После заявления Жоржи Жезуша Роналду отказался возвращаться в сборную Португалии

·54·Спорт
После заявления Жоржи Жезуша Роналду отказался возвращаться в сборную Португалии

В сборной Португалии разгорелся настоящий конфликт. 41-летний легендарный нападающий, выступающий за «Ан-Наср», Криштиану Роналду принял решение больше не возвращаться в национальную команду под руководством главного тренера Жоржи Жезуша. Об этом сообщил известный инсайдер и журналист влиятельного телеканала CNN Португал Руи Сантуш.

Согласно источникам, напряженность между Роналду и главным тренером достигла пика во время недавних матчей в рамках Лиги наций УЕФА.

С чего все началось: скамейка запасных и нарушенное обещание

Недопонимание между звездным футболистом и опытным специалистом возникло в матче 2-го тура Лиги наций Португалия — Норвегия (2:1):

  • Не выпустил на поле: хотя Жоржи Жезуш обещал выпустить Роналду на поле в последние минуты матча, на практике 41-летний форвард пробыл на скамейке запасных всю встречу;

  • Протест и уход из расположения: Сильно разозленный этой ситуацией Роналду перед матчем 3-го тура против Дании (4:2) отказался выходить на официальную тренировку сборной и полностью покинул штаб национальной команды.

«Не вижу никаких причин для извинений»

Вместо того чтобы сгладить конфликт, главный тренер Жоржи Жезуш еще больше накалил ситуацию на пресс-конференции после ответной игры с Норвегией (2:1) в рамках 4-го тура Лиги наций УЕФА:

  • Твердая позиция тренера: Отвечая на вопросы представителей СМИ, Жезуш открыто заявил, что не намерен ни перед кем извиняться за произошедшее, так как не видит для этого никаких причин или оснований;

  • Окончательное решение: После этого заявления специалиста Криштиану Роналду принял окончательное решение не возвращаться в ряды сборной в период руководства этого тренера.

Это открытое противостояние между легендой мирового футбола и новым главным тренером сборной Португалии накалило атмосферу вокруг национальной команды и вызывает бурные споры среди болельщиков и спортивных экспертов.

Криштиану РоналдуЖоржи Жезушсборная ПортугалииЛига наций УЕФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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