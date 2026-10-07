В 4-м туре Лиги наций УЕФА Кейн «огорчил» Чехию, а команда Модрича проиграла

В Европе прошли матчи 4-го тура розыгрыша Лиги наций УЕФА. Встречи с участием грандов континента запомнились упорной борьбой, важными волевыми победами и ожидаемыми крупными счетами.

Действующий чемпион Испания на выезде успешно преодолела барьер в виде Хорватии и укрепила абсолютное лидерство в своей группе. А сборные Англии и Швейцарии забили по 3 безответных мяча в ворота соперников, оформив крупные победы.

Хорватия — Испания 1:2: «камбек» и дубль Микеля Мерино

В одном из центральных противостояний тура Хорватия принимала Испанию на своем поле:

Быстрый гол Перишича: Уже на 17-й минуте матча опытный Иван Перишич вывел хозяев вперед (1:0);

Герой со скамейки запасных: Вышедший во втором тайме вместо Алекса Баены Микель Мерино стал героем встречи. Он дважды поразил ворота соперника на 61-й и 88-й минутах, принеся Испании важную победу (2:1);

Положение в группе: Подопечные Луиса де ла Фуэнте после 4 матчей набрали 12 очков и прочно занимают 1-е место. Хорватия с 3 очками осталась на 3-й строчке.

Составы:

Хорватия: Ливакович, Станишич, Гвардиол, Вушкович, Шутало, Ковачич (Пашалич, 88), Модрич (Петар Сучич, 66), Влашич (Батурина, 71), Перишич, Якич, Матанович.

Испания: Симон, Пубиль, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Родри (Субименди, 71), Педри (Пино, 87), Ольмо (Фермин Лопес, 71), Баена (Мерино, 46), Оярсабаль, Ямаль (Муньос, 78).

Англия — Чехия 3:0: Очередной безупречный матч Харри Кейна

В матче, прошедшем на «Уэмбли», англичане не оставили никаких шансов чешским гостям:

Автогол и бенефис Кейна: На 27-й минуте защитник чехов Соуфал забил мяч в собственные ворота, а на 40-й и 57-й минутах капитан команды Харри Кейн оформил дубль;

Таблица: После этой победы Англия довела количество своих очков до 9 и идет на 2-м месте. Чехия же, не набрав ни одного очка, занимает 4-ю строчку.

Составы:

Англия: Пикфорд, Трент, Холл (Гиббс-Уайт, 72), Куанса, Гехи (Брентуэйт, 63), Андерсон (Гарнер, 63), Льюис-Скелли, Роджерс, Эзе, Беллингем (Нгумоха, 73), Кейн (Калверт-Льюин, 82).

Чехия: Горничек, Гранач, Слама, Витик, Соуфал (Кричфалуши, 84), Лингр (Радоста, 46), Крал, Шульц, Садилек, Надери, Амброс.

Швейцария — Северная Македония 3:0: Уверенный 100-процентный результат

Сборная Швейцарии продолжает выступать без ошибок в своей группе:

Ход игры: Гол Фабиана Ридера на 43-й минуте открыл счет, а появившиеся во втором тайме Манзамби (74) и Дан Ндой (81) довели счет до крупного;

Показатель: Набрав 12 очков, Швейцария стала лидером группы, а Северная Македония с 0 очков остается аутсайдером на последней строчке.

Результаты других матчей 4-го тура:

Шотландия – Словения 1:2 Голы: Кристи (31) – Матко (56), Штурм (71). Несмотря на то, что Райан Кристи открыл счет в составе хозяев, Словения во втором тайме вырвала волевую победу на выезде благодаря голам Матко и Штурма.

Молдова – Словакия 0:4 Голы: Стрелец (8), Суслов (44), Ганцко (60), Гараслин (75). Словаки имели полное преимущество над соперником на выезде и забили 4 безответных мяча.

Люксембург – Болгария 0:2 Голы: Балов (19), Илиев (34). Сборная Болгарии решила все вопросы еще в первом тайме.

Матчи следующего тура в Лиге наций продолжения в ноябре, и в них окончательно прояснится судьба путевок в плей-офф и сборных, находящихся под угрозой выбывания в низший дивизион.