Сассуоло — Лацио: составы и текстовая трансляция

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Сассуоло — Лацио: составы и текстовая трансляция

Серия A: СассуолоЛацио. Начало матча: 27 октября, 22:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Сассуоло»: 80. Турати С., 50. Бакола Д., 10. Берарди Д., 15. Чалета-Цар Д., 46. Чинквеграно С., 3. Дойг Дж., 94. Эспозито С., 45. Лорьянте А., 35. Липани Л., 26. Оденталь К., 42. Торстведт К.

Запасные «Сассуоло»: 17. Аджич В., 9. Боуи К., 5. Канде Ф., 25. Домингес Б., 8. Гион А., 21. Идзес Дж., 18. Матич Н., 49. Мурич А., 33. Обрадор Р., 77. Пьерини Н., 12. Саталино Дж., 55. Сулемана И., 20. Ван дер Бремпт И., 7. Вольпато К., 6. Валюкевич С.

Главный тренер «Сассуоло»: Аквилани А.

Стартовый состав «Лацио»: 35. Мандас Х., 21. Белаян Р., 15. Флориани Р., 16. Фраттези Д., 11. Исаксен Г., 2. Лейте Д., 14. Нослин Т., 37. Шутало Й., 17. Тавареш Н., 24. Тейлор К., 10. Дзакканьи М.

Запасные «Лацио»: 33. Бордон Р., 22. Канчелльери М., 32. Катальди Д., 7. Деле-Баширу Ф., 5. Духи Д., 71. Фаркомени В., 29. Ладзари М., 40. Мотта Э., 23. Педраса А., 3. Пеллегрини Л., 9. Пинамонти А., 25. Провстгор О., 28. Пшиборек А., 47. Ренцетти Д., 63. Серра Ф.

Главный тренер «Лацио»: Гаттузо Дж.

Прямая трансляция2-4 LIVE
48
Маттиа Дзакканьи (Лацио) мастерски принял мяч в штрафной и пробил, но мяч попал в защитника и изменил направление.
48🔁
Замена. Дэррил Бакола покидает поле, а Альберто Аквилани дает последние тактические указания Ибрагиму Сулемане («Сассуоло»).
46🔁
После перерыва произошла замена. Ибрагим Сулемана вышел на поле вместо Дэррила Баколы (Сассуоло).
46🔁
Замена в перерыве. Дженнаро Гаттузо недоволен игрой Кеннета Тейлора (Лацио). Вместо него на поле выходит Фисайо Деле-Баширу.
46
Судья Лука Зуфферли дал свисток к началу второго тайма.
45+8
Прозвучал свисток арбитра, первый тайм завершен, игроки направляются в раздевалки.
45+7
Маттиа Дзакканьи (Лацио) сыграл очень грубо, и Лука Дзуфферли дал свисток о нарушении.
45+5
Диого Лейте (Лацио) получил травму.
45+4
Нуну Тавареш («Лацио») выполнил подачу в штрафную, но защитник соперника выбил мяч.
45+12-4
Отличная передача Густава Исаксена нашла Маттиа Дзакканьи (Лацио), который выпрыгнул выше всех и головой отправил мяч в нижний левый угол ворот. Удар был мощным и точным, у Стефано Турати не было шансов. 2:4.
45
Четвертый арбитр добавил 6 минут к основному времени матча.
432-3
Гол! Симоне Чинкуэграно нашел Себастьяно Эспозито (Сассуоло) в штрафной, и тот хладнокровно пробил низом по центру ворот. 2:3.
41
Маттиа Дзакканьи (Лацио) прострелил из-за пределов штрафной в поисках партнера, но защитник спокойно отвел угрозу.
38
Маттиа Дзакканьи (Лацио) выполнил подачу в штрафную, но Стефано Турати вышел из ворот и забрал мяч.
36
Гол Армана Лорьенте («Сассуоло») отменен из-за офсайда!
31🟥
Кристиан Торстведт (Сассуоло) получил красную карточку за грубый фол и был удален с поля!
29
Арман Лорьенте (Сассуоло) мощно пробил со штрафного с дальней дистанции, но мяч пролетел выше перекладины. Высоко, неточно и совсем некрасиво.
29
Доменико Берарди (Сассуоло) готовится исполнить штрафной удар. Пойдет ли он на прямой удар по воротам? Узнаем сейчас!
28🟨
Кеннет Тейлор (Лацио) получил желтую карточку за грубую игру.
27
Джош Дойг (Сассуоло) подобрал мяч и попытался пробить издали, но удар оказался неточным, и мяч пролетел над перекладиной. Мяч ушел за пределы поля, назначен удар от ворот Лацио.
26
Угловой в исполнении Доменико Берарди (Сассуоло) не привел к опасности. Защитники сыграли внимательно и выбили мяч.
26
Арман Лорьенте (Сассуоло) выполнил опасный навес в штрафную, но защитник сыграл на опережение и выбил мяч. Сассуоло подаст угловой. Судьи указали на угловой флажок.
25
Тиджани Нослин (Лацио) пробил из штрафной площади, но мяч прошел чуть выше перекладины.
24
Джош Дойг (Сассуоло) навесил в штрафную, но мяч прилетел прямо в руки вратарю Христосу Мандасу, который его забрал.
23
Доменико Берарди (Сассуоло) выполнил навес в штрафную в поисках партнеров, но защитники сумели выбить мяч.
22
Доменико Берарди (Сассуоло) выполнил неточный прострел в штрафную, но защитник заблокировал мяч. Если бы пас прошел, мяч, скорее всего, оказался бы в сетке.
18
Решение ВАР принято: судья Лука Дзуфферли засчитал гол! Игроки «Лацио» празднуют.
181-3
Гол! Кеннет Тейлор отдал отличный пас в штрафную на Романо Флориани (Лацио), который точно пробил под перекладину. 1:3. ВАР подтвердил решение: судья Лука Зуфферли засчитал гол! Игроки Лацио празднуют.
161-3
Гол! Кеннет Тейлор отдал отличный пас Романо Флориани (Лацио) в штрафную, и тот точно пробил под перекладину. 1:3. ВАР подтвердил решение: судья Лука Зуфферли засчитал гол! Игроки Лацио празднуют.
16VAR
Стоп! Судья Лука Зуфферли сразу показал на ВАР, скорее всего, он хочет проверить, был ли офсайд в начале атаки.
16
ГОЛ ОТМЕНЕН! Гол Романо Флориани (Лацио) не засчитан из-за офсайда, что вызвало бурные споры и недовольство.
131-2
Мяч в сетке! Густав Исаксен (Лацио) наносит отличный удар. Маттиа Дзакканьи выдал великолепный пас на Исаксена, который опередил вратаря и точно пробил в левый угол с близкого расстояния. 1:2.
10
Джош Дойг (Сассуоло) прострелил в штрафную, но защитники соперника выбили мяч, устранив угрозу.
71-1
Гол! Джош Дойг отдал пас на Кристиана Торстведта (Сассуоло), чей удар из штрафной после рикошета стал неберущимся для вратаря Христоса Мандаса. 1:1.
6
Судья Лука Зуфферли после проверки ВАР засчитал гол и указал на центр. Игроки «Лацио» празднуют.
3VAR
Стоп! Главный судья только что сообщил, что хочет проверить гол «Лацио» с помощью ВАР.
2
Густав Исаксен (Лацио) попытался прострелить в штрафную, но мяч был заблокирован и выбит.
20-1
Гол! Кеннет Тейлор (Лацио) успел на добивание в штрафной и точно пробил в левый угол ворот. Счет: 0:1.
1
Матч только что начался.
22:31
Наконец-то футболисты вышли на поле! Матч начнет Лацио.
22:30
Главным арбитром сегодняшнего матча будет Лука Зуфферли.
22:30
Стартовые составы обеих команд известны, теперь вы можете с ними ознакомиться.
22:30
Добрый день, дамы и господа! Добро пожаловать в нашу текстовую онлайн-трансляцию, где мы будем оперативно сообщать вам обо всех событиях матча.
СассуолоЛациоСерия A
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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