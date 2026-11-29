Моуринью раскритиковал судейство и тактику соперника после поражения от «Алавеса»
В рамках 14-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на своем поле уступил «Алавесу» со счетом 1:2. После матча главный тренер «королевского клуба» Жозе Моуринью принял участие в пресс-конференции, где резко высказался о причинах поражения, затягивании времени соперником и качестве судейства.
«Нам не хватило активности в штрафной площади соперника»
Португальский специалист отметил, что «Реал» владел инициативой на протяжении матча, однако не смог найти свободные зоны, чтобы взломать плотную оборону соперника:
«Мы играли против команды, которая глубоко оборонялась и не стремилась строить игру через передачи после перехвата мяча. Их целью были длинные пасы на нападающих и контратаки. Нам же не хватило активности в штрафной площади соперника.
Мы доминировали по владению мячом, но не смогли найти свободные зоны. Бернарду Силва и Арда Гюлер — футболисты с похожим стилем игры. По этой причине я решил внести изменения в атаку.
Кике Флорес реализовал свой план. Это не стало для нас неожиданностью. Вчера мы проводили тренировку именно против такой оборонительной игры».
Брошенные на поле мячи и претензии к арбитру
Поздравив главного тренера «Алавеса» Кике Санчеса Флореса с выбранной тактикой, Моуринью жестко осудил инциденты с появлением лишних мячей на поле во время игры и реакцию судьи на это:
«Им на руку сыграло то, что судья закрыл глаза на затягивание времени. Они дважды бросали мячи на поле. Согласно правилам, если кто-то из представителей тренерского штаба делает подобное, главный тренер должен получить красную карточку.
Поздравляю Кике с выбранной тактикой. Но я могу критиковать лишь некрасивое поведение, связанное с бросанием мячей на поле. Сейчас в футболе никто так не делает».
«Этот судья любит демонстрировать свою власть»
Также Жозе Моуринью, коснувшись удаления Джуда Беллингема на 89-й минуте, напомнил, что именно этот арбитр регулярно показывает красные карточки звездам «Реала»:
«Удаление Беллингема? Два сезона назад этот судья удалил Мбаппе, в прошлом сезоне — Винисиуса, а в этом — Беллингема. Посмотрим, удалит ли он в следующем сезоне Куртуа.
Этот судья любит демонстрировать свою власть. Я не хочу сказать, что мы проиграли из-за судьи. Но я в ярости от того, что соперник, который тянул Мбаппе за футболку, не получил желтую карточку», — сказал Жозе Моуринью.
Основные тезисы заявления Жозе Моуринью
Направление темы
Позиция тренера
Игра и кадровые решения
Несмотря на преимущество во владении мячом, не хватило активности в штрафной соперника; изменения в атаке были сделаны из-за того, что Бернарду Силва и Арда Гюлер играют в схожем стиле
«Алавес» и Кике Флорес
Признал тактику плотной обороны и контратак соперника, но раскритиковал затягивание времени путем дважды брошенных на поле мячей
Судейство и красная карточка
Раскритиковал властолюбие арбитра, напомнив, что ранее он удалял Мбаппе и Винисиуса, а теперь Беллингема («Посмотрим, удалит ли он в следующем сезоне Куртуа»)
Как вы считаете, обоснованы ли претензии Жозе Моуринью по поводу судейства и затягивания времени соперником, или «Реал Мадрид» должен искать причину поражения на своем поле в собственной игре?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью с близкими, которые следят за испанской Ла Лигой и громкими заявлениями Жозе Моуринью!
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