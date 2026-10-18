Драма в 12-м раунде: Фундора на последней секунде «усыпил» непобежденного соперника

Центральный поединок вечера профессионального бокса в Лас-Вегасе (США) завершился беспрецедентной развязкой, которая потрясла любителей бокса.

Чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг), известный своим высоким ростом и необычной антропометрией американец Себастьян Фундора (24-1-1, 16 КО) вышел на ринг против соотечественника Эрмала Хадрибая (23-0-1, 8 КО), до этого не знавшего поражений.

Технический нокаут на последней секунде: драма 12-го раунда

Титульный бой, рассчитанный на все 12 раундов, прошел в ожесточенной и напряженной борьбе:

Борьба за дистанцию и прессинг: Оба мастера кожаной перчатки оказывали друг другу достойное сопротивление на протяжении всех 12 раундов и были очень близки к тому, чтобы довести дело до судейского решения;

Удар за 1 секунду до конца: Когда до окончания решающего 12-го раунда оставались считанные секунды, всего за 1 секунду до финального гонга Фундогра выбросил серию мощных ударов по сопернику, отправив его в тяжелый технический нокаут;

Решение рефери: Оценив ситуацию, судья был вынужден немедленно остановить бой и зафиксировать досрочную победу.

Рекорд Фундоры: Четвертая успешная защита

Для 28-летнего Себастьяна Фундоры эта победа стала важным рубежом в карьере:

Карьера на профессиональном ринге: Пришедший в большой бокс в 2016 году Фундоря в 2024 году завоевал статус абсолютного чемпиона мира в своем весе, после чего был вынужден отказаться от некоторых титулов;

Четвертая защита пояса: Эта драматичная победа над Хадрибаем вошла в историю как его четвертая успешная защита чемпионского пояса WBC подряд;

Первое поражение соперника: Эрмал Хадрибай, одержавший до этого 23 победы, потерпел первое поражение в своей карьере.

Столь неожиданный нокаут в Лас-Вегасе еще раз доказал, что Фундоря является одним из самых опасных чемпионов в своей весовой категории.