Ужас в Загребе: Англия забила 7 безответных мячей в ворота Хорватии!

В рамках 3-го тура Лиги наций УЕФА был зафиксирован поистине сенсационный и исторический счет. Сборная Англии, гостившая на выезде у национальной команды Хорватии, разгромила соперника со счетом 7:0 и оформила одну из самых крупных побед в истории турнира.

Хорваты во главе с Лукой Модричем на своем поле оказались бессильны перед свирепыми атаками англичан.

Дубли Харри Кейна и Сака, разгромное табло

Встреча с первых же минут прошла под полной диктовкой Англии:

8-я и 53-я минуты: Капитан Харри Кейн открыл счет и во втором тайме оформил дубль.

21-я и 39-я минуты: Джуд Беллингем и Энтони Гордон шокировали оборону соперника, доведя счет до крупного.

45-я и 68-я минуты: Букайо Сака подкрепил свою активность на фланге двумя великолепными голами.

87-я минута: Вышедший на замену Морган Роджерс поставил точку в матче — 0:7!

Хотя тренерский штаб сборной Хорватии произвел три замены в начале второго тайма, изменить ход игры им не удалось.

Ситуация в турнирной таблице

Эта победа имела важное значение для англичан на групповом этапе:

Англия с 6 очками занимает 2-е место в группе по разнице мячей.

Испания также имеет 6 очков и является лидером группы.

Хорватия с 3 очками осталась на 3-й строчке.

Чехия же пока не набрала ни одного очка.

Лига наций. 3-й тур

Хорватия – Англия 0:7

Голы: Кейн (8, 53), Беллингем (21), Гордон (39), Сака (45, 68), Роджерс (87).