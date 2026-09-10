Баходир Джалолов снова поднялся в рейтинге WBC: он приближается к топ-10

Известный узбекский боксер супертяжелого веса Баходир Джалолов поднялся еще на одну ступень в обновленном рейтинге WBC. В списке по состоянию на 3 сентября Джалолов переместился с 13-го на 11-е место. Это еще больше приблизившее его к первой десятке рейтинга одной из самых престижных боксерских организаций мира.

Примечательно, что произошли изменения и на позиции перед Джалоловым: украинец Андрей Новицкий поднялся с 12-го места на 10-е. А первую строчку рейтинга по-прежнему занимает британец Тайсон Фьюри.

Джалолов поднялся на две позиции

В сентябрьском рейтинге WBC Баходир Джалолов занял 11-ю строчку. В предыдущем списке он располагался на 13-м месте.

Таким образом, узбекский боксер при одном обновлении сразу поднялся на две позиции вверх.

Показатель Результат Предыдущий рейтинг 13-е место Новый рейтинг 11-е место Изменение +2 позиции Дата текущего рейтинга 3 сентября 2026 Категория Супертяжелый вес

В официальном списке WBC Джалолов зафиксирован на 11-м месте.

Кто находится перед ним?

В рейтинге супертяжеловесов, где располагается Джалолов, первое место занимает Тайсон Фьюри.

За ним следуют такие известные боксеры, как Энтони Джошуа, Франк Санчес, Деонтей Уайлдер и Мозес Итаума.

Первая десятка сентябрьского рейтинга WBC выглядит следующим образом:

Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Франк Санчес Деонтей Уайлдер Мозес Итаума Эфе Аджагба Джозеф Паркер Рико Верховен Ричард Риакпор Андрей Новицкий

11. Баходир Джалолов

Следовательно, узбекского боксера от первой десятки отделяет всего одна позиция.

Новицкий также поднялся вместе с Джалоловым

Одним из боксеров, находящихся ближе всего к Джалолову в рейтинге, является украинец Андрей Новицкий.

Он также улучшил свое положение, поднявшись с 12-го места на 10-ю строчку. В результате Новицкий вошел в топ-10, а Джалолов расположился на 11-м месте.

Изменения в рейтинге этих двух боксеров также показывают, насколько быстро меняется конкуренция в тяжелом весе.

Результаты Джалолова на профессиональном ринге

Джалолов продолжает оставаться одной из главных надежд узбекских болельщиков в профессиональном боксе.

Его рекорд — 17 побед, 15 нокаутов.

Этот показатель свидетельствует о высокой эффективности боксера в профессиональной карьере: 15 из 17 побед были завершены досрочно.

Свой последний бой Джалолов провел 9 мая 2026 года в Манчестере. Тогда он досрочно победил хорвата Агрона Смакичи.

Следующий шаг — топ-10 WBC

С поднятием Джалолова на 11-е место теперь очевиден самый интересный вопрос: когда узбекский боксер войдет в десятку лучших рейтинга WBC?

Для этого ему нужно обойти Новицкого, занимающего в настоящее время 10-е место в рейтинге.

В настоящее время перед Джалоловым в рейтинге WBC стоят боксеры с громкими именами в мировом боксе. Поэтому его следующее продвижение в рейтинге будет иметь еще большее значение.

Особенно на фоне жесткой конкуренции в супертяжелом весе каждая новая победа может вывести Джалолова на более высокие позиции.

Узбекский боксер сделал еще один шаг на пути к чемпионству

Обновленный официальный рейтинг WBC от 3 сентября показывает улучшение позиций Джалолова.

С 13-го на 11-е место — подъем на две позиции.

Теперь видна одна четкая цель: попадание в топ-10 WBC.

А предстоящие бои Джалолова определят, как быстро он приблизится к этой цели.