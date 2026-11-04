АЕК Афины — Реал Мадрид: составы и текстовая трансляция

·34·Спорт
АЕК Афины — Реал Мадрид: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: АЕК Афины — Реал Мадрид. Начало матча: 4 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «АЕК Афины»: 91. Бриньоли А., 16. Арриага К., 8. Гачинович М., 9. Йович Л., 6. Кайринен К., 11. Койта А., 14. Майер Л., 2. Мукуди А. (капитан), 3. Пило С., 44. Релваш Ф., 12. Рота Л.

Запасные «АЕК Афины»: 41. Баламотис М., 22. Ликояннис Х., 20. Манталос П., 18. Марин Р., 1. Стракоша Т., 19. Варга Б., 21. Вида Д., 27. Виталис М., 90. Зини, 10. Зубков А.

Главный тренер «АЕК Афины»: Николич М.

Стартовый состав «Реал Мадрид»: 1. Куртуа Т., 5. Беллингем Дж., 6. Камавинга Э., 17. Кукурелья М., 25. Диоманде У., 24. Дюмфрис Д., 3. Эдер Милитао, 10. Мбаппе К., 22. Рюдигер А., 20. Силва Б., 7. Винисиус Жуниор (капитан).

Запасные «Реал Мадрид»: 12. Александер-Арнольд Т., 18. Каррерас А., 21. Диас Б., 9. Эндрик, 19. Эспи К., 4. Хёйсен Д., 16. Конате И., 13. Лунин А., 38. Мартинес С., 26. Местре С., 27. Питарч Т., 8. Вальверде Ф.

Главный тренер «Реал Мадрид»: Моуринью Ж.

АЕК АфиныРеал МадридЛига чемпионов
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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