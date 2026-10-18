Ювентус — Лацио: составы и текстовая трансляция

Все 44 Только важное 3

45+3 Арбитр дал свисток об окончании первого тайма, и первые 45 минут игры подошли к концу.

45+2 Рандал Коло Муани (Ювентус) зафиксирован в офсайде во время бегового рывка.

45 Добавлено 2 минуты к матчу.

45 После розыгрыша стандартного положения в исполнении Лацио, один из защитников легко завладел мячом.

44 ПЕРЕКЛАДИНА! Нуну Тавареш («Лацио») мощно пробил из-за пределов штрафной, и мяч попал в перекладину и отскочил. Какой удар!

43 Рандал Коло Муани (Ювентус) выскочил из-за спин защитников, но боковой арбитр зафиксировал офсайд, и главный судья остановил игру.

41 Кеннет Тейлор («Лацио») нарушил правила, и арбитр справедливо показал ему желтую карточку.

39 Рандал Коло Муани (Ювентус) нарушил правила в отборе мяча. Давиде Масса всё видел и дал свисток.

37 Маттиа Дзакканьи выполнил отличную передачу в штрафную. Оливер Провстгаард («Лацио») добежал до мяча и пробил головой с точки близ пенальти, отправив его в правый угол ворот, а Гульельмо Викарио остался беспомощен. Он продемонстрировал свое бомбардирское чутье — великолепное завершение. Счет 0:1.

37 Подача с углового последовала, но Лацио не воспользовался моментом, защитник вынес мяч.

36 Густав Исаксен (Лацио) совершил отличный проход из центра поля и пробил, но защитник самоотверженно заблокировал удар, предотвратив верный гол. Лацио подаст угловой.

35 Статистика ударов в створ ворот – 1:0.

33 Рандаль Коло Муани (Ювентус) попытался обыграть соперника, но мяч был выбит.

32 Давиде Фраттези (Лацио) сделал низовой пас из-за пределов штрафной в поисках партнера, но один из защитников спокойно ликвидировал угрозу.

30 Густав Исаксен (Лацио) успел к мячу в центре, но его удар головой в падении прошел рядом с левой штангой, и он разочарованно опустил голову. Мяч ушел за пределы поля, и назначен удар от ворот Ювентуса.

29 Николас Гонсалес (Ювентус) нарушил правила в атакующей фазе, и арбитр дал свисток.

29 Бремер (Ювентус) не смог сделать точный навес в штрафную. Мяч ушел за пределы поля, и Лацио выполнит от ворот.

27 Арбитр Давиде Масса заметил фол со стороны Тейани Нослина («Лацио») и без раздумий дал свисток.

26 Мяч прилетел в центр штрафной к Рандалю Коло Муани («Ювентус»), он пробил верхом, но защитник великолепно отразил удар.

25 Праздник для Ювентуса длился недолго: после проверки VAR арбитр зафиксировал офсайд, и гол был отменен!

25 Радость игроков Ювентуса может быть обоснована, ведь главный судья Давиде Масса намерен использовать ВАР для проверки на офсайд.

24 ГОЛ ОТМЕНЕН! После того как гол Рандала Коло Муани (Ювентус) не был засчитан из-за офсайда, на поле возникли серьезные споры и недовольство.

23 Мяч ушел за пределы поля, будет угловой. «Лацио» получает шанс создать опасный момент у ворот соперника.

22 Нуно Тавареш (Лацио) попытался найти партнера по команде передачей из-за пределов штрафной, но защитник вынес мяч. Мяч ушел за пределы поля. У Лацио есть шанс забить после углового.

21 Густав Исаксен (Лацио) сделал отличную передачу в штрафную. Тем не менее, защитник соперника сыграл бдительно, выбив мяч и ответив на угрозу.

19 Керим Алажбегович (Ювентус) выполнил длинную передачу, но силы паса не хватило, чтобы мяч дошел до партнеров по команде, и один из защитников прервал его.

17 Тижани Нослин (Лацио) оказался вне игры, арбитр дал свисток и остановил игру.

16 Подача Дугласа Луиса (Ювентус) с углового была выбита защитниками.

15 Зеки Челик (Ювентус) пытается продвинуться вперед, но защитник выбивает мяч. «Ювентус» исполнит угловой.

13 Ювентус - Лацио. Счет: 0-0. Дуглас Луис (Ювентус) быстро разыграл угловой коротким пасом.

12 Рандаль Коло Муани (Ювентус) упустил отличный момент, его передачу в штрафную заблокировали защитники. Прозвучал свисток арбитра, Ювентус исполнит угловой.

11 Николас Гонсалес (Ювентус) упустил великолепную возможность! Он получил точную передачу в штрафной площади и пробил низом по центру ворот. Однако удару не хватило силы, и вратарь без труда завладел мячом.

10 Кеннет Тейлор («Лацио») нашел свободную зону и сделал передачу с фланга в штрафную, но пасу не хватило точности, чтобы создать угрозу воротам соперника. Мяч ушел за пределы поля, и «Ювентус» выполнит от ворот.

8 Тижани Нослин (Лацио) совершил сольный проход, но защитник остановил его, не позволив создать опасный момент.

7 Уверенная игра защитника на выносе означает, что Ювентус не извлек никакой пользы из углового.

6 Пьер Калулу (Ювентус) выполнил опасный прострел в штрафную, но защитники вынесли мяч. Мяч ушел за пределы поля, и боковой судья указал на угловой. Угловой в пользу Ювентуса.

5 Керим Алайбегович (Ювентус) нанёс мощный удар по центру ворот, и это стало неожиданно сложным сейвом для Христоса Мандаса.

4 Густав Исаксен (Лацио) убегал к воротaм, но защитник вовремя вернулся и отобрал мяч. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Ювентуса введет его в игру.

3 Острый момент! Нуну Тавареш (Лацио) сделал передачу в штрафную, но Гульельмо Викарио вовремя сыграл на перехвате и ликвидировал угрозу.

1 Матч только что начался.

23:51 Наконец-то футболисты появились на поле! Матч начнет Лацио.

23:51 Главным арбитром на сегодняшний матч назначен Давиде Масса.

23:51 В подробностях этого матча вы можете ознакомиться с составами команд перед началом игры.