WBC опубликовал новый рейтинг: какие позиции заняли узбекские боксеры?

Всемирный боксерский совет (WBC) представил обновленный рейтинг профессиональных боксеров. В отличие от других авторитетных организаций, этот список включает расширенный рейтинг Топ-40, в который в этот раз вошли 11 узбекских боксеров.

Новые достижения узбекских боксеров в рейтинге WBC

Нашим спортсменам удалось улучшить свои позиции в ряде весовых категорий. В частности, Баходир Джалолов и Лазизбек Мулложонов поднялись в супертяжелом весе, а Руслан Абдуллаев совершил значительный рывок в первом полусреднем весе.

Ниже вы можете ознакомиться с текущим положением узбекских боксеров в рейтинге WBC в виде таблицы: