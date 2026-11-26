Спортинг — Манчестер Юнайтед: составы и текстовая трансляция
Лига чемпионов: Спортинг — Манчестер Юнайтед. Начало матча: 26 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Спортинг»: 30. Кайке Перейра, 22. Фреснеда И., 72. Куарежма Э., 25. Инасиу Г. (капитан), 20. Араухо М., 4. Андерсен С., 5. Альтимира С., 77. Думбия И., 10. Катаму Ж., 97. Суарес Л., 31. Луис Гильерме.
Запасные «Спортинг»: 55. Ба И., 28. Дерри Дж., 41. Диего Каллай, 73. Фелисиссимо Э., 58. Гонсалвеш Ф., 7. Иоаннидис Ф., 19. Иранкунда Н., 21. Педро Лима, 1. Силва Р., 8. Симоэш Ж., 13. Ваяннидис Г., 17. Саласар Р.
Главный тренер «Спортинг»: Фонсека П.
Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: 1. Ламменс С., 15. Йоро Л., 5. Магуайр Г., 6. Мартинес Л., 16. Диалло А., 37. Майну К., 18. Тилеманс Ю., 3. Мазрауи Н., 19. Мбемо Б., 8. Фернандеш Б. (капитан), 11. Зиркзее Дж.
Запасные «Манчестер Юнайтед»: 41. Амасс Х., 17. Андрей Сантос, 2. Далот Д., 12. Дарлоу К., 4. де Лигт М., 13. Доргу П., 22. Хитон Т., 26. Хевен А., 31. Лейси Ш., 7. Маунт М., 23. Шоу Л.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед»: Почеттино М.
- 44Боковой судья фиксирует офсайд у Амада Диалло (Манчестер Юнайтед), решение подтверждено главным арбитром.
- 43Какой шанс! Амад Диалло (Манчестер Юнайтед) получил мяч без опеки на краю штрафной, но пробил чуть мимо левой штанги.
- 40Это желтая карточка! Юри Тилеманс (Манчестер Юнайтед) недоволен решением, но с нашей точки зрения все было очевидно.
- 40Гол Амада Диалло («Манчестер Юнайтед») отменен из-за офсайда!
- 38Желтая карточка у Юри Тилеманса («Манчестер Юнайтед»).
- 38Никто из игроков «Спортинга» не успел к мячу после подачи с углового, мяч ушел за пределы поля.
- 38Джени Катамо (Спортинг) делает длинный пас, но мячу не хватает силы, и защитник перехватывает его.
- 36Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) делает отличный навес, но Каике Перейра выбивает мяч кулаками.
- 35«Манчестер Юнайтед» контролирует темп игры, обмениваясь точными короткими передачами.
- 331-0ГОЛ! Луис Суарес (Спортинг) уверенно реализует пенальти, низом в левый угол — Сенне Ламменс бессилен!
- 33Луис Суарес (Спортинг) направляется к 11-метровой отметке, чтобы исполнить пенальти.
- 32Сенне Ламменс (Манчестер Юнайтед) идет в жесткий подкат, и Шимон Марциняк фиксирует фол. Пенальти в ворота Спортинга!
- 31Сенне Ламменс (Манчестер Юнайтед) получает желтую карточку.
- 31Сенне Ламменс (Манчестер Юнайтед) идет в жесткий подкат, Шимон Марциняк свистит — фол! Пенальти в ворота Спортинга! Сенне Ламменс (Манчестер Юнайтед) получает желтую карточку.
- 30Луис Суарес (Спортинг) не реализует пенальти. Он бьет в нижний правый угол, но Сенне Ламменс в прыжке отражает удар.
- 30Луис Суарес (Спортинг) готовится исполнить пенальти!
- 29Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед) идет в подкат, но сбивает соперника. Судья дает свисток и указывает на точку. ПЕНАЛЬТИ в ворота Спортинга!
- 27Максимилиано Араухо (Спортинг) пытался обыграть соперника, но мяч выбит.
- 27Владение мячом на данный момент: 37:63.
- 26Шимон Марциняк дает свисток. Луис Суарес (Спортинг) нарушает правила, сыграв опасно.
- 23Брайан Мбемо (Манчестер Юнайтед) совершает сольный проход, но защитник блокирует его, не давая создать момент.
- 22Игрок соперника поднимается после подката Сайласа Андерсена (Спортинг). Шимон Марциняк зафиксировал фол.
- 21Игра остановлена. Нуссаир Мазрауи (Манчестер Юнайтед) нарушил правила в борьбе за мяч. Игрок не спорит, он прекрасно понимает свою вину.
- 20Исса Думбия (Спортинг) делает навес в штрафную, но защита соперника легко перехватывает мяч.
- 19«Манчестер Юнайтед» контролирует мяч, демонстрируя сейчас пасы в стиле тики-така.
- 17Опасная игра от Кобби Майну (Манчестер Юнайтед). Шимон Марциняк фиксирует фол.
- 16Какой момент! Джошуа Зиркзее (Манчестер Юнайтед) получил мяч в отличной позиции на краю штрафной, но пробил выше перекладины.
- 13Жени Катамо (Спортинг) мощно бьет издали, но мяч проходит чуть выше перекладины.
- 12Навес в штрафную находит Максимилиано Араухо (Спортинг), который обыгрывает защитника и мощно бьет выше ворот.
- 12Игроки «Спортинга» контролируют мяч и разыгрывают комбинацию, выжидая свободные зоны в обороне.
- 11Нуссаир Мазрауи («Манчестер Юнайтед») может продолжить игру.
- 10Нуссаир Мазрауи (Манчестер Юнайтед) требуется медицинская помощь, судья останавливает игру и приглашает врачей на поле.
- 10Нуссаир Мазрауи (Манчестер Юнайтед) прорывается сквозь защиту, но соперник вовремя выбивает мяч.
- 7Джошуа Зиркзее (Манчестер Юнайтед) делает слишком сильный навес на дальнюю штангу, никто из партнеров не успевает к мячу.
- 6Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) делает навес в штрафную, но защита соперника быстро перехватывает мяч.
- 5Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) наказан за задержку соперника. Шимон Марциняк назначает штрафной удар.
- 3Нуссаир Мазрауи (Манчестер Юнайтед) пытается вырваться на оперативный простор, но неудачный прием мяча приводит к потере.
- 2Луис Суарес (Спортинг) совершает фол, сбивая соперника в подкате.
- 2«Манчестер Юнайтед» постепенно находит свою игру, контролируя мяч. Они выжидают подходящий момент для создания новых атак.
- 1Первый тайм матча вот-вот начнется.
- 01:00Команды вышли на поле, матч вот-вот начнется. Manchester Utd разыграет мяч с центра.
- 01:00Главный судья сегодняшнего матча — Шимон Марциняк.
- 01:00Стартовые составы команд уже известны, вы можете ознакомиться с ними в деталях матча.
- 01:00Приветствуем всех футбольных болельщиков! Мы начинаем нашу текстовую трансляцию и расскажем обо всех самых важных моментах матча. Устраивайтесь поудобнее, мы ничего не упустим!
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