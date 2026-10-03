Вечер, когда сияли Де Брюйне и Левандовски: результаты 3-го тура Лиги наций

В Лиге наций УЕФА продолжаются жаркие матчи 3-го тура. Если центральное противостояние Лиги А вечером 2 октября завершилось вничью, то Бельгия и Польша отпраздновали разгромные победы.

Поединки очередного тура на европейских полях выдались напряженными и богатыми на неожиданные результаты.

Лига А: Франция и Италия поделили очки, Бельгия разгромила Турцию

В центральном матче 1-й группы Франция и Италия сошлись друг с другом. На 55-й минуте Майкл Олисе вывел хозяев вперед, но на 68-й минуте Алессандро Бастони восстановил равновесие — 1:1. В концовке игры защитник французов Дайо Упамекано был удален с поля. После этой ничьей у Франции стало 7 очков, а у Италии — 4.

Во втором матче группы Бельгия на своем поле разгромила Турцию со счетом 3:0. Кевин де Брюйне оформил дубль (10-я и 59-я минуты), а автором еще одного гола стал вышедший на замену Ромелу Лукаку (76). Бельгия довела количество своих очков до 6 и продолжает преследование лидеров. Турция же пока не набрала очков (0).

Лига Б: бенефис Левандовски, неожиданное поражение Украины

Польша — Румыния 6:0: В поединке, ставшем настоящим бенефисом Роберта Левандовски, нападающий оформил хет-трик (24-п, 47, 86). Кроме того, в ворота румын было забито 6 безответных мячей благодаря голу Зелиньского, Беднарека и автоголу соперника.

Украина — Северная Ирландия 0:3: Во 2-й группе зафиксирован неожиданный результат — Северная Ирландия на выезде разгромила Украину и довела число своих очков до 7.

Венгрия — Грузия 1:0: Единственный гол Керкеза на 35-й минуте принес венграм важные три очка.

Босния и Герцеговина — Швеция 1:1: На гол Дьекереша (61) хозяева ответили мячом Алайбеговича (80).

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