Ювентус — Лацио: составы и текстовая трансляция

·36·Спорт
Ювентус — Лацио: составы и текстовая трансляция

Серия А: ЮвентусЛацио. Начало матча: 18 октября, 23:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Ювентус»: 25. Викарио Г., 15. Калулу П., 3. Бремер (капитан), 26. Лукуми Х., 2. Челик З., 12. Дуглас Луис, 29. Сарр П. М., 31. Гонсалес Н., 22. Маккенни У., 17. Алайбегович К., 9. Коло-Муани Р.

Запасные «Ювентус»: 13. Бога Ж., 32. Кабаль Х., 20. Камбьязо А., 7. Консейсан Ф., 4. Гатти Ф., 6. Келли Л., 8. Копмейнерс Т., 33. Нето, 23. Пинсольо К., 24. Ругани Д., 27. Вольтемаде Н., 11. Жегрова Э.

Стартовый состав «Лацио»: 35. Мандас Х., 15. Флориани Р., 37. Шутало Й., 25. Провстгор О., 17. Тавареш Н., 16. Фраттези Д., 21. Белаян Р., 24. Тейлор К., 11. Исаксен Г., 14. Нослин Т., 10. Дзакканьи М. (капитан).

Запасные «Лацио»: 32. Катальди Д., 7. Деле-Баширу Ф., 5. Духи Д., 71. Фаркомени В., 29. Ладзари М., 2. Лейте Д., 40. Мотта Э., 23. Педраса А., 3. Пеллегрини Л., 9. Пинамонти А., 28. Пшиборек А., 47. Ренцетти Д., 63. Серра Ф.

Главный тренер «Лацио»: Гаттузо Дж.

Прямая трансляция0-1 LIVE
45+3
Арбитр дал свисток об окончании первого тайма, и первые 45 минут игры подошли к концу.
45+2
Рандал Коло Муани (Ювентус) зафиксирован в офсайде во время бегового рывка.
45
Добавлено 2 минуты к матчу.
45
После розыгрыша стандартного положения в исполнении Лацио, один из защитников легко завладел мячом.
44
ПЕРЕКЛАДИНА! Нуну Тавареш («Лацио») мощно пробил из-за пределов штрафной, и мяч попал в перекладину и отскочил. Какой удар!
43
Рандал Коло Муани (Ювентус) выскочил из-за спин защитников, но боковой арбитр зафиксировал офсайд, и главный судья остановил игру.
41🟨
Кеннет Тейлор («Лацио») нарушил правила, и арбитр справедливо показал ему желтую карточку.
39
Рандал Коло Муани (Ювентус) нарушил правила в отборе мяча. Давиде Масса всё видел и дал свисток.
370-1
Маттиа Дзакканьи выполнил отличную передачу в штрафную. Оливер Провстгаард («Лацио») добежал до мяча и пробил головой с точки близ пенальти, отправив его в правый угол ворот, а Гульельмо Викарио остался беспомощен. Он продемонстрировал свое бомбардирское чутье — великолепное завершение. Счет 0:1.
37
Подача с углового последовала, но Лацио не воспользовался моментом, защитник вынес мяч.
36
Густав Исаксен (Лацио) совершил отличный проход из центра поля и пробил, но защитник самоотверженно заблокировал удар, предотвратив верный гол. Лацио подаст угловой.
35
Статистика ударов в створ ворот – 1:0.
33
Рандаль Коло Муани (Ювентус) попытался обыграть соперника, но мяч был выбит.
32
Давиде Фраттези (Лацио) сделал низовой пас из-за пределов штрафной в поисках партнера, но один из защитников спокойно ликвидировал угрозу.
30
Густав Исаксен (Лацио) успел к мячу в центре, но его удар головой в падении прошел рядом с левой штангой, и он разочарованно опустил голову. Мяч ушел за пределы поля, и назначен удар от ворот Ювентуса.
29
Николас Гонсалес (Ювентус) нарушил правила в атакующей фазе, и арбитр дал свисток.
29
Бремер (Ювентус) не смог сделать точный навес в штрафную. Мяч ушел за пределы поля, и Лацио выполнит от ворот.
27
Арбитр Давиде Масса заметил фол со стороны Тейани Нослина («Лацио») и без раздумий дал свисток.
26
Мяч прилетел в центр штрафной к Рандалю Коло Муани («Ювентус»), он пробил верхом, но защитник великолепно отразил удар.
25VAR
Праздник для Ювентуса длился недолго: после проверки VAR арбитр зафиксировал офсайд, и гол был отменен!
25VAR
Радость игроков Ювентуса может быть обоснована, ведь главный судья Давиде Масса намерен использовать ВАР для проверки на офсайд.
24
ГОЛ ОТМЕНЕН! После того как гол Рандала Коло Муани (Ювентус) не был засчитан из-за офсайда, на поле возникли серьезные споры и недовольство.
23
Мяч ушел за пределы поля, будет угловой. «Лацио» получает шанс создать опасный момент у ворот соперника.
22
Нуно Тавареш (Лацио) попытался найти партнера по команде передачей из-за пределов штрафной, но защитник вынес мяч. Мяч ушел за пределы поля. У Лацио есть шанс забить после углового.
21
Густав Исаксен (Лацио) сделал отличную передачу в штрафную. Тем не менее, защитник соперника сыграл бдительно, выбив мяч и ответив на угрозу.
19
Керим Алажбегович (Ювентус) выполнил длинную передачу, но силы паса не хватило, чтобы мяч дошел до партнеров по команде, и один из защитников прервал его.
17
Тижани Нослин (Лацио) оказался вне игры, арбитр дал свисток и остановил игру.
16
Подача Дугласа Луиса (Ювентус) с углового была выбита защитниками.
15
Зеки Челик (Ювентус) пытается продвинуться вперед, но защитник выбивает мяч. «Ювентус» исполнит угловой.
13
Ювентус - Лацио. Счет: 0-0. Дуглас Луис (Ювентус) быстро разыграл угловой коротким пасом.
12
Рандаль Коло Муани (Ювентус) упустил отличный момент, его передачу в штрафную заблокировали защитники. Прозвучал свисток арбитра, Ювентус исполнит угловой.
11
Николас Гонсалес (Ювентус) упустил великолепную возможность! Он получил точную передачу в штрафной площади и пробил низом по центру ворот. Однако удару не хватило силы, и вратарь без труда завладел мячом.
10
Кеннет Тейлор («Лацио») нашел свободную зону и сделал передачу с фланга в штрафную, но пасу не хватило точности, чтобы создать угрозу воротам соперника. Мяч ушел за пределы поля, и «Ювентус» выполнит от ворот.
8
Тижани Нослин (Лацио) совершил сольный проход, но защитник остановил его, не позволив создать опасный момент.
7
Уверенная игра защитника на выносе означает, что Ювентус не извлек никакой пользы из углового.
6
Пьер Калулу (Ювентус) выполнил опасный прострел в штрафную, но защитники вынесли мяч. Мяч ушел за пределы поля, и боковой судья указал на угловой. Угловой в пользу Ювентуса.
5
Керим Алайбегович (Ювентус) нанёс мощный удар по центру ворот, и это стало неожиданно сложным сейвом для Христоса Мандаса.
4
Густав Исаксен (Лацио) убегал к воротaм, но защитник вовремя вернулся и отобрал мяч. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Ювентуса введет его в игру.
3
Острый момент! Нуну Тавареш (Лацио) сделал передачу в штрафную, но Гульельмо Викарио вовремя сыграл на перехвате и ликвидировал угрозу.
1
Матч только что начался.
23:51
Наконец-то футболисты появились на поле! Матч начнет Лацио.
23:51
Главным арбитром на сегодняшний матч назначен Давиде Масса.
23:51
В подробностях этого матча вы можете ознакомиться с составами команд перед началом игры.
23:51
Добро пожаловать, дамы и господа, в наш текстовый онлайн-эфир! Стартовые составы будут объявлены совсем скоро, так что устраивайтесь поудобнее и готовьтесь насладиться игрой.
ЮвентусЛациоСерия A
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Ювентус готовится продать Джонатана ДэвидаЮвентус готовится продать Джонатана Дэвида20 августа 15:10Ювентус ведёт переговоры по трансферу Эмилиано МартинесаЮвентус ведёт переговоры по трансферу Эмилиано Мартинеса16 августа 19:11Дуглас Коста высказался о совместной игре с Криштиану РоналдуДуглас Коста высказался о совместной игре с Криштиану Роналду27 июля 02:36Мирослав Клозе стал главным кандидатом на пост главного тренера ЛациоМирослав Клозе стал главным кандидатом на пост главного тренера Лацио19 мая 02:59Серия А объявила официальное расписание матчей на новый сезонСерия А объявила официальное расписание матчей на новый сезон6 июня 21:44«Венеция» в тисках пенальти: «Лацио» одержал уверенную победу со счетом 2:0!«Венеция» в тисках пенальти: «Лацио» одержал уверенную победу со счетом 2:0!20 сентября 09:00
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Команду Фабио Каннаваро в ноябре ждет еще одно серьезное испытание...
Команду Фабио Каннаваро в ноябре ждет еще одно серьезное испытание...