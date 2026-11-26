Лига чемпионов: Спортинг — Манчестер Юнайтед. Начало матча: 26 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Спортинг»: 30. Кайке Перейра, 22. Фреснеда И., 72. Куарежма Э., 25. Инасиу Г. (капитан), 20. Араухо М., 4. Андерсен С., 5. Альтимира С., 77. Думбия И., 10. Катаму Ж., 97. Суарес Л., 31. Луис Гильерме.

Запасные «Спортинг»: 55. Ба И., 28. Дерри Дж., 41. Диего Каллай, 73. Фелисиссимо Э., 58. Гонсалвеш Ф., 7. Иоаннидис Ф., 19. Иранкунда Н., 21. Педро Лима, 1. Силва Р., 8. Симоэш Ж., 13. Ваяннидис Г., 17. Саласар Р.