В рамках 14-го тура испанской Ла Лиги в матче на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Алавес» неожиданно одержал победу над «Реал Мадридом» со счетом 2:1. Полузащитник Анхель Перес, ставший автором второго — решающего — гола гостей на 61-й минуте встречи, поделился впечатлениями от исторической победы в интервью телеканалу Мовистар.

«Решающий фактор — командная игра»

Игрок «Алавеса», победившего «Реал» в Мадриде впервые за 26 лет, особо подчеркнул, что за этой победой стоит труд всей команды:

«Даже слов не нахожу, я до сих пор под впечатлением... Мы вошли в историю. Мы точно не заслуживали той неудачной серии, через которую прошли недавно. Если спросите, что стало решающим фактором? Команда. Я бы особо отметил всех своих товарищей по команде. Что касается эпизода с пенальти, мы были уверены в себе. Мы быстро посмотрели на экран у кромки поля и увидели, что пенальти там не было», — сказал Анхель Перес.

(Напомним, что на 88-й минуте матча после проверки ситуации через VAR пенальти в пользу «Реала» назначен не был, а Джуд Беллингем получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля.)