Килиан Мбаппе избежал серьезной травмы колена и операции

·27·Спорт
Килиан Мбаппе избежал серьезной травмы колена и операции

Нападающий «Реал Мадрида» Килиан Мбаппе избежал хирургического вмешательства после травмы колена, полученной во время матча за сборную Франции. Эта новость стала огромным облегчением для руководства и тренерского штаба «королевского клуба», так как изначально существовали опасения по поводу серьезной проблемы, которая могла повлиять на остаток сезона. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Согласно информации издания АС, французский форвард почувствовал боль в колене после забитого гола в матче против Турции в прошлую пятницу и был вынужден покинуть поле. Именно своевременное принятие правильного решения предотвратило ухудшение ситуации. Медицинское обследование выявило гиперэкстензию задней капсулы левого коленного сустава.

Изначально врачи «Реал Мадрида», находясь в постоянном контакте с Федерацией футбола Франции, опасались, что потребуется операция. Однако углубленное медицинское обследование дало положительные результаты: выяснилось, что футболист пропустит всего 10–12 дней. Мбаппе уже в понедельник начал процесс восстановления на базе «Вальдебебас».

Сроки возвращения на поле и планы тренера

Теоретически Килиан Мбаппе должен вернуться в строй к матчу Ла Лиги против «Вильярреала», который состоится 10 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Тем не менее, руководство «Реал Мадрида» решило не рисковать и не выпускать футболиста на поле раньше времени. Клуб подчеркнул, что не допустит его участия в матчах, пока главная звезда команды не будет готова на 100 процентов.

Главный тренер команды Жозе Моуринью рассматривает возможность предоставить игроку отдых в матче против «Вильярреала». Причина в том, что после этой игры мадридцев ждут два крайне ответственных выездных матча: 14 октября в Риме против «Ромы» и 25 октября на стадионе «Камп Ноу» в рамках Эль-Класико.

Тактические изменения и альтернативные решения в атаке

На фоне отсутствия Мбаппе технический штаб работает над четырьмя тактическими решениями для перестройки линии атаки. Моуринью может сохранить текущую схему и выпустить молодого игрока вместо Мбаппе, однако португальский специалист видит его преимущественно в роли центрального нападающего против команд с плотной обороной.

Еще одним основным альтернативным вариантом является использование Джуда Беллингема на позиции «ложной девятки». Согласно этой тактической схеме, Арда Гюлер может действовать под Беллингемом, создавая взаимодействие с партнерами по правому флангу. Моуринью протестирует эти тактические варианты на предстоящих тренировках.

Реал МадридКилиан МбаппеЛа ЛигаФутболТравма
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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