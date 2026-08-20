Зелёный свет историческому поединку: WBC подтвердит бой Фьюри — Джошуа?

·0·Спорт
Зелёный свет историческому поединку: WBC подтвердит бой Фьюри — Джошуа?

Долгожданное британское суперпротивостояние между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, которого поклонники профессионального бокса ждут уже много лет, может превратиться в официальный путь к чемпионству. Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман объявил, что организация официально утвердит этот потенциальный супербой в качестве финального отборочного поединка (финал елиминатор) в тяжёлом весе. Какие возможности это решение открывает перед боксёрами?

«WBC гордится возможностью стать частью такого исторического боя»: заявление Сулеймана

Глава WBC высоко оценил место обеих британских суперзвёзд в истории организации и раскрыл официальный статус поединка:

"WBC обязательно утвердит этот бой в качестве финального отборочного поединка, поскольку Тайсон Фьюри является официальным претендентом номер один в тяжёлом весе. WBC гордится возможностью стать частью такого грандиозного события.

Оба — выдающиеся спортсмены. Фьюри является одним из величайших послов в истории нашей организации, и мы всегда гордимся им. А Джошуа, когда начинал профессиональную карьеру, занимал второе место в рейтинге WBC и долгое время защищал пояс WBC Интернатионал. Возможно, сейчас пришло время вновь полностью вернуть Джошуа в систему WBC.", — заявил Маурисио Сулейман.

Потенциальный финальный отборочный поединок WBC между Фьюри и Джошуа

Показатель

Тайсон Фьюри (Великобритания)

Энтони Джошуа (Великобритания)

Текущий статус в WBC

Официальный претендент номер один

Бывший чемпион, ожидающий возвращения в рейтинг

Связь с организацией

Бывший чемпион мира WBC и официальный посол

Обладатель бывшего пояса WBC Интернатионал

Статус боя

Финал Элиминатор (победитель напрямую выйдет на бой за чемпионский титул мира)

Финал Элиминатор

Цель организаторов

Крупнейший отборочный поединок в истории Великобритании и мирового бокса

Решающий шаг к абсолютному чемпионству

Если стороны достигнут соглашения по этому бою, победитель противостояния станет обязательным претендентом на чемпионский пояс мира по версии WBC. По мнению экспертов, выход на ринг двух британских легенд тяжёлого веса неизбежно приведёт к заполненным стадионам и новым рекордам по телевизионным трансляциям.

Как вы считаете, кто одержит верх в этом долгожданном противостоянии — Тайсон Фьюри или Энтони Джошуа?

Оставляйте свои анализы и прогнозы в комментариях и немедленно делитесь этой важной новостью с поклонниками бокса!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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