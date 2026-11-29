«Даже слов не нахожу»: автор победного гола «Алавеса» Анхель Перес...
В рамках 14-го тура испанской Ла Лиги в матче на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Алавес» неожиданно одержал победу над «Реал Мадридом» со счетом 2:1. Полузащитник Анхель Перес, ставший автором второго — решающего — гола гостей на 61-й минуте встречи, поделился впечатлениями от исторической победы в интервью телеканалу Мовистар.
«Решающий фактор — командная игра»
Игрок «Алавеса», победившего «Реал» в Мадриде впервые за 26 лет, особо подчеркнул, что за этой победой стоит труд всей команды:
«Даже слов не нахожу, я до сих пор под впечатлением... Мы вошли в историю. Мы точно не заслуживали той неудачной серии, через которую прошли недавно. Если спросите, что стало решающим фактором? Команда. Я бы особо отметил всех своих товарищей по команде.
Что касается эпизода с пенальти, мы были уверены в себе. Мы быстро посмотрели на экран у кромки поля и увидели, что пенальти там не было», — сказал Анхель Перес.
(Напомним, что на 88-й минуте матча после проверки ситуации через VAR пенальти в пользу «Реала» назначен не был, а Джуд Беллингем получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля.)
Матч и основные показатели Анхеля Переса
Направление
Официальные данные
Турнир и тур
Испанская Ла Лига, 14-й тур
Результат матча
«Реал Мадрид» — «Алавес» 1:2 (Тони Мартинес 22', Анхель Перес 61' — Килиан Мбаппе 69')
Статистика Анхеля Переса в игре
77 минут на поле, 1 удар — 1 гол, точность передач 86% (19 из 22)
Положение в турнирной таблице
«Алавес» — 19 очков (8-е место); «Реал Мадрид» — 33 очка (3-е место)
Соперник в следующем туре
«Алавес» проведет следующий матч на своем поле против «Эспаньола»
Как вы считаете, сможет ли «Алавес» после этой исторической победы на «Сантьяго Бернабеу» бороться за путевку в еврокубки по ходу сезона?
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