Для тюркских государств учреждается турнир «Кубок Тюркского мира»: детали нового турнира

Национальная сборная Узбекистана, считающаяся одной из сильнейших команд Азии, в ближайшем будущем может принять участие в новом и престижном международном соревновании. Как сообщает авторитетное турецкое издание ТРТ Хабер, выдвинута официальная инициатива об учреждении футбольного турнира «Кубок Тюркского мира», объединяющего национальные сборные тюркского мира.

Об этой инициативе сообщил заместитель председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития (АК Парти) Кюршад Зорлу. По его словам, Федерация футбола Турции совместно с Министерством молодежи и спорта страны уже начали практическую работу над концепцией нового соревнования.

Один раз в два года: каким будет формат соревнований?

Новый футбольный проект включает в себя ряд важных аспектов:

Периодичность: Планируется, что турнир «Кубок Тюркского мира» будет регулярно проводиться один раз в два года ;

Основная цель: Укрепление спортивных связей между тюркскими государствами, предоставление национальным сборным дополнительной международной игровой практики и поднятие уровня регионального футбола на более высокую ступень;

Организаторы: Соревнование предполагается запустить на уровне международных требований под эгидой Федерации футбола Турции и Министерства молодежи и спорта Турции.

Сборные каких государств примут участие?

К турниру будут привлечены основные национальные сборные стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ):

Полноправные страны-члены: Узбекистан, Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан;

Страны со статусом наблюдателя: Венгрия, Туркменистан и Северный Кипр.

Ожидается, что участие в соревновании таких сильных команд континета, как Узбекистан и Турция, а также именитого представителя Европы в лице сборной Венгрии, значительно повысит спортивный уровень и престиж «Кубка Тюркского мира».