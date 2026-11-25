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90 Матч окончен. Счет: Манчестер Сити 2:2 Наполи

90+3 Иштван Ковач показал желтую карточку Джанлуиджи Доннарумме («Манчестер Сити») после финального свистка за неспортивное поведение.

90+3 Матч окончен.

90+2 Раян Шерки (Манчестер Сити) выполнил отличную передачу. Он пробил из-за пределов штрафной, но мяч прошел выше перекладины.

90+2 Эллиот Андерсон («Манчестер Сити») разыграл угловой накоротке.

90+1 Эллиот Андерсон (Манчестер Сити) не смог найти партнеров в штрафной, его передача была заблокирована. Судья назначил угловой, Манчестер Сити будет подавать.

90 Четвертый арбитр добавил 2 минуты к основному времени.

90 Маттео Политано (Наполи) неудачно подал угловой в штрафную площадь.

88 Маттео Политано (Наполи) навесил в штрафную, но Джанлуиджи Доннарумма вышел из ворот и забрал мяч.

87 Матеус Нунес (Манчестер Сити) должен был знать, что такое поведение противоречит правилам. Он сыграл крайне неосторожно против соперника, и у Иштвана Ковача не было иного выбора, кроме как дать свисток.

86 2-2 Гол! Илиман Ндиайе продемонстрировал отличное видение поля, отдав пас на Раяна Шерки (Манчестер Сити), который хладнокровно пробил в нижний левый угол ворот. Счет 2:2.

85 Судья дал свисток, так как Жоване (Наполи) сыграл слишком грубо в борьбе за мяч.

84 Иштван Ковач дал свисток, Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) наказан за фол в атаке. Отличное решение судьи.

83 Эллиот Андерсон (Манчестер Сити) получил проникающий пас в штрафной. Он пробил в правый угол ворот, не глядя, но Ваня Милинкович-Савич совершил отличный сейв.

82 Это желтая карточка! Марк Гехи (Манчестер Сити) недоволен решением, но на наш взгляд, это был явный фол.

81 После углового мяч отскочил к Йошко Гвардиолу (Манчестер Сити), он пробил. Сегодня удача отвернулась от него, мяч попал в правую штангу.

81 Райан Шерки (Манчестер Сити), похоже, попытается выполнить качественную подачу с углового в штрафную площадь.

80 Илиман Ндиайе (Манчестер Сити) пробил по воротам, но защитник мастерски заблокировал удар. Угловой. Шанс для Манчестер Сити.

78 Жереми Доку («Манчестер Сити») попытался сделать передачу, но она была заблокирована.

78 Райан Шерки («Манчестер Сити») вместо подачи углового в штрафную разыграл мяч накоротке с партнером.

78 Жереми Доку (Манчестер Сити) сделал пас вперед, но защитник заблокировал мяч. Судья назначил угловой в пользу Манчестер Сити.

76 1-2 Гол! Ноа Ланг (Наполи) пробил в касание из штрафной площади и переиграл вратаря, отправив мяч по центру ворот. 1:2.

75 Массимилиано Аллегри готовит замену. Франк Ангисса («Наполи») вышел на поле вместо Кевина Де Брюйне.

75 Массимилиано Аллегри решил сделать замену. Джоване (Наполи) вышел на поле вместо Расмуса Хойлунда.

74 Райан Шерки (Манчестер Сити) принял мяч и нанес низовой удар по воротам, но его силы не хватило, чтобы потревожить Ваню Милинковича-Савича.

73 Жереми Доку (Манчестер Сити) попытался обыграть соперника, но мяч был выбит.

72 Матеус Нунес (Манчестер Сити) получил мяч в штрафной и опасно пробил, но защитник заблокировал удар. Праздновать рано, хотя неизвестно, справился бы вратарь.

71 Жереми Доку (Манчестер Сити) не смог воспользоваться хорошим моментом, его прострел в штрафную был заблокирован защитниками.

69 Матеус Нунес («Манчестер Сити») принял хороший пас и решил пробить издали. Удар оказался неточным, мяч улетел на трибуны.

67 1-1 Гол! Жереми Доку отдал великолепный пас в штрафную на Айюба Буадди (Манчестер Сити), который точно пробил под перекладину. 1:1.

67 Райан Шерки (Манчестер Сити) разыграл угловой вместо подачи в штрафную.

66 Эллиот Андерсон (Манчестер Сити) получил точный пас и вышел один на один с вратарем. Он пробил низом в левый угол, но Ваня Милинкович-Савич совершил отличный сейв.

65 Эллиот Андерсон (Манчестер Сити) сделал передачу в штрафную, но защитники соперника выбили мяч, устранив угрозу.

63 Замена. Илиман Ндиайе (Манчестер Сити) вышел на поле вместо Энцо Фернандеса.

62 Наполи отлично контролирует центр поля и показывает точные передачи.

60 Матеус Нунес (Манчестер Сити) навесил в штрафную, но мяч прилетел прямо в руки Ване Милинковичу-Савичу, и голкипер забрал его.

59 Нико О'Рейли (Манчестер Сити) нарушил правила, Иштван Ковач зафиксировал фол.

57 Эллиот Андерсон (Манчестер Сити) навесил в штрафную, но защитник сыграл внимательно и вынес мяч.

55 0-1 Гол! Билли Гилмор отдал пас на Расмуса Хёйлунда (Наполи), который низовым ударом из штрафной поразил ворота. Счет 0:1.

55 Энцо Мареска решил провести замену. Жереми Доку (Манчестер Сити) выходит на поле вместо Аллана Элиаса.

55 Ноа Ланг (Наполи) убежал за спину последнему защитнику, но оказался в офсайде.

52 Энцо Фернандес (Манчестер Сити) навесил со стандарта в штрафную, но защитники легко выбили мяч.

52 Игра остановлена. Сэм Бьюкема (Наполи) нарушил правила в борьбе за мяч. Он понимает свою ошибку и не спорит с решением. Штрафной удар в пользу Манчестер Сити.

51 Передача Эллиота Андерсона (Манчестер Сити) не дошла до штрафной, защитники выбили мяч в безопасную зону.

50 Манчестер Сити быстро разыгрывает угловой.

50 Защитники «Манчестер Сити» с трудом справились с ударом Раяна Шерки. Получив пас от партнера, он без колебаний пробил из-за пределов штрафной. Мяч ушел за пределы поля, и боковой судья указал на угловой флажок. Угловой в пользу «Манчестер Сити».

49 Скотт Мактоминей (Наполи) нарушил правила, судья зафиксировал фол. Манчестер Сити получил право на штрафной удар.

48 Ноа Ланг (Наполи) пытается прорваться вперед, но соперник выбивает мяч за пределы поля.

47 Леонардо Спинаццола (Наполи) нарушил правила. Судья зафиксировал фол.

47 Грубая игра! Аллан Элиас (Манчестер Сити) наказан за фол, Иштван Ковач дает свисток.

46 Все готово к началу второго тайма.

45+1 Иштван Ковач дал свисток, завершив первый тайм.

45 Ноа Ланг (Наполи) создал себе пространство и пробил издали. Мяч не создал угрозы вратарю и улетел на трибуны.

44 Сэм Бьюкема (Наполи) оторвался от опекуна и замкнул подачу с углового, но его отличный удар головой в угол ворот мастерски парировал вратарь.

44 Маттео Политано (Наполи) дошел до углового флажка и навесил в штрафную площадь.

43 Ноа Ланг (Наполи) попытался отдать пас партнеру, но защитник мастерски заблокировал мяч. Наполи заставил соперника выбить мяч на угловой.

41 Энцо Фернандес (Манчестер Сити) сыграл опасно. Иштван Ковач дал свисток и зафиксировал нарушение.

40 Маттео Политано (Наполи) выполнил отличную передачу в штрафную, но защита соперника сумела выбить мяч в безопасное место.

40 Ваня Милинкович-Савич совершил великолепный сейв! Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) пробил головой после точного навеса в штрафную. Он направил мяч в верхний угол, но вратарь спас команду.

39 Судья остановил игру, так как боковой арбитр зафиксировал офсайд у Скотта Мактоминея (Наполи).

38 Энцо Фернандес (Манчестер Сити) избежал наказания от судьи, несмотря на грубый фол против соперника.

37 Матиас Оливера (Наполи) сыграл очень грубо в борьбе за мяч, Иштван Ковач остановил игру и назначил штрафной удар.

36 Очередной заброс за спину защитникам от Аюба Буадди (Манчестер Сити) был перехвачен и выбит из опасной зоны.

35 Энцо Фернандес (Манчестер Сити) подошел к угловому флажку, но мяч угодил в защитников.

35 Эллиот Андерсон (Манчестер Сити) выполнил опасный навес в штрафную, пытаясь найти партнера, но защитник сыграл на опережение и выбил мяч. Манчестер Сити подаст угловой.

34 Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) мощно пробил из-за пределов штрафной, но его удар был заблокирован защитником.

32 Маттео Политано (Наполи) попытался сделать прострел в штрафную, но мяч был заблокирован и выбит.

30 Кевин Де Брюйне (Наполи) сфолил, Иштван Ковач дал свисток и зафиксировал нарушение.

30 Передача Эллиота Андерсона (Манчестер Сити) в штрафную должна была быть точнее, чтобы создать голевой момент для его команды.

29 Ваня Милинкович-Савич начеку и контролирует длинный пас от Йошко Гвардиола (Манчестер Сити). Спокойный сейв!

27 Расмус Хойлунд (Наполи) красиво принял мяч в штрафной и пробил по воротам. Мяч летел в створ, но Джанлуиджи Доннарумма легко справился с ударом.

26 Иштван Ковач дал свисток. Айюб Буадди (Манчестер Сити) нарушил правила из-за опасной игры.

25 Манчестер Сити не смог извлечь выгоду из углового, Ваня Милинкович-Савич (Наполи) в прыжке забрал мяч.

24 Аллан Элиас (Манчестер Сити) выполнил опасный прострел в штрафную, но защитники соперника заблокировали мяч. Мяч ушел за пределы поля, назначен угловой. Манчестер Сити получает шанс создать опасный момент у ворот соперника.

22 Штрафной удар исполнил Энцо Фернандес (Манчестер Сити), но защитники выбили мяч.

21 Иштван Ковач дает свисток, так как Ноа Ланг (Наполи) ударил по ноге соперника вместо мяча. Манчестер Сити получает право на штрафной удар. Это очень удобная позиция для прямого удара по воротам.

19 Аллан Элиас (Манчестер Сити) подобрал мяч за пределами штрафной, но его удар был заблокирован защитником.

19 Райан Шерки (Манчестер Сити) решил разыграть угловой накоротке вместо подачи в штрафную.

19 Райан Шерки (Манчестер Сити) пробил из штрафной, но защитники вовремя заблокировали удар. Судья и его помощники указывают на угловой в пользу Манчестер Сити.

19 Эллиот Андерсон («Манчестер Сити») сделал пас вперед, но один из защитников заблокировал мяч.

17 Владение мячом 63:37.

14 Игроки «Наполи» контролируют мяч и перепасовываются короткими передачами. Они ждут появления свободных зон в обороне.

12 Маттео Политано (Наполи) совершил сольный проход, но защитник соперника заблокировал его, не позволив создать опасный момент.

10 Нико О'Рейли (Манчестер Сити) упустил отличный шанс! Он выпрыгнул на подачу и пробил головой из пределов штрафной, но неточно. Мяч пролетел над перекладиной!

8 Никакой опасности после углового не возникло, так как Кевин Де Брюйне (Наполи) вынес мяч за пределы поля. Мяч за лицевой линией, будет удар от ворот Манчестер Сити.

8 Скотт Мактоминей (Наполи) пробил из штрафной, но защитники заблокировали удар. Боковой судья принял верное решение, и Наполи исполнит угловой.

7 Какой момент! Скотт Мактоминей (Наполи) подобрал мяч после стандарта и пробил из вратарской, но мяч прошел рядом с правой штангой!

6 Иштван Ковач не оставил без внимания грубую игру Эллиота Андерсона (Манчестер Сити) и дал свисток. Назначен штрафной в пользу Наполи, но прямой удар по воротам невозможен.

6 Энцо Фернандес (Манчестер Сити) принял отличную передачу и мощно пробил со средней дистанции, но мяч попал в защитника.

6 Энцо Фернандес (Манчестер Сити) быстро разыграл угловой коротким пасом.

5 Эллиот Андерсон (Манчестер Сити) попытался отдать пас из-за пределов штрафной, но защита соперника сработала оперативно и пресекла атаку. Судья дал свисток, Манчестер Сити исполнит угловой.

5 Нико О'Рейли (Манчестер Сити) выполнил отличную передачу в штрафную. Однако защитник соперника сыграл бдительно, выбив мяч и устранив угрозу.

4 Манчестер Сити проводит серию красивых передач, создавая новые возможности для атаки.

2 Скотт Мактоминей («Наполи») нарушил правила, грубо сыграв против соперника.

2 Эллиот Андерсон (Манчестер Сити) принял простой пас и решил пробить издали. Мяч летел в нижний левый угол, но Ваня Милинкович-Савич прочитал эпизод и легко совершил сейв.

1 Первый тайм только что начался.

03:05 Манчестер Сити начинает игру.

03:05 Главным арбитром сегодняшнего матча будет Иштван Ковач.

03:05 Объявлены стартовые составы на этот матч.