Манчестер Сити — АЕК Афины: составы и текстовая трансляция

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Манчестер Сити — АЕК Афины: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Манчестер СитиАЕК Афины. Начало матча: 21 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Манчестер Сити»: 1. Доннарумма Д., 82. Льюис Р., 3. Диаш Р. (капитан), 45. Хусанов А., 24. Гвардиол Й., 5. Андерсон Э., 17. Фернандес Э., 37. Аллан Элиас, 10. Шерки Р., 47. Фоден Ф., 75. Самба Ф.

Запасные «Манчестер Сити»: 21. Аит-Нури Р., 13. Беттинелли М., 32. Буадди А., 61. Брейтуэйт К., 11. Доку Ж., 6. Гехи М., 9. Холанд Э., 56. Макаду Р., 7. Ндиай И., 28. Рульи Х., 22. Витор Рейс.

Главный тренер «Манчестер Сити»: Мареска Э.

Стартовый состав «АЕК Афины»: 91. Бриньоли А., 12. Рота Л., 2. Мукуди А. (капитан), 44. Релваш Ф., 3. Пило С., 14. Майер Л., 16. Арриага К., 18. Марин Р., 23. Жоау Мариу, 19. Варга Б., 9. Йович Л.

Запасные «АЕК Афины»: 41. Баламотис М., 8. Гачинович М., 6. Кайринен К., 11. Койта А., 22. Ликояннис Х., 20. Манталос П., 21. Вида Д., 27. Виталис М., 90. Зини, 10. Зубков А.

Главный тренер «АЕК Афины»: Николич М.

Манчестер СитиАЕК АфиныЛига чемпионов
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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