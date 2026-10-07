Каковы позиции узбекских боксеров в сентябрьском рейтинге WBC?

Всемирный боксерский совет (WBC), считающийся одной из самых влиятельных организаций в мировом профессиональном боксе, официально представил обновленный рейтинг по итогам сентября 2026 года. В этот список, который в отличие от других организаций публикуется в расширенном формате Топ-40, вошли 11 представителей Узбекистана.

В частности, тот факт, что в первой полусредней весовой категории сразу три узбекских боксера закрепились в числе сильнейших, еще раз демонстрирует вес узбекской школы бокса на мировой арене.

Супертяжелый вес: Джалолов сохранил позицию, у Муллажонова изменения

В самой интересной и престижной весовой категории результаты двух узбекских олимпийских чемпионов выглядят следующим образом:

Баходир Джалолов продолжает демонстрировать стабильность: Двукратный олимпийский чемпион в супертяжелом весе (+101,6 кг) сохранил за собой 11-е место , как и в прошлом месяце. Чемпионский пояс в этом дивизионе принадлежит Агиту Кабаеву, а лидерство в рейтинге удерживает бывший чемпион мира Тайсон Фьюри;

Лазизбек Муллажонов: Другой наш тяжеловес опустился в новом табеле о рангах на три позиции и расположился на 25-м месте с 22-го.

Подъем Эргашева и Шехова, положение Мадримова и Меликузиева

В обновленном списке ряд наших соотечественников поднялся на более высокие позиции, в то время как в некоторых весах наблюдался небольшой спад:

Прогресс Шахджахана Эргашева: Выступающий в первой полусредней весовой категории (63,5 кг) нокаутер Шахджахан Эргашев поднялся на одну строчку и занял 31-е место . В этом же дивизионе Муджибилла Турсунов поднялся с 29-го на 28-е место , а Руслан Абдуллаев остался на 35-м месте (чемпион веса — Далтон Смит);

Мухаммад Шехов вошел в первую десятку: Во втором наилегчайшем весе (55,3 кг) Мухаммад Шехов взлетел с 10-го на 9-е место . Один из главных претендентов в этом дивизионе Муроджон Ахмадалиев удерживает 3-е место в весе, которым руководит абсолютный чемпион Наоя Иноуэ;

Меликузиев и Мадримов: В суперсреднем весе (76,2 кг) Бектемир Меликузиев опустился на одну строчку и занял 6-е место (Нурислом Исмаилов на 28-м месте). В первом среднем весе (69,8 кг) бывший чемпион Исраил Мадримов переместился с 7-го на 8-е место (чемпион — Себастьян Фундора);

Сирочбек Исмаилов стремится вперед: В легком весе (61,23 кг) Сирочбек Исмаилов поднялся на одну позицию и вышел на 15-е место.

Все 11 узбекских боксеров в новом рейтинге WBC:

Муроджон Ахмадалиев (55,3 кг) — 3-е место (в прошлом месяце также 3) Бектемир Меликузиев (76,2 кг) — 6-е место (в прошлом месяце 5) Исраил Мадримов (69,8 кг) — 8-е место (в прошлом месяце 7) Мухаммад Шехов (55,3 кг) — 9-е место (в прошлом месяце 10) Баходир Джалолов (+101,6 кг) — 11-е место (в прошлом месяце также 11) Сирочбек Исмаилов (61,23 кг) — 15-е место (в прошлом месяце 16) Лазизбек Муллажонов (+101,6 кг) — 25-е место (в прошлом месяце 22) Муджибилла Турсунов (63,5 кг) — 28-е место (в прошлом месяце 29) Нурислом Исмаилов (76,2 кг) — 28-е место (в прошлом месяце также 28) Шахджахан Эргашев (63,5 кг) — 31-е место (в прошлом месяце 32) Руслан Абдуллаев (63,5 кг) — 35-е место (в прошлом месяце также 35)

Позиции наших соотечественников, сохраняющих высокие места в рейтинге, свидетельствуют о том, что в ближайшей перспективе они еще больше приблизятся к претендентским и чемпионским боям по версии WBC.