Узбекистан поднялся в обновленном рейтинге ФИФА — победа над Ираном, 59-е место...

·0·Спорт
Узбекистан поднялся в обновленном рейтинге ФИФА — победа над Ираном, 59-е место...

Уверенная победа со счетом 3:1 над сборной Ирана в товарищеском матче международного уровня, прошедшем в Фергане, придала мощный импульс позициям национальной сборной Узбекистана на международной арене. В обновленном официальном ливе-рейтинге ФИФА подопечные Фабио Каннаваро сразу на одну строчку поднялись вверх и заняли 59-е место. Благодаря победе над грандом континента наши представители записали на свой счет ценные +6,83 рейтинговых очка, доведя общую сумму баллов до 1416,56.

Этот стратегический запас очков позволил Узбекистану обойти сборную Катара (1411,06 очка), двукратного чемпиона Азии последних лет, и сместить ее на 60-ю строчку. После исторического дебютного участия на чемпионате мира 2026 года в Северной Америке (США, Мексика, Канада), наша сборная, временно опустившаяся по итогам мундиаля на 60-ю позицию, под руководством Каннаваро вновь начала уверенное шествие к восстановлению своих позиций в глобальном рейтинге. Теперь 1 октября наша национальная команда проведет важные подготовительные матчи в Ташкенте против Сирии, а 6 октября на выезде — против Южной Кореи.

Итак, какие привилегии при распределении по корзинам перед Кубком Азии дает команде поднятие на 59-е место, почему был повержен Катар и сможет ли предстоящий выездной матч с Южной Кореей вернуть наш национальный рейтинг в топ-50?

«+6,83 очка, падение Катара и испытание Сирией/Кореей»: 5 основных пунктов обновления рейтинга ФИФА

Самые важные факты и цифры из ливе-таблицы Международной федерации футбола (ФИФА):

  • Подъем на 59-ю позицию: Нациоанальная сборная Узбекистана набрала 1416,56 очка и официально поднялась на 59-е место;

  • +6,83 рейтинговых очка: Победа со счетом 3:1 над Ираном подарила нашей сборной солидную долю очков;

  • Чемпион Азии Катар остался позади: Сборная Катара, имеющая 1411,06 очка, опустилась на 60-е место и отстала от наших представителей;

  • Восстановление после чемпионата мира: После 60-го места по итогам мундиаля команда Фабио Каннаваро снова начала подниматься в сторону высшей элиты;

  • Предстоящий стратегический календарь: Матчи 1 октября в Ташкенте против Сирии и 6 октября на выезде против Южной Кореи станут основным этапом набора очков перед Кубком Азии.

Анализ ливе-рейтинга ФИФА: Сравнение показателей Узбекистана и региональных конкурентов

Сравнительный анализ изменений в мировом и азиатском рейтингах:

Критерии и показатели

Сборная Узбекистана

Сборная Катара

Сборная Ирана

Место в ливе-рейтинге ФИФА

59-е место (Поднялась на одну строчку)

60-е место (Опустилась на одну строчку)

В топ-25 рейтинга

Всего набранных очков

1416,56 очка

1411,06 очка

Потеряла очки (-6,83 очка)

Изменение в последнем матче

+6,83 очка (3:1 против Ирана)

Стабильная/понижательная тенденция

Последствие поражения от Узбекистана

Руководство главного тренера

Фабио Каннаваро (Эпоха перемен)

Местный/испанский штаб

Амир Галенои (Кризис)

Влияние ЧМ-2026

Восстановление после дебюта

Спад после мундиаля

Потеря очков в матчах с топ-командами

Следующие соперники и испытания

Сирия (1 октября), Ю. Корея (6 октября)

Товарищеские матчи

Международные сборы

Спортивная и рейтинговая экспертиза: Почему поднятие на 59-е место имеет важное значение?

Выводы международных футбольных аналитиков и экспертов ФИФА:

  • Психологический вес «обхода Катара»: Катар дважды подряд становился чемпионом Азии в 2019 и 2023 годах и долгие годы удерживал высокие позиции в рейтинге; прямой обход Катара по очкам со стороны Узбекистана показывает, что наша национальная команда меняет реальный баланс сил на континенте;

  • Финансовая/рейтинговая стоимость победы над Ираном: В системе ФИФА победа над соперником, занимающим высокое место (команда из топ-20–25), дает самый большой коэффициент очков; +6,83 очка, заработанные в одном матче — это огромный капитал для игры в статусе товарищеской;

  • Дверь в возвращение в топ-50: 59-е место для нашей сборной, которая после ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде опустилась на 60-ю позицию и оказалась вне элиты — это трамплин для восстановления; победа над Сирией в Ташкенте и набор очков в Южной Корее на выезде снова выведут нас в топ-50;

  • Распределение по корзинам для Кубка Азии: Чем выше рейтинг, тем выше вероятность попасть в 1-ю корзину на предстоящем континентальном кубке и отборочных этапах, и встретить более легких соперников в группе; подход Каннаваро к каждому матчу как к финалу основан именно на этом стратегическом расчете.

Национальная сборная Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро сделала смелый и неотвратимый шаг на пути к возвращению заслуженных высоких мест в рейтинге ФИФА.

А как вы думаете, смогут ли подопечные Фабио Каннаваро войти в топ-50 рейтинга ФИФА после матчей против Сирии 1 октября и Южной Кореи 6 октября? Какую личную оценку вы дадите победе над Ираном и опережению Катара? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим важным аналитическим материалом, посвященным успеху нашей сборной в мировом рейтинге, со всеми любителями футбола!

ФерганаИранНациональная сборная УзбекистанаРейтинг ФИФА
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Наша сборная прибыла в Фергану: перед матчем с Ираном наших звезд встретили теплоНаша сборная прибыла в Фергану: перед матчем с Ираном наших звезд встретили тепло23 сентября 18:15 Аббос Файзуллаев раскрыл секрет победы над Ираном: Анализ командного духа Аббос Файзуллаев раскрыл секрет победы над Ираном: Анализ командного духаСегодня 06:39Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серияИранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серияСегодня 07:10 Каннаваро высказался об игре против Ирана, а Шомуродов назвал важную цель Каннаваро высказался об игре против Ирана, а Шомуродов назвал важную цель23 сентября 18:51Баходир Джалолов снова поднялся в рейтинге WBC: он приближается к топ-10Баходир Джалолов снова поднялся в рейтинге WBC: он приближается к топ-1010 сентября 20:54Громкое заявление от ФИФА: «Футбол не продается!» — скандал вокруг ЧМГромкое заявление от ФИФА: «Футбол не продается!» — скандал вокруг ЧМ31 июля 13:08
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?