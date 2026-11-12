WBC опубликовал новый рейтинг: какие позиции заняли узбекские боксеры?

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WBC опубликовал новый рейтинг: какие позиции заняли узбекские боксеры?

Всемирный боксерский совет (WBC) представил обновленный рейтинг профессиональных боксеров. В отличие от других авторитетных организаций, этот список включает расширенный рейтинг Топ-40, в который в этот раз вошли 11 узбекских боксеров.

Новые достижения узбекских боксеров в рейтинге WBC

Нашим спортсменам удалось улучшить свои позиции в ряде весовых категорий. В частности, Баходир Джалолов и Лазизбек Мулложонов поднялись в супертяжелом весе, а Руслан Абдуллаев совершил значительный рывок в первом полусреднем весе.

Ниже вы можете ознакомиться с текущим положением узбекских боксеров в рейтинге WBC в виде таблицы:

Весовая категория

Спортсмен

Текущее место

Предыдущее место / Изменение

Чемпион веса

Супертяжелый вес (+101,6 кг)

Баходир Джалолов

10-е место

Поднялся с 11-го

Агит Кабайел

Супертяжелый вес (+101,6 кг)

Лазизбек Мулложонов

24-е место

Поднялся с 25-го

Агит Кабайел

Суперсредний вес (76,2 кг)

Бектемир Меликузиев

7-е место

Опустился с 6-го

Сауль Альварес

Суперсредний вес (76,2 кг)

Нурислом Исмоилов

27-е место

Поднялся с 28-го

Сауль Альварес

Первый средний вес (69,8 кг)

Исроил Мадримов

7-е место

Поднялся с 8-го

Себастьян Фундора

Первый полусредний вес (63,5 кг)

Мужибилло Турсунов

26-е место

Поднялся с 28-го

Далтон Смит

Первый полусредний вес (63,5 кг)

Шохжахон Эргашев

31-е место

Без изменений

Далтон Смит

Первый полусредний вес (63,5 кг)

Руслан Абдуллаев

18-е место

Значительный подъем с 35-го

Далтон Смит

Первый полусредний вес (63,5 кг)

Сирочбек Исмоилов

16-е место

Новая позиция

Далтон Смит

Второй легчайший вес (55,3 кг)

Муроджон Ахмадалиев

3-е место

Без изменений

Наоя Иноуэ

Второй легчайший вес (55,3 кг)

Мухаммад Шехов

10-е место

Опустился с 9-го

Наоя Иноуэ

Показатели лидеров и перспективы

Согласно обновленному рейтингу, среди наших соотечественников самую высокую позицию занимает выступающий во втором легчайшем весе Муроджон Ахмадалиев (3-е место). Также опытные боксеры Исроил Мадримов и Бектемир Меликузиев, находясь в десятке сильнейших, сохраняют шансы претендовать на чемпионский пояс в своих дивизионах.

Как вы считаете, кто из узбекских боксеров в ближайшем будущем первым получит право на бой за чемпионский пояс WBC? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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