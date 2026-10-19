В Серии А «сенсация»: «Лацио» разгромил «Ювентус» на выезде и догнал «Интер»

Центральный матч 7-го тура итальянской Серии А завершился настоящим шоком для болельщиков, собравшихся на стадионе «Альянц Стэдиум» в Турине. Принимавший на своем поле римский «Лацио» клуб «Ювентус» пропустил от соперника 3 безответных мяча и потерпел крупное поражение со счетом 0:3.

Римляне под руководством Дженнаро Гаттузо продемонстрировали на выезде высокую дисциплину, хладнокровные контратаки и идеальную реализацию, обеспечив себе ценные 3 очка.

Точные удары римлян в обоих таймах

По ходу встречи гости держали игру под контролем и планомерными атаками взламывали оборону хозяев:

Простгор открывает счет: на 37-й минуте игрок «Лацио» Простгор воспользовался свободным пространством в защите и точно пробил по воротам, которые защищал Викарио — 0:1;

Контрудар Исаксена: во втором тайме, когда «старая синьора» большими силами ринулась отыгрываться, на 66-й минуте Густав Исаксен довел счет до 0:2;

Точку ставит Деле-Баширу: вышедший на замену на 69-й минуте Деле-Баширу на 89-й окончательно развеял надежды туринцев, поставив точку в матче — 0:3.

Протокол матча

Серия А. 7-тур

«Ювентус» — «Лацио» 0:3

18 октября, «Альянц Стэдиум».

Голы: Простгор (37), Исаксен (66), Деле-Баширу (89).

Предупреждения: Тейлор (41), Дзакканьи (48).

«Ювентус»: Викарио, Калулу, Бремер, Лукуми, Маккенни, Сарр (Бога, 87), Луис (Консейсау, 67), Челик (Камбьязо, 74), Гонсалес (Жегрова, 67), Алайбегович (Фольтемаде, 46), Коло-Муани.

«Лацио»: Мандас, Флориан, Шутало, Простгор, Тавареш, Фраттези, Белахьян, Тейлор (Деле-Баширу, 69), Исаксен (Лаццари, 79), Нослин (Пинамонти, 69), Дзакканьи (Педраса, 86).

Турнирная таблица: «Лацио» в гонке за лидерство, а «Ювентус» — на 8-м месте

Этот триумф максимально обострил интригу в чемпионской гонке чемпионата Италии: