Ужас в Загребе: Англия забила 7 безответных мячей в ворота Хорватии!
В рамках 3-го тура Лиги наций УЕФА был зафиксирован поистине сенсационный и исторический счет. Сборная Англии, гостившая на выезде у национальной команды Хорватии, разгромила соперника со счетом 7:0 и оформила одну из самых крупных побед в истории турнира.
Хорваты во главе с Лукой Модричем на своем поле оказались бессильны перед свирепыми атаками англичан.
Дубли Харри Кейна и Сака, разгромное табло
Встреча с первых же минут прошла под полной диктовкой Англии:
8-я и 53-я минуты: Капитан Харри Кейн открыл счет и во втором тайме оформил дубль.
21-я и 39-я минуты: Джуд Беллингем и Энтони Гордон шокировали оборону соперника, доведя счет до крупного.
45-я и 68-я минуты: Букайо Сака подкрепил свою активность на фланге двумя великолепными голами.
87-я минута: Вышедший на замену Морган Роджерс поставил точку в матче — 0:7!
Хотя тренерский штаб сборной Хорватии произвел три замены в начале второго тайма, изменить ход игры им не удалось.
Ситуация в турнирной таблице
Эта победа имела важное значение для англичан на групповом этапе:
Англия с 6 очками занимает 2-е место в группе по разнице мячей.
Испания также имеет 6 очков и является лидером группы.
Хорватия с 3 очками осталась на 3-й строчке.
Чехия же пока не набрала ни одного очка.
Лига наций. 3-й тур
Голы: Кейн (8, 53), Беллингем (21), Гордон (39), Сака (45, 68), Роджерс (87).
Хорватия: Ливакович, Станишич (Шутало, 76), Вушкович, Гвардиол, Перишич, П. Сучич (Пашалич, 46), Ковачич, Модрич (Якич, 57), Иванович, Батурина (Влашич, 46), Муса (Матанович, 46).
Англия: Пикфорд, Холл (Льюис-Скелли, 79), Скотт (Гарнер, 70), Конса, Куанса, Гехи, Сака, Андерсон (Гиббс-Уайт, 79), Беллингем, Гордон (Эзе, 70), Кейн (Роджерс, 70).
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