Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью выразил жесткую позицию относительно уровня мастерства и внутренней дисциплины главных звезд команды — Килиана Мбаппе, Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора.

«Мы фокусируемся на командных достижениях, а не на индивидуальных целях»

Признав, что уровень трех атакующих футболистов одинаково высок, португальский специалист открыто заявил о своем отношении к любому игроку, который будет недоволен пребыванием в запасе:

«Мбаппе, Беллингем и Винисиус находятся на одном уровне. Но если когда-нибудь кто-то из них останется на скамейке запасных и будет этим недоволен, то это исключительно его проблемы. Мы фокусируемся на командных достижениях, а не на индивидуальных целях», — приводит слова Жозе Моуринью издание Мадрид Кстра.

Текущая ситуация в Ла Лиге и следующий матч «Реала»

После 13-го тура чемпионата Испании мадридцы продолжают преследование лидера в турнирной таблице:

Показатели Детали Место в турнирной таблице 2-е место (33 очка после 13 туров) Отставание от лидера отстают от «Барселоны» на 3 очка Следующий соперник и тур матч 14-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (на своем поле) Время начала встречи в ночь с 28 на 29 ноября, в 01:00 по ташкентскому времени

Как вы считаете, укрепит ли такой строгий подход Жозе Моуринью к звездным футболистам атмосферу в раздевалке «Реала» или станет причиной внутренних конфликтов?

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