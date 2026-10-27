Сассуоло — Лацио: составы и текстовая трансляция

Серия A: Сассуоло — Лацио. Начало матча: 27 октября, 22:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Сассуоло»: 80. Турати С., 50. Бакола Д., 10. Берарди Д., 15. Чалета-Цар Д., 46. Чинквеграно С., 3. Дойг Дж., 94. Эспозито С., 45. Лорьянте А., 35. Липани Л., 26. Оденталь К., 42. Торстведт К.

Запасные «Сассуоло»: 17. Аджич В., 9. Боуи К., 5. Канде Ф., 25. Домингес Б., 8. Гион А., 21. Идзес Дж., 18. Матич Н., 49. Мурич А., 33. Обрадор Р., 77. Пьерини Н., 12. Саталино Дж., 55. Сулемана И., 20. Ван дер Бремпт И., 7. Вольпато К., 6. Валюкевич С.

Главный тренер «Сассуоло»: Аквилани А.

Стартовый состав «Лацио»: 35. Мандас Х., 21. Белаян Р., 15. Флориани Р., 16. Фраттези Д., 11. Исаксен Г., 2. Лейте Д., 14. Нослин Т., 37. Шутало Й., 17. Тавареш Н., 24. Тейлор К., 10. Дзакканьи М.

Запасные «Лацио»: 33. Бордон Р., 22. Канчелльери М., 32. Катальди Д., 7. Деле-Баширу Ф., 5. Духи Д., 71. Фаркомени В., 29. Ладзари М., 40. Мотта Э., 23. Педраса А., 3. Пеллегрини Л., 9. Пинамонти А., 25. Провстгор О., 28. Пшиборек А., 47. Ренцетти Д., 63. Серра Ф.

Главный тренер «Лацио»: Гаттузо Дж.