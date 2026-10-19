Дубль Мбаппе, супергол Диоманде: «Реал» разгромил «Севилью» со счетом 4:1

·62·Спорт
Дубль Мбаппе, супергол Диоманде: «Реал» разгромил «Севилью» со счетом 4:1

В рамках 9-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» принял на своем поле — на великолепном стадионе «Сантьяго Бернабеу» — андалусскую «Севилью». В интереснейшем поединке, прошедшем вечером 18 октября, мадридцы продемонстрировали полное превосходство и одержали уверенную и крупную победу со счетом 4:1.

Героем матча стал ивуарийский вингер Диоманде, действовавший на левом фланге вместо Винисиуса Жуниора, который не смог выйти на поле из-за дисквалификации, — он принял непосредственное участие во всех четырех голах своей команды.

Накал атак: два удара Мбаппе и суперголы

Мадридский клуб с первых минут устроил мощное давление на оборону соперника:

  • Супергол Арды Гюлера, открывший счет: На 33-й минуте встречи турецкий талант красивым ударом открыл счет — 1:0;

  • Дубль Кириана Мбаппе: Четыре минуты спустя, на 37-й минуте, Мбаппе увеличил разницу в счете (2:0). Во втором тайме — на 63-й минуте — французский бомбардир хладнокровно реализовал пенальти, доведя счет до 3:0;

  • Ответный мяч Буэно: На 80-й минуте вышедший на замену Буэно забил единственный ответный гол «Севильи» — 3:1;

  • Красивая точка от Диоманде: На 82-й минуте Диоманде, не знавший усталости по ходу матча, стал автором великолепного супергола и установил окончательный счет 4:1.

Протокол матча

Ла Лига. 9-тур

«Реал» — «Севилья» 4:1

18 октября, «Сантьяго Бернабеу».

Голы: Гюлер (33), Мбаппе (37, 63 пен), Диоманде (82) — Буэно (80).

Предупреждения: Хейсен (23), Андраде (23), Иглесиас (69), Кукурелья (73).

  • «Реал»: Куртуа, Вальверде (Милитао, 85), Конате, Хейсен, Кукурелья, Беллингем (Силва, 70), Чуамени, Гюлер (Камавинга, 78), Эндрик (Диас, 70), Диоманде, Мбаппе (Эспи, 85).

  • «Севилья»: Влаходимос, Иглесиас (Кармона, 72), Кастрин, Салас, Суасо, Агуме, Фофана, Варгас (Эджуке, 46), Пеке (Буэно, 56), Андраде (Гонсалес, 73), Уре (Стассин, 56).

Положение в турнирной таблице

Эта победа укрепила позиции мадридцев в чемпионской гонке:

  • «Реал» на 3-й строчке: Благодаря завоеванным 3 очкам подопечные Жозе Моуринью довели количество своих очков до 21 и поднялись на 3-е место в турнирной таблице;

  • «Севилья» осталась на 6-м месте: Проигравшие гости с 14 очками занимают 6-ю позицию.

Реал МадридСевильяМбаппеЛа Лига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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