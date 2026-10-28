«Лацио» разгромил «Сассуоло» на выезде и возглавил турнирную таблицу

·64·Спорт
«Лацио» разгромил «Сассуоло» на выезде и возглавил турнирную таблицу

9-й тур итальянской Серии А начался с настоящего фестиваля голов. Римский «Лацио», гостивший у «Сассуоло», отправил в ворота соперника шесть мячей, одержав крупную и яркую победу со счетом 6:2.

Дубль Тиджани Нослина и атакующая игра римлян принесли им важные три очка. Благодаря этому успеху столичный клуб довел количество своих очков до 25 и стал единоличным лидером турнирной таблицы чемпионата.

Атакующий натиск римлян: детали голевого шоу

Встреча на стадионе «Мапеи» с первых минут превратилась в открытую и напряженную борьбу:

  • Напряженный первый тайм: Уже на 2-й минуте Тейлор открыл счет, но спустя 5 минут Кристиан Торстведт восстановил равновесие (1:1);

  • Молниеносные удары «Лацио»: На 13-й минуте Густав Исаксен и на 16-й минуте Флориани забили по мячу, обеспечив преимущество римлян;

  • Обмен голами в конце тайма: На 43-й минуте Франческо Эспозито сократил разрыв в счете, но на 45-й минуте Маттиа Дзакканьи ответил своим голом, отправив команды на перерыв при счете 2:4;

  • Бенефис Нослина: Во втором тайме Тиджани Нослин сказал свое веское слово — на 55-й и 65-й минутах он дважды заставил капитулировать голкипера соперника, оформив дубль и установив окончательный счет — 2:6.

Положение в турнирной таблице и протокол матча

  • «Сассуоло» — «Лацио» 2:6

  • Голы: Торстведт (7), Эспозито (43) — Тейлор (2), Исаксен (13), Флориани (16), Дзакканьи (45), Нослин (55, 65);

  • Состав «Сассуоло»: Турати, Оденталь, Чалета, Чинкеграно, Дойг, Торстведт, Баколья (Сулемана, 46), Берарди (Канде, 63), Лоренте, Липани, Эспозито (Боуи, 63);

  • Состав «Лацио»: Мандас, Флориани, Тавареш (Педраса, 63), Лейте, Шутало, Тейлор (Баширу, 46), Белахьян, Фраттези, Исаксен (Канчельери, 63), Нослин (Пинамонти, 71), Дзакканьи;

  • Сдвиг в таблице: Благодаря крупной победе «Лацио» с 25 очками стал лидером чемпионата. «Сассуоло», потерпевший тяжелое поражение, остается на 14-й строчке с 8 очками.

Стабильность и атакующая игра, демонстрируемые римским клубом, свидетельствуют о том, что чемпионская гонка в Серии А в этом сезоне будет как никогда напряженной.

ЛациоСассуолоИтальянская Серия АТиджани Нослин
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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