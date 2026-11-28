Бернарду Силва завоевал доверие товарищей по команде и тренеров «Реал Мадрида»
Полузащитник мадридского «Реала» Бернарду Силва заслужил особое признание своих товарищей по команде и тренерского штаба в столице Испании не только благодаря своим действиям на поле, но и благодаря высоким человеческим качествам. Об этом сообщило испанское издание АС.
Лидерство в раздевалке и работа над собой
Футболисты «Королевского клуба», говоря о своем 32-летнем португальском коллеге, подчеркивают, что чувствуют себя абсолютно спокойно, когда мяч находится у него. Руководство клуба и тренерский штаб оценивают бывшего игрока «Манчестер Сити» как настоящего лидера в раздевалке, который вдохновляет и поддерживает других.
Согласно источнику, Бернарду Силва не выражал никакого недовольства даже в те моменты, когда его игровое время сокращалось. Напротив, в кругу близких он отмечал необходимость еще больше работать над собой, смиренно признавая, что на данный момент его конкуренты по основному составу проявляют себя лучше.
Роль Бернарду Силвы в «Реале» и ключевые аспекты
Направление
Детали
Футболист и возраст
Бернарду Силва (32 года, бывший полузащитник «Манчестер Сити»)
Оценка товарищей по команде
Чувствуют абсолютное спокойствие на поле, когда мяч у него
Роль в раздевалке
Лидер, вдохновляющий и поддерживающий других
Отношение к конкуренции
Не выражал недовольства, оставаясь в запасе, признавал необходимость больше работать над собой
Источник
АС (Испания)
Как вы считаете, насколько такой опыт и скромность Бернарду Силвы помогут «Реал Мадриду» в завоевании трофеев на решающем этапе сезона?
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