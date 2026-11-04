Где и во сколько смотреть матч АЕК — «Реал Мадрид»?

Сегодня, 4 ноября, в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА самый титулованный клуб континента — мадридский «Реал» — сыграет в гостях у греческого АЕКа в столице Греции.

Этот захватывающий матч, который пройдет на стадионе «ОПАП Арена» (ОПАП Арена) в Афинах, будет обслуживать бригада арбитров во главе с опытным итальянским рефери Маурицио Мариани.

Прямая трансляция и время начала

Узбекским футбольным болельщикам на заметку: время начала встречи и информация о трансляции:

Время начала: Матч стартует в 22:45 по ташкентскому времени;

Прямой эфир: На территории Узбекистана этот поединок можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Зо‘р ТВ».

Положение в турнирной таблице: противостояние фаворита и аутсайдера

Результаты прошедших туров общего этапа показывают разные возможности команд:

Шествие «Королевского клуба»: «Реал Мадрид» по итогам первых 3 туров набрал 9 очков, занимает 5-е место в общей турнирной таблице и продолжает преследование лидеров;

Тяжелое положение АЕКа: На счету греческого клуба пока 3 очка, афинская команда занимает 27-е место в таблице. Ожидается, что хозяева, опираясь на поддержку родных трибун, приложат все усилия, чтобы отобрать очки у мадридцев.

Календарь следующего тура

К сведению, в рамках 5-го тура общего этапа оба клуба проведут свои следующие матчи 24 ноября:

«Реал Мадрид» примет на своем поле нидерландский ПСВ;

АЕК на выезде сыграет против итальянского «Комо».

Напомним, что действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «ПСЖ».