В очередном туре испанской Ла Лиги «Реал Мадрид» на своем поле потерпел неожиданное поражение от «Алавеса» со счетом 1:2. После матча главный тренер «королевского клуба» Жозе Моуринью заявил, что берет на себя полную ответственность за проигрыш, и прокомментировал свои решения по выбору состава.

«Команда сыграла немного вяло»

Португальский специалист признал, что по ходу встречи футболисты были недостаточно активны, однако отметил, что отсутствие ротации состава отразилось на признаках усталости игроков:

«Мне показалось, что команда сыграла немного вяло. Но если делать много замен, чтобы дать игрокам отдохнуть, есть риск, что это не принесет результата. Поэтому я не хотел менять структуру команды. Все решения и ответственность лежат на мне», — сказал Жозе Моуринью.

В результате этого решения тренера и вялой игры команды «Реал» пропустил два гола на своем поле и потерял очки. Это неожиданное поражение может несколько осложнить положение мадридского клуба в чемпионской гонке.

Положение в турнирной таблице Ла Лиги после матча

Несмотря на поражение, мадридский клуб пока сохраняет за собой второе место в турнирной таблице. Однако главный конкурент в борьбе за чемпионство — «Барселона» — получила очень удобную возможность еще больше увеличить отрыв по очкам.

Показатели Детали Результат матча «Реал Мадрид» — «Алавес» 1:2 Позиция Жозе Моуринью Признал отсутствие ротации, взял на себя полную ответственность за поражение Место в турнирной таблице «Реал Мадрид» — остался на 2-м месте Положение конкурента «Барселона» может еще больше увеличить преимущество

Как вы считаете, стало ли решение Жозе Моуринью не обновлять состав и не проводить ротацию главной причиной поражения, или у футболистов «Реала» было недооценка соперника?

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