Каковы позиции узбекских боксеров в сентябрьском рейтинге WBC?

·42·Спорт
Каковы позиции узбекских боксеров в сентябрьском рейтинге WBC?

Всемирный боксерский совет (WBC), считающийся одной из самых влиятельных организаций в мировом профессиональном боксе, официально представил обновленный рейтинг по итогам сентября 2026 года. В этот список, который в отличие от других организаций публикуется в расширенном формате Топ-40, вошли 11 представителей Узбекистана.

В частности, тот факт, что в первой полусредней весовой категории сразу три узбекских боксера закрепились в числе сильнейших, еще раз демонстрирует вес узбекской школы бокса на мировой арене.

Супертяжелый вес: Джалолов сохранил позицию, у Муллажонова изменения

В самой интересной и престижной весовой категории результаты двух узбекских олимпийских чемпионов выглядят следующим образом:

  • Баходир Джалолов продолжает демонстрировать стабильность: Двукратный олимпийский чемпион в супертяжелом весе (+101,6 кг) сохранил за собой 11-е место, как и в прошлом месяце. Чемпионский пояс в этом дивизионе принадлежит Агиту Кабаеву, а лидерство в рейтинге удерживает бывший чемпион мира Тайсон Фьюри;

  • Лазизбек Муллажонов: Другой наш тяжеловес опустился в новом табеле о рангах на три позиции и расположился на 25-м месте с 22-го.

Подъем Эргашева и Шехова, положение Мадримова и Меликузиева

В обновленном списке ряд наших соотечественников поднялся на более высокие позиции, в то время как в некоторых весах наблюдался небольшой спад:

  • Прогресс Шахджахана Эргашева: Выступающий в первой полусредней весовой категории (63,5 кг) нокаутер Шахджахан Эргашев поднялся на одну строчку и занял 31-е место. В этом же дивизионе Муджибилла Турсунов поднялся с 29-го на 28-е место, а Руслан Абдуллаев остался на 35-м месте (чемпион веса — Далтон Смит);

  • Мухаммад Шехов вошел в первую десятку: Во втором наилегчайшем весе (55,3 кг) Мухаммад Шехов взлетел с 10-го на 9-е место. Один из главных претендентов в этом дивизионе Муроджон Ахмадалиев удерживает 3-е место в весе, которым руководит абсолютный чемпион Наоя Иноуэ;

  • Меликузиев и Мадримов: В суперсреднем весе (76,2 кг) Бектемир Меликузиев опустился на одну строчку и занял 6-е место (Нурислом Исмаилов на 28-м месте). В первом среднем весе (69,8 кг) бывший чемпион Исраил Мадримов переместился с 7-го на 8-е место (чемпион — Себастьян Фундора);

  • Сирочбек Исмаилов стремится вперед: В легком весе (61,23 кг) Сирочбек Исмаилов поднялся на одну позицию и вышел на 15-е место.

Все 11 узбекских боксеров в новом рейтинге WBC:

  1. Муроджон Ахмадалиев (55,3 кг) — 3-е место (в прошлом месяце также 3)

  2. Бектемир Меликузиев (76,2 кг) — 6-е место (в прошлом месяце 5)

  3. Исраил Мадримов (69,8 кг) — 8-е место (в прошлом месяце 7)

  4. Мухаммад Шехов (55,3 кг) — 9-е место (в прошлом месяце 10)

  5. Баходир Джалолов (+101,6 кг) — 11-е место (в прошлом месяце также 11)

  6. Сирочбек Исмаилов (61,23 кг) — 15-е место (в прошлом месяце 16)

  7. Лазизбек Муллажонов (+101,6 кг) — 25-е место (в прошлом месяце 22)

  8. Муджибилла Турсунов (63,5 кг) — 28-е место (в прошлом месяце 29)

  9. Нурислом Исмаилов (76,2 кг) — 28-е место (в прошлом месяце также 28)

  10. Шахджахан Эргашев (63,5 кг) — 31-е место (в прошлом месяце 32)

  11. Руслан Абдуллаев (63,5 кг) — 35-е место (в прошлом месяце также 35)

Позиции наших соотечественников, сохраняющих высокие места в рейтинге, свидетельствуют о том, что в ближайшей перспективе они еще больше приблизятся к претендентским и чемпионским боям по версии WBC.

WBCМуроджон АхмадалиевБектемир МеликузиевБаходир Джалолов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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