиса ФИФА для стран Центральной Азии в Ташкенте.

Какие изменения ожидаются после визита?

Встречи, которые пройдут 29–30 сентября, позволят обсудить ряд важных вопросов для узбекского футбола.

В качестве основных направлений определены:

дальнейшее развитие футбольной инфраструктуры;

поддержка молодых талантов;

подготовка тренеров и футбольных специалистов;

дальнейшая популяризация футбола по всей стране;

расширение международного сотрудничества с ФИФА.

А выход сборной Узбекистана на чемпионат мира привлекает еще большее внимание к этому процессу.

С этой точки зрения очередной визит президента ФИФА Джанни Инфантино предстает не просто официальной поездкой, а важным визитом, в ходе которого будут обсуждаться вопросы следующего этапа развития узбекского футбола — дальнейшего укрепления инфраструктуры, молодежи и международного сотрудничества.