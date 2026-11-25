Манчестер Сити — Наполи: составы и текстовая трансляция
Лига чемпионов: Манчестер Сити — Наполи. Начало матча: 25 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Манчестер Сити»: 1. Доннарумма Д., 27. Нунес М., 6. Гехи М., 24. Гвардиол Й., 33. О'Райли Н., 5. Андерсон Э., 32. Буадди А., 10. Шерки Р., 17. Фернандес Э., 37. Аллан Элиас, 9. Холанд Э. (капитан).
Запасные «Манчестер Сити»: 21. Аит-Нури Р., 3. Диаш Р., 11. Доку Ж., 47. Фоден Ф., 45. Хусанов А., 8. Ковачич М., 82. Льюис Р., 56. Макаду Р., 7. Ндиай И., 28. Рульи Х., 75. Самба Ф., 22. Витор Рейс.
Главный тренер «Манчестер Сити»: Мареска Э.
Стартовый состав «Наполи»: 32. Милинкович-Савич В., 37. Спинаццола Л., 31. Бейкема С., 13. Ррахмани А., 17. Оливера М., 21. Политано М. (капитан), 11. Де Брёйне К., 6. Гилмор Б., 8. Мактоминей С., 70. Ланг Н., 19. Хёйлунн Р.
Запасные «Наполи»: 99. Ангисса Ф., 38. Кьюммариелло А., 14. Контини Н., 7. Давид Нерес, 23. Джоване, 20. Лукка Л., 41. Спинелли Д.
Главный тренер «Наполи»: Аллегри М.
- 90Матч окончен. Счет: Манчестер Сити 2:2 Наполи
- 90+3Иштван Ковач показал желтую карточку Джанлуиджи Доннарумме («Манчестер Сити») после финального свистка за неспортивное поведение.
- 90+3Матч окончен.
- 90+2Раян Шерки (Манчестер Сити) выполнил отличную передачу. Он пробил из-за пределов штрафной, но мяч прошел выше перекладины.
- 90+2Эллиот Андерсон («Манчестер Сити») разыграл угловой накоротке.
- 90+1Эллиот Андерсон (Манчестер Сити) не смог найти партнеров в штрафной, его передача была заблокирована. Судья назначил угловой, Манчестер Сити будет подавать.
- 90Четвертый арбитр добавил 2 минуты к основному времени.
- 90Маттео Политано (Наполи) неудачно подал угловой в штрафную площадь.
- 88Маттео Политано (Наполи) навесил в штрафную, но Джанлуиджи Доннарумма вышел из ворот и забрал мяч.
- 87Матеус Нунес (Манчестер Сити) должен был знать, что такое поведение противоречит правилам. Он сыграл крайне неосторожно против соперника, и у Иштвана Ковача не было иного выбора, кроме как дать свисток.
- 862-2Гол! Илиман Ндиайе продемонстрировал отличное видение поля, отдав пас на Раяна Шерки (Манчестер Сити), который хладнокровно пробил в нижний левый угол ворот. Счет 2:2.
- 85Судья дал свисток, так как Жоване (Наполи) сыграл слишком грубо в борьбе за мяч.
- 84Иштван Ковач дал свисток, Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) наказан за фол в атаке. Отличное решение судьи.
- 83Эллиот Андерсон (Манчестер Сити) получил проникающий пас в штрафной. Он пробил в правый угол ворот, не глядя, но Ваня Милинкович-Савич совершил отличный сейв.
- 82Это желтая карточка! Марк Гехи (Манчестер Сити) недоволен решением, но на наш взгляд, это был явный фол.
- 81После углового мяч отскочил к Йошко Гвардиолу (Манчестер Сити), он пробил. Сегодня удача отвернулась от него, мяч попал в правую штангу.
- 81Райан Шерки (Манчестер Сити), похоже, попытается выполнить качественную подачу с углового в штрафную площадь.
- 80Илиман Ндиайе (Манчестер Сити) пробил по воротам, но защитник мастерски заблокировал удар. Угловой. Шанс для Манчестер Сити.
- 78Жереми Доку («Манчестер Сити») попытался сделать передачу, но она была заблокирована.
- 78Райан Шерки («Манчестер Сити») вместо подачи углового в штрафную разыграл мяч накоротке с партнером.
- 78Жереми Доку (Манчестер Сити) сделал пас вперед, но защитник заблокировал мяч. Судья назначил угловой в пользу Манчестер Сити.
- 761-2Гол! Ноа Ланг (Наполи) пробил в касание из штрафной площади и переиграл вратаря, отправив мяч по центру ворот. 1:2.
- 75Массимилиано Аллегри готовит замену. Франк Ангисса («Наполи») вышел на поле вместо Кевина Де Брюйне.
- 75Массимилиано Аллегри решил сделать замену. Джоване (Наполи) вышел на поле вместо Расмуса Хойлунда.
- 74Райан Шерки (Манчестер Сити) принял мяч и нанес низовой удар по воротам, но его силы не хватило, чтобы потревожить Ваню Милинковича-Савича.
- 73Жереми Доку (Манчестер Сити) попытался обыграть соперника, но мяч был выбит.
- 72Матеус Нунес (Манчестер Сити) получил мяч в штрафной и опасно пробил, но защитник заблокировал удар. Праздновать рано, хотя неизвестно, справился бы вратарь.
- 71Жереми Доку (Манчестер Сити) не смог воспользоваться хорошим моментом, его прострел в штрафную был заблокирован защитниками.
- 69Матеус Нунес («Манчестер Сити») принял хороший пас и решил пробить издали. Удар оказался неточным, мяч улетел на трибуны.
- 671-1Гол! Жереми Доку отдал великолепный пас в штрафную на Айюба Буадди (Манчестер Сити), который точно пробил под перекладину. 1:1.
- 67Райан Шерки (Манчестер Сити) разыграл угловой вместо подачи в штрафную.
- 66Эллиот Андерсон (Манчестер Сити) получил точный пас и вышел один на один с вратарем. Он пробил низом в левый угол, но Ваня Милинкович-Савич совершил отличный сейв.
- 65Эллиот Андерсон (Манчестер Сити) сделал передачу в штрафную, но защитники соперника выбили мяч, устранив угрозу.
- 63Замена. Илиман Ндиайе (Манчестер Сити) вышел на поле вместо Энцо Фернандеса.
- 62Наполи отлично контролирует центр поля и показывает точные передачи.
- 60Матеус Нунес (Манчестер Сити) навесил в штрафную, но мяч прилетел прямо в руки Ване Милинковичу-Савичу, и голкипер забрал его.
- 59Нико О'Рейли (Манчестер Сити) нарушил правила, Иштван Ковач зафиксировал фол.
- 57Эллиот Андерсон (Манчестер Сити) навесил в штрафную, но защитник сыграл внимательно и вынес мяч.
- 550-1Гол! Билли Гилмор отдал пас на Расмуса Хёйлунда (Наполи), который низовым ударом из штрафной поразил ворота. Счет 0:1.
- 55Энцо Мареска решил провести замену. Жереми Доку (Манчестер Сити) выходит на поле вместо Аллана Элиаса.
- 55Ноа Ланг (Наполи) убежал за спину последнему защитнику, но оказался в офсайде.
- 52Энцо Фернандес (Манчестер Сити) навесил со стандарта в штрафную, но защитники легко выбили мяч.
- 52Игра остановлена. Сэм Бьюкема (Наполи) нарушил правила в борьбе за мяч. Он понимает свою ошибку и не спорит с решением. Штрафной удар в пользу Манчестер Сити.
- 51Передача Эллиота Андерсона (Манчестер Сити) не дошла до штрафной, защитники выбили мяч в безопасную зону.
- 50Манчестер Сити быстро разыгрывает угловой.
- 50Защитники «Манчестер Сити» с трудом справились с ударом Раяна Шерки. Получив пас от партнера, он без колебаний пробил из-за пределов штрафной. Мяч ушел за пределы поля, и боковой судья указал на угловой флажок. Угловой в пользу «Манчестер Сити».
- 49Скотт Мактоминей (Наполи) нарушил правила, судья зафиксировал фол. Манчестер Сити получил право на штрафной удар.
- 48Ноа Ланг (Наполи) пытается прорваться вперед, но соперник выбивает мяч за пределы поля.
- 47Леонардо Спинаццола (Наполи) нарушил правила. Судья зафиксировал фол.
- 47Грубая игра! Аллан Элиас (Манчестер Сити) наказан за фол, Иштван Ковач дает свисток.
- 46Все готово к началу второго тайма.
- 45+1Иштван Ковач дал свисток, завершив первый тайм.
- 45Ноа Ланг (Наполи) создал себе пространство и пробил издали. Мяч не создал угрозы вратарю и улетел на трибуны.
- 44Сэм Бьюкема (Наполи) оторвался от опекуна и замкнул подачу с углового, но его отличный удар головой в угол ворот мастерски парировал вратарь.
- 44Маттео Политано (Наполи) дошел до углового флажка и навесил в штрафную площадь.
- 43Ноа Ланг (Наполи) попытался отдать пас партнеру, но защитник мастерски заблокировал мяч. Наполи заставил соперника выбить мяч на угловой.
- 41Энцо Фернандес (Манчестер Сити) сыграл опасно. Иштван Ковач дал свисток и зафиксировал нарушение.
- 40Маттео Политано (Наполи) выполнил отличную передачу в штрафную, но защита соперника сумела выбить мяч в безопасное место.
- 40Ваня Милинкович-Савич совершил великолепный сейв! Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) пробил головой после точного навеса в штрафную. Он направил мяч в верхний угол, но вратарь спас команду.
- 39Судья остановил игру, так как боковой арбитр зафиксировал офсайд у Скотта Мактоминея (Наполи).
- 38Энцо Фернандес (Манчестер Сити) избежал наказания от судьи, несмотря на грубый фол против соперника.
- 37Матиас Оливера (Наполи) сыграл очень грубо в борьбе за мяч, Иштван Ковач остановил игру и назначил штрафной удар.
- 36Очередной заброс за спину защитникам от Аюба Буадди (Манчестер Сити) был перехвачен и выбит из опасной зоны.
- 35Энцо Фернандес (Манчестер Сити) подошел к угловому флажку, но мяч угодил в защитников.
- 35Эллиот Андерсон (Манчестер Сити) выполнил опасный навес в штрафную, пытаясь найти партнера, но защитник сыграл на опережение и выбил мяч. Манчестер Сити подаст угловой.
- 34Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) мощно пробил из-за пределов штрафной, но его удар был заблокирован защитником.
- 32Маттео Политано (Наполи) попытался сделать прострел в штрафную, но мяч был заблокирован и выбит.
- 30Кевин Де Брюйне (Наполи) сфолил, Иштван Ковач дал свисток и зафиксировал нарушение.
- 30Передача Эллиота Андерсона (Манчестер Сити) в штрафную должна была быть точнее, чтобы создать голевой момент для его команды.
- 29Ваня Милинкович-Савич начеку и контролирует длинный пас от Йошко Гвардиола (Манчестер Сити). Спокойный сейв!
- 27Расмус Хойлунд (Наполи) красиво принял мяч в штрафной и пробил по воротам. Мяч летел в створ, но Джанлуиджи Доннарумма легко справился с ударом.
- 26Иштван Ковач дал свисток. Айюб Буадди (Манчестер Сити) нарушил правила из-за опасной игры.
- 25Манчестер Сити не смог извлечь выгоду из углового, Ваня Милинкович-Савич (Наполи) в прыжке забрал мяч.
- 24Аллан Элиас (Манчестер Сити) выполнил опасный прострел в штрафную, но защитники соперника заблокировали мяч. Мяч ушел за пределы поля, назначен угловой. Манчестер Сити получает шанс создать опасный момент у ворот соперника.
- 22Штрафной удар исполнил Энцо Фернандес (Манчестер Сити), но защитники выбили мяч.
- 21Иштван Ковач дает свисток, так как Ноа Ланг (Наполи) ударил по ноге соперника вместо мяча. Манчестер Сити получает право на штрафной удар. Это очень удобная позиция для прямого удара по воротам.
- 19Аллан Элиас (Манчестер Сити) подобрал мяч за пределами штрафной, но его удар был заблокирован защитником.
- 19Райан Шерки (Манчестер Сити) решил разыграть угловой накоротке вместо подачи в штрафную.
- 19Райан Шерки (Манчестер Сити) пробил из штрафной, но защитники вовремя заблокировали удар. Судья и его помощники указывают на угловой в пользу Манчестер Сити.
- 19Эллиот Андерсон («Манчестер Сити») сделал пас вперед, но один из защитников заблокировал мяч.
- 17Владение мячом 63:37.
- 14Игроки «Наполи» контролируют мяч и перепасовываются короткими передачами. Они ждут появления свободных зон в обороне.
- 12Маттео Политано (Наполи) совершил сольный проход, но защитник соперника заблокировал его, не позволив создать опасный момент.
- 10Нико О'Рейли (Манчестер Сити) упустил отличный шанс! Он выпрыгнул на подачу и пробил головой из пределов штрафной, но неточно. Мяч пролетел над перекладиной!
- 8Никакой опасности после углового не возникло, так как Кевин Де Брюйне (Наполи) вынес мяч за пределы поля. Мяч за лицевой линией, будет удар от ворот Манчестер Сити.
- 8Скотт Мактоминей (Наполи) пробил из штрафной, но защитники заблокировали удар. Боковой судья принял верное решение, и Наполи исполнит угловой.
- 7Какой момент! Скотт Мактоминей (Наполи) подобрал мяч после стандарта и пробил из вратарской, но мяч прошел рядом с правой штангой!
- 6Иштван Ковач не оставил без внимания грубую игру Эллиота Андерсона (Манчестер Сити) и дал свисток. Назначен штрафной в пользу Наполи, но прямой удар по воротам невозможен.
- 6Энцо Фернандес (Манчестер Сити) принял отличную передачу и мощно пробил со средней дистанции, но мяч попал в защитника.
- 6Энцо Фернандес (Манчестер Сити) быстро разыграл угловой коротким пасом.
- 5Эллиот Андерсон (Манчестер Сити) попытался отдать пас из-за пределов штрафной, но защита соперника сработала оперативно и пресекла атаку. Судья дал свисток, Манчестер Сити исполнит угловой.
- 5Нико О'Рейли (Манчестер Сити) выполнил отличную передачу в штрафную. Однако защитник соперника сыграл бдительно, выбив мяч и устранив угрозу.
- 4Манчестер Сити проводит серию красивых передач, создавая новые возможности для атаки.
- 2Скотт Мактоминей («Наполи») нарушил правила, грубо сыграв против соперника.
- 2Эллиот Андерсон (Манчестер Сити) принял простой пас и решил пробить издали. Мяч летел в нижний левый угол, но Ваня Милинкович-Савич прочитал эпизод и легко совершил сейв.
- 1Первый тайм только что начался.
- 03:05Манчестер Сити начинает игру.
- 03:05Главным арбитром сегодняшнего матча будет Иштван Ковач.
- 03:05Объявлены стартовые составы на этот матч.
- 03:05Здравствуйте, добро пожаловать на нашу текстовую трансляцию. Вы сможете следить за всеми интересными моментами матча в текстовом формате и ничего не пропустить. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь.
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