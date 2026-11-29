В рамках 14-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» принимал на своем поле «Алавес». Встреча неожиданно завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Гол бывшего игрока Мариано и удаление Беллингема

В первом тайме матча бывший нападающий «сливочных» Мариано открыл счет на 22-й минуте, выведя гостей вперед. Во второй половине встречи «Алавес» продолжил атаковать, и на 61-й минуте Перес увеличил отрыв до двух мячей.

Несмотря на то, что на 69-й минуте Килиан Мбаппе забил гол и вернул «Реал» в игру, мадридцы не смогли избежать поражения. Более того, на 89-й минуте Джуд Беллингем получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

После этого поражения «Реал Мадрид» с 33 очками остался на 3-й строчке турнирной таблицы. «Алавес», набрав важные три очка, довел их количество до 19 и поднялся на 8-е место.

Протокол матча и основные показатели

Показатели Официальные данные Соревнование и тур Испанская Ла Лига, 14-й тур Матч и результат «Реал Мадрид» — «Алавес» 1:2 Голы Килиан Мбаппе (69') — Мариано (22'), Перес (61') Предупреждения Моуринью (45+1'), Конате (74'), Беллингем (75') — Сивера (74'), Селу (75'), Отто (78') Удаление Джуд Беллингем (89', вторая желтая карточка) Положение в турнирной таблице «Реал Мадрид» — 33 очка (3-е место); «Алавес» — 19 очков (8-е место) Состав «Реал Мадрид» Куртуа, Кукурелья, Конате, Хейсен, Вальверде, Тчуамени (Силва, 46), Браим Диас (Диоманде, 46), Гюлер (Эспи, 60), Беллингем, Винисиус, Мбаппе Состав «Алавес» Сивера, Реббах (Валентин, 64), Перес (Маньяс, 77), Теналья, Коски, Отто, Денис Суарес (Гевара, 59), Ибаньес (Диалло, 64), Бланко, Мариано (Энрикес, 77), Антонио Мартинес

Как вы считаете, как это неожиданное поражение на «Сантьяго Бернабеу» и красная карточка Джуда Беллингема повлияют на шансы «Реал Мадрид» в чемпионской гонке?

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