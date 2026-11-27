Жозе Моуринью сделал строгое предупреждение Мбаппе, Беллингему и Винисиусу
Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью выразил жесткую позицию относительно уровня мастерства и внутренней дисциплины главных звезд команды — Килиана Мбаппе, Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора.
«Мы фокусируемся на командных достижениях, а не на индивидуальных целях»
Признав, что уровень трех атакующих футболистов одинаково высок, португальский специалист открыто заявил о своем отношении к любому игроку, который будет недоволен пребыванием в запасе:
«Мбаппе, Беллингем и Винисиус находятся на одном уровне. Но если когда-нибудь кто-то из них останется на скамейке запасных и будет этим недоволен, то это исключительно его проблемы. Мы фокусируемся на командных достижениях, а не на индивидуальных целях», — приводит слова Жозе Моуринью издание Мадрид Кстра.
Текущая ситуация в Ла Лиге и следующий матч «Реала»
После 13-го тура чемпионата Испании мадридцы продолжают преследование лидера в турнирной таблице:
Показатели
Детали
Место в турнирной таблице
2-е место (33 очка после 13 туров)
Отставание от лидера
отстают от «Барселоны» на 3 очка
Следующий соперник и тур
матч 14-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (на своем поле)
Время начала встречи
в ночь с 28 на 29 ноября, в 01:00 по ташкентскому времени
Как вы считаете, укрепит ли такой строгий подход Жозе Моуринью к звездным футболистам атмосферу в раздевалке «Реала» или станет причиной внутренних конфликтов?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью с близкими, которые следят за последними событиями в испанском футболе и мировом спорте!
Следующая новость
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…