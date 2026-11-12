WBC опубликовал новый рейтинг: какие позиции заняли узбекские боксеры?
Всемирный боксерский совет (WBC) представил обновленный рейтинг профессиональных боксеров. В отличие от других авторитетных организаций, этот список включает расширенный рейтинг Топ-40, в который в этот раз вошли 11 узбекских боксеров.
Новые достижения узбекских боксеров в рейтинге WBC
Нашим спортсменам удалось улучшить свои позиции в ряде весовых категорий. В частности, Баходир Джалолов и Лазизбек Мулложонов поднялись в супертяжелом весе, а Руслан Абдуллаев совершил значительный рывок в первом полусреднем весе.
Ниже вы можете ознакомиться с текущим положением узбекских боксеров в рейтинге WBC в виде таблицы:
Весовая категория
Спортсмен
Текущее место
Предыдущее место / Изменение
Чемпион веса
Супертяжелый вес (+101,6 кг)
Баходир Джалолов
10-е место
Поднялся с 11-го
Агит Кабайел
Супертяжелый вес (+101,6 кг)
Лазизбек Мулложонов
24-е место
Поднялся с 25-го
Агит Кабайел
Суперсредний вес (76,2 кг)
7-е место
Опустился с 6-го
Сауль Альварес
Суперсредний вес (76,2 кг)
Нурислом Исмоилов
27-е место
Поднялся с 28-го
Сауль Альварес
Первый средний вес (69,8 кг)
Исроил Мадримов
7-е место
Поднялся с 8-го
Себастьян Фундора
Первый полусредний вес (63,5 кг)
Мужибилло Турсунов
26-е место
Поднялся с 28-го
Далтон Смит
Первый полусредний вес (63,5 кг)
Шохжахон Эргашев
31-е место
Без изменений
Далтон Смит
Первый полусредний вес (63,5 кг)
Руслан Абдуллаев
18-е место
Значительный подъем с 35-го
Далтон Смит
Первый полусредний вес (63,5 кг)
Сирочбек Исмоилов
16-е место
Новая позиция
Далтон Смит
Второй легчайший вес (55,3 кг)
3-е место
Без изменений
Наоя Иноуэ
Второй легчайший вес (55,3 кг)
Мухаммад Шехов
10-е место
Опустился с 9-го
Наоя Иноуэ
Показатели лидеров и перспективы
Согласно обновленному рейтингу, среди наших соотечественников самую высокую позицию занимает выступающий во втором легчайшем весе Муроджон Ахмадалиев (3-е место). Также опытные боксеры Исроил Мадримов и Бектемир Меликузиев, находясь в десятке сильнейших, сохраняют шансы претендовать на чемпионский пояс в своих дивизионах.
Как вы считаете, кто из узбекских боксеров в ближайшем будущем первым получит право на бой за чемпионский пояс WBC? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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