«Манчестер Сити» — АЕК: Мареска доверил центр защиты Хусанову и Диашу (Составы)
В рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА действующий гранд Англии «Манчестер Сити» на своем поле принимает греческий АЕК.
Перед этим матчем были официально объявлены стартовые составы обеих команд. Самое радостное для узбекских футбольных болельщиков — защитник нашей сборной Абдукодир Хусанов попал в основной состав манкунианцев и начнет встречу с первых минут.
Стартовые составы команд
Тренерские штабы обоих клубов решили выпустить на поле следующих футболистов:
«Манчестер Сити»: Доннарумма, Льюис, Хусанов, Диаш, Гвардиол, Андерсон, Фернандеш, Аллан, Шерки, Фоден, Самба;
АЕК: Бриньоли, Рота, Мукуди, Релвас, Пилиос, Майер, Арриага, Марин, Марио, Йович, Варга.
Когда и где начнется матч?
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, общий этап, 3-й тур;
Время матча: в ночное время 00:00 по ташкентскому времени;
Стадион: «Этихад», Манчестер.
Ожидается, что этот матч станет для Абдукодира Хусанова, который составит пару Рубену Диашу в центре защиты, очередным важным испытанием и ответственным экзаменом в Лиге чемпионов.
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