Сассуоло — Лацио: составы и текстовая трансляция

48
Маттиа Дзакканьи (Лацио) мастерски принял мяч в штрафной и пробил, но мяч попал в защитника и изменил направление.
48🔁
Замена. Дэррил Бакола покидает поле, а Альберто Аквилани дает последние тактические указания Ибрагиму Сулемане («Сассуоло»).
46🔁
После перерыва произошла замена. Ибрагим Сулемана вышел на поле вместо Дэррила Баколы (Сассуоло).
46🔁
Замена в перерыве. Дженнаро Гаттузо недоволен игрой Кеннета Тейлора (Лацио). Вместо него на поле выходит Фисайо Деле-Баширу.
46⏱
Судья Лука Зуфферли дал свисток к началу второго тайма.
45+8⏱
Прозвучал свисток арбитра, первый тайм завершен, игроки направляются в раздевалки.
45+7
Маттиа Дзакканьи (Лацио) сыграл очень грубо, и Лука Дзуфферли дал свисток о нарушении.
45+5✚
Диого Лейте (Лацио) получил травму.
45+4
Нуну Тавареш («Лацио») выполнил подачу в штрафную, но защитник соперника выбил мяч.
45+1⚽2-4
Отличная передача Густава Исаксена нашла Маттиа Дзакканьи (Лацио), который выпрыгнул выше всех и головой отправил мяч в нижний левый угол ворот. Удар был мощным и точным, у Стефано Турати не было шансов. 2:4.
45
Четвертый арбитр добавил 6 минут к основному времени матча.
43⚽2-3
Гол! Симоне Чинкуэграно нашел Себастьяно Эспозито (Сассуоло) в штрафной, и тот хладнокровно пробил низом по центру ворот. 2:3.
41
Маттиа Дзакканьи (Лацио) прострелил из-за пределов штрафной в поисках партнера, но защитник спокойно отвел угрозу.
38
Маттиа Дзакканьи (Лацио) выполнил подачу в штрафную, но Стефано Турати вышел из ворот и забрал мяч.
36
Гол Армана Лорьенте («Сассуоло») отменен из-за офсайда!
31🟥
Кристиан Торстведт (Сассуоло) получил красную карточку за грубый фол и был удален с поля!
29
Арман Лорьенте (Сассуоло) мощно пробил со штрафного с дальней дистанции, но мяч пролетел выше перекладины. Высоко, неточно и совсем некрасиво.
29
Доменико Берарди (Сассуоло) готовится исполнить штрафной удар. Пойдет ли он на прямой удар по воротам? Узнаем сейчас!
28🟨
Кеннет Тейлор (Лацио) получил желтую карточку за грубую игру.
27
Джош Дойг (Сассуоло) подобрал мяч и попытался пробить издали, но удар оказался неточным, и мяч пролетел над перекладиной. Мяч ушел за пределы поля, назначен удар от ворот Лацио.
26
Угловой в исполнении Доменико Берарди (Сассуоло) не привел к опасности. Защитники сыграли внимательно и выбили мяч.
26
Арман Лорьенте (Сассуоло) выполнил опасный навес в штрафную, но защитник сыграл на опережение и выбил мяч. Сассуоло подаст угловой. Судьи указали на угловой флажок.
25
Тиджани Нослин (Лацио) пробил из штрафной площади, но мяч прошел чуть выше перекладины.
24
Джош Дойг (Сассуоло) навесил в штрафную, но мяч прилетел прямо в руки вратарю Христосу Мандасу, который его забрал.
23
Доменико Берарди (Сассуоло) выполнил навес в штрафную в поисках партнеров, но защитники сумели выбить мяч.
22
Доменико Берарди (Сассуоло) выполнил неточный прострел в штрафную, но защитник заблокировал мяч. Если бы пас прошел, мяч, скорее всего, оказался бы в сетке.
18⚽
Решение ВАР принято: судья Лука Дзуфферли засчитал гол! Игроки «Лацио» празднуют.
18⚽1-3
Гол! Кеннет Тейлор отдал отличный пас в штрафную на Романо Флориани (Лацио), который точно пробил под перекладину. 1:3. ВАР подтвердил решение: судья Лука Зуфферли засчитал гол! Игроки Лацио празднуют.
16⚽1-3
Гол! Кеннет Тейлор отдал отличный пас Романо Флориани (Лацио) в штрафную, и тот точно пробил под перекладину. 1:3. ВАР подтвердил решение: судья Лука Зуфферли засчитал гол! Игроки Лацио празднуют.
16VAR
Стоп! Судья Лука Зуфферли сразу показал на ВАР, скорее всего, он хочет проверить, был ли офсайд в начале атаки.
16
ГОЛ ОТМЕНЕН! Гол Романо Флориани (Лацио) не засчитан из-за офсайда, что вызвало бурные споры и недовольство.
13⚽1-2
Мяч в сетке! Густав Исаксен (Лацио) наносит отличный удар. Маттиа Дзакканьи выдал великолепный пас на Исаксена, который опередил вратаря и точно пробил в левый угол с близкого расстояния. 1:2.
10
Джош Дойг (Сассуоло) прострелил в штрафную, но защитники соперника выбили мяч, устранив угрозу.
7⚽1-1
Гол! Джош Дойг отдал пас на Кристиана Торстведта (Сассуоло), чей удар из штрафной после рикошета стал неберущимся для вратаря Христоса Мандаса. 1:1.
6⚽
Судья Лука Зуфферли после проверки ВАР засчитал гол и указал на центр. Игроки «Лацио» празднуют.
3VAR
Стоп! Главный судья только что сообщил, что хочет проверить гол «Лацио» с помощью ВАР.
2
Густав Исаксен (Лацио) попытался прострелить в штрафную, но мяч был заблокирован и выбит.
2⚽0-1
Гол! Кеннет Тейлор (Лацио) успел на добивание в штрафной и точно пробил в левый угол ворот. Счет: 0:1.
1⏱
Матч только что начался.
22:31
Наконец-то футболисты вышли на поле! Матч начнет Лацио.
22:30
Главным арбитром сегодняшнего матча будет Лука Зуфферли.
22:30
Стартовые составы обеих команд известны, теперь вы можете с ними ознакомиться.
22:30
Добрый день, дамы и господа! Добро пожаловать в нашу текстовую онлайн-трансляцию, где мы будем оперативно сообщать вам обо всех событиях матча.
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