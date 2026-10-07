Старые и новые фотографии Винисиуса Жуниора вызвали споры (фото)

Фотографии бразильского футболиста Винисиуса Жуниора, сделанные в разные годы, вызывают жаркие обсуждения в социальных сетях. Пользователи обратили внимание на некоторые различия в его внешности.

В частности, отмечаются изменения в форме лица футболиста, его ушах, челюсти, линии роста волос и пропорциях тела. Татуировки на некоторых снимках также не ускользнули от внимания интернет-пользователей.

В особенности вокруг формы ушей и различий в татуировках возникли различные домыслы. Однако подобные расхождения на снимках далеко не всегда служат поводом для серьезных выводов.

С точки зрения специалистов, ракурс съемки, объектив камеры, освещение, изменения веса и мышечной массы могут существенно изменить восприятие внешности человека.

По этой причине сами по себе распространяющиеся фотографии не подтверждают того, что вместо Винисиуса Жуниора подставлен другой человек. Для доказательства подобных утверждений требуются оригинальные снимки с точной датой, а также независимые и надежные доказательства.