Конор Бенн шокировал всех перед супербоем с Райаном Гарсией

Мир профессионального бокса стал свидетелем беспрецедентной анатомической и физической трансформации. 29-летний британский мастер кожаной перчатки Конор Бенн удивил всех перед супербоем против обладателя пояса WBC в полусреднем весе, мексиканца по происхождению Райана Гарсии. Всего через восемь часов после официальной церемонии взвешивания Бенн объявил, что сумел набрать целых 14,7 килограмма. Отсутствие пункта о повторном взвешивании в контракте на этот поединок, который станет центральным событием турнира «Зуффа Боксинг» в Лас-Вегасе, США, позволило британскому боксеру выйти на ринг в образе настоящего «тяжеловесного монстра».

Итак, как Бенн за короткое время «растолстел» до 80,9 кг, как Гарсия выдержит такое физическое давление и кто выйдет победителем на ринге в Лас-Вегасе завтра утром, 13 сентября?

От 66,2 до 80,9 кг: 8-часовой скандальный скачок

Изменение, произошедшее за короткое время после взвешивания, заставило схватиться за голову даже опытных экспертов:

Результат вчерашнего вечера — 66,2 кг: Вчера на официальном взвешивании Конор Бенн точно уложился в установленный лимит, показав 66,2 килограмма;

Сегодняшний скачок — 80,9 кг (178,4 фунта): Всего через 8 часов, благодаря регидратации и питанию организма, его вес поднялся до 80,9 кг — это означает резкий рост на целых 14,7 килограмма;

Отсутствие лимита в контракте сыграло на руку: Самое важное, что в соглашении между боксерами не было никаких условий о повторном взвешивании в день боя или удержании веса в определенных рамках;

Преимущество в весе на ринге: Эта ситуация дает британскому бойцу возможность быть на ринге значительно тяжелее, массивнее и мощнее в плане ударов, чем его соперник.

Столкновение настоящих нокаутеров: показатели Гарсии и Бенна

Опыт и статистика двух соперников на профессиональном ринге обещают яростный бой:

Райан Гарсия (27 лет, США): Начавший профессиональную карьеру в 2016 году и выступающий в полусреднем весе с 2023 года, мастер кожаной перчатки записал на свой счет 24 победы (20 нокаутом) и потерпел всего 2 поражения;

Конор Бенн (29 лет, Великобритания): Бенн, сделавший шаг в большой бокс в апреле 2016 года, имеет в своем активе 25 побед (14 досрочных) и 1 поражение;

Столкновение мощи удара и скорости: Левый хук и молниеносная скорость Гарсии пройдут проверку на прочность против веса, агрессивного давления и физической силы Бенна.

Утро 13 сентября, Лас-Вегас: чего ожидать от турнира «Зуффа Боксинг»?

Взгляды поклонников бокса завтра утром будут прикованы к событиям за океаном:

Проект «Зуффа Боксинг»: Ожидается, что это соревнование, организованное в рамках нового промоушена, станет одним из самых ярких и бескомпромиссных шоу года;

Время боя: Этот центральный поединок будет транслироваться в прямом эфире из Лас-Вегаса завтра утром, 13 сентября;

Бой не на жизнь, а на смерть: Победившая сторона станет абсолютным лидером полусреднего веса и откроет двери к боям с супергонорарами, а проигравший боксер значительно отступит от элиты.

Даст ли этот восьмичасовой физический трюк Конора Бенна ему реальное преимущество или лишний вес убьет его скорость и сделает мишенью для Гарсии — ответ, который даст ринг, уже совсем близко.

Как вы думаете, принесет ли Конору Бенну победу набор почти 15 килограммов веса перед боем, или молниеносные нокаутирующие удары Райана Гарсии разрушат этот план? Кто из боксеров, по вашему мнению, одержит досрочную победу в этом супербою в Лас-Вегасе? Оставляйте свои прогнозы в комментариях и делитесь анализом этого горячего противостояния в мире бокса со всеми фанатами!