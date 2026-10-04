Ужас в Загребе: Англия забила 7 безответных мячей в ворота Хорватии!

·24·Спорт
Ужас в Загребе: Англия забила 7 безответных мячей в ворота Хорватии!

В рамках 3-го тура Лиги наций УЕФА был зафиксирован поистине сенсационный и исторический счет. Сборная Англии, гостившая на выезде у национальной команды Хорватии, разгромила соперника со счетом 7:0 и оформила одну из самых крупных побед в истории турнира.

Хорваты во главе с Лукой Модричем на своем поле оказались бессильны перед свирепыми атаками англичан.

Дубли Харри Кейна и Сака, разгромное табло

Встреча с первых же минут прошла под полной диктовкой Англии:

  • 8-я и 53-я минуты: Капитан Харри Кейн открыл счет и во втором тайме оформил дубль.

  • 21-я и 39-я минуты: Джуд Беллингем и Энтони Гордон шокировали оборону соперника, доведя счет до крупного.

  • 45-я и 68-я минуты: Букайо Сака подкрепил свою активность на фланге двумя великолепными голами.

  • 87-я минута: Вышедший на замену Морган Роджерс поставил точку в матче — 0:7!

Хотя тренерский штаб сборной Хорватии произвел три замены в начале второго тайма, изменить ход игры им не удалось.

Ситуация в турнирной таблице

Эта победа имела важное значение для англичан на групповом этапе:

  • Англия с 6 очками занимает 2-е место в группе по разнице мячей.

  • Испания также имеет 6 очков и является лидером группы.

  • Хорватия с 3 очками осталась на 3-й строчке.

  • Чехия же пока не набрала ни одного очка.

Лига наций. 3-й тур

Хорватия – Англия 0:7

Голы: Кейн (8, 53), Беллингем (21), Гордон (39), Сака (45, 68), Роджерс (87).

  • Хорватия: Ливакович, Станишич (Шутало, 76), Вушкович, Гвардиол, Перишич, П. Сучич (Пашалич, 46), Ковачич, Модрич (Якич, 57), Иванович, Батурина (Влашич, 46), Муса (Матанович, 46).

  • Англия: Пикфорд, Холл (Льюис-Скелли, 79), Скотт (Гарнер, 70), Конса, Куанса, Гехи, Сака, Андерсон (Гиббс-Уайт, 79), Беллингем, Гордон (Эзе, 70), Кейн (Роджерс, 70).

Хорватия – Англия 0:7Лука МодричХарри КейнЛига наций УЕФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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