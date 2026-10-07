В 4-м туре Лиги наций УЕФА Кейн «огорчил» Чехию, а команда Модрича проиграла
В Европе прошли матчи 4-го тура розыгрыша Лиги наций УЕФА. Встречи с участием грандов континента запомнились упорной борьбой, важными волевыми победами и ожидаемыми крупными счетами.
Действующий чемпион Испания на выезде успешно преодолела барьер в виде Хорватии и укрепила абсолютное лидерство в своей группе. А сборные Англии и Швейцарии забили по 3 безответных мяча в ворота соперников, оформив крупные победы.
Хорватия — Испания 1:2: «камбек» и дубль Микеля Мерино
В одном из центральных противостояний тура Хорватия принимала Испанию на своем поле:
Быстрый гол Перишича: Уже на 17-й минуте матча опытный Иван Перишич вывел хозяев вперед (1:0);
Герой со скамейки запасных: Вышедший во втором тайме вместо Алекса Баены Микель Мерино стал героем встречи. Он дважды поразил ворота соперника на 61-й и 88-й минутах, принеся Испании важную победу (2:1);
Положение в группе: Подопечные Луиса де ла Фуэнте после 4 матчей набрали 12 очков и прочно занимают 1-е место. Хорватия с 3 очками осталась на 3-й строчке.
Составы:
Хорватия: Ливакович, Станишич, Гвардиол, Вушкович, Шутало, Ковачич (Пашалич, 88), Модрич (Петар Сучич, 66), Влашич (Батурина, 71), Перишич, Якич, Матанович.
Испания: Симон, Пубиль, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Родри (Субименди, 71), Педри (Пино, 87), Ольмо (Фермин Лопес, 71), Баена (Мерино, 46), Оярсабаль, Ямаль (Муньос, 78).
Англия — Чехия 3:0: Очередной безупречный матч Харри Кейна
В матче, прошедшем на «Уэмбли», англичане не оставили никаких шансов чешским гостям:
Автогол и бенефис Кейна: На 27-й минуте защитник чехов Соуфал забил мяч в собственные ворота, а на 40-й и 57-й минутах капитан команды Харри Кейн оформил дубль;
Таблица: После этой победы Англия довела количество своих очков до 9 и идет на 2-м месте. Чехия же, не набрав ни одного очка, занимает 4-ю строчку.
Составы:
Англия: Пикфорд, Трент, Холл (Гиббс-Уайт, 72), Куанса, Гехи (Брентуэйт, 63), Андерсон (Гарнер, 63), Льюис-Скелли, Роджерс, Эзе, Беллингем (Нгумоха, 73), Кейн (Калверт-Льюин, 82).
Чехия: Горничек, Гранач, Слама, Витик, Соуфал (Кричфалуши, 84), Лингр (Радоста, 46), Крал, Шульц, Садилек, Надери, Амброс.
Швейцария — Северная Македония 3:0: Уверенный 100-процентный результат
Сборная Швейцарии продолжает выступать без ошибок в своей группе:
Ход игры: Гол Фабиана Ридера на 43-й минуте открыл счет, а появившиеся во втором тайме Манзамби (74) и Дан Ндой (81) довели счет до крупного;
Показатель: Набрав 12 очков, Швейцария стала лидером группы, а Северная Македония с 0 очков остается аутсайдером на последней строчке.
Результаты других матчей 4-го тура:
Шотландия – Словения 1:2
Голы: Кристи (31) – Матко (56), Штурм (71).
Несмотря на то, что Райан Кристи открыл счет в составе хозяев, Словения во втором тайме вырвала волевую победу на выезде благодаря голам Матко и Штурма.
Молдова – Словакия 0:4
Голы: Стрелец (8), Суслов (44), Ганцко (60), Гараслин (75). Словаки имели полное преимущество над соперником на выезде и забили 4 безответных мяча.
Люксембург – Болгария 0:2
Голы: Балов (19), Илиев (34). Сборная Болгарии решила все вопросы еще в первом тайме.
Матчи следующего тура в Лиге наций продолжения в ноябре, и в них окончательно прояснится судьба путевок в плей-офф и сборных, находящихся под угрозой выбывания в низший дивизион.
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