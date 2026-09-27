Нидерландия обыграла Сербию в Белграде, уверенные победы Дании и Австрии!

В рамках 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА на ряде европейских полей прошли очередные жаркие и бескомпромиссные матчи. В одном из центральных противостояний тура национальная сборная Нидерландов на выезде в Белграде померилась силами с Сербией и одержала важную победу со счетом 2:1. Настоящим героем в составе представителей «страны тюльпанов» стал нападающий Мейердинк, открывший счет с пенальти на 30-й минуте и оформивший дубль на 69-й минуте, принеся своей команде ценные 3 очка.

Гол Луки Йовича в начале второго тайма не смог спасти сербов от поражения. В других интересных матчах дня Дания на своем поле уверенно обыграла Уэльс со счетом 2:0, а сборная Австрии забила три безответных мяча в ворота Косово, завершив встречу яркой победой со счетом 3:1.

«Бенефис Мейердинка, сопротивление Сербии и возрождение Дании»: 5 ключевых моментов 2-го тура

Важнейшие официальные показатели, зафиксированные в рамках 2-го тура Лиги наций:

Важная гостевая победа Нидерландов: «Оранжевые» в сложном выездном матче переиграли Сербию со счетом 2:1;

Решающий дубль Мейердинка: Форвард, дважды поразивший ворота соперника на 30-й и 69-й минутах, стал лучшим игроком матча;

Уверенная реабилитация Дании: Принимавшие Уэльс на своем поле датчане добились победы со счетом 2:0 благодаря автоголу Дэвиса и точному удару Исаксена;

Крупное шествие Австрии над Косово: Голы Аффенгрубера, Адаму и Чуквуэмеки обеспечили Австрии важное преимущество со счетом 3:1;

Усиление конкуренции в группах: Зафиксированные результаты еще больше накалили баланс сил в турнирной таблице и обострили борьбу за путевки в плей-офф.

Лига наций УЕФА: Статистика матчей и голов 2-го тура

Сравнение результатов и авторов голов прошедших центральных встреч:

Матч и пары Итоговый счет Авторы голов Решающий фактор игры Сербия — Нидерланды 1 : 2 Йович (46') — Мейердинк (30' пен, 69') Хладнокровие Мейердинка и точность в контратаках Дания — Уэльс 2 : 0 Дэвис (53' авт), Исаксен (66') Полный контроль над полем и давление на защиту Уэльса Австрия — Косово 3 : 1 Аффенгрубер (23'), Адаму (45+2'), Чуквуэмека (61') — Жегрова (83' пен) Активность в первом тайме и высокая результативность атак

Футбольная экспертиза: Почему эти победы имеют решающее значение для судьбы групп?

Выводы международных спортивных экспертов, тактических аналитиков и обозревателей:

«Тактическая гибкость Нидерландов»: Несмотря на давление сербов в напряженной атмосфере Белграда, нидерландцы сохранили контроль над мячом и сумели взломать оборону соперника фланговыми атаками; второй гол Мейердинка продемонстрировал хладнокровный класс команды;

Правильные выводы Дании из ошибок: После драматического поражения от Норвегии в 1-м туре (2:3) датчане перед своими болельщиками значительно наладили игру в обороне и полностью нейтрализовали быстрые атаки Уэльса;

Смена поколений в Австрии: Голы молодых талантов, таких как Чуквуэмека и Адаму, показывают, что высокий прессинг и быстрые атаки в стиле Ральфа Рангника приносят свои плоды в национальной сборной Австрии.

Как вы думаете, сможет ли сборная Нидерландов продолжить это победное шествие и выйти в «Финал четырех» Лиги наций? Сможет ли оформивший дубль в ворота Сербии Мейердинк стать новым главным бомбардиром «страны тюльпанов»? Оставляйте свой личный анализ и мнения в комментариях и делитесь этой статьей, посвященной жаркому вечеру европейского футбола, со всеми болельщиками!